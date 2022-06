Cristina Kirchner compartió un video con artistas y figuras: “Orgullo argentino”

Junto a un emoji de la bandera celeste y blanca, Cristina Kirchner resaltó el video como ‘orgullo argentino’

La vicepresidenta compartió en sus redes sociales un video de ‘Argentina’, el nuevo tema de Trueno y Nathy Peluso en el que los artistas cantan al país, destacan a cada una de las provincias y resaltan la idiosincrasia nacional. Junto a un emoji de la bandera celeste y blanca, Cristina Kirchner remarcó el video como ‘orgullo argentino’.

La vicepresidenta hizo un pequeño paréntesis en medio de las tensiones dentro del Frente de Todos, disputas con la CGT y reuniones para transformar los planes sociales, y aprovechó el momento para destacar a los músicos argentinos que brillan en la escena internacional . En este caso con una canción cuyas estrofas relatan cómo es vivir en Argentina, cuáles son los desafíos que enfrenta su gente y el valor de las personas para sobreponerse a ellos y salir adelante. Así lo dejan en claro con estrofas como: “La fuerza de Argentina está caminando a mi lado. Baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado. Ready para todo”.

Además, se hace un repaso por las realidades de algunas de las 23 provincias: “Mi Argentina querida es la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. La nave bajan en Córdoba preguntando por mí Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí. Por Catamarca duermo, en Neuquén me levanto y tengo una Santa Fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero. Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de La Pampa, la bandera, el sol y el cielo”.

Tal como había hecho con L-Gante en su momento, la ex mandataria volvió a resaltar, en esta oportunidad, a los músicos argentinos (Franco Fafasuli)

Tal como había hecho con L-Gante en su momento, la ex mandataria volvió a resaltar, en esta oportunidad, a los músicos argentinos . En el video compartido en redes sociales, los diversos protagonistas -tanto músicos, futbolistas y celebridades- se pasan el mate como símbolo de unión.

El video comienza con Alejandro ‘Papu’ Gomez cebando el primer mate y pasándoselo a Trueno, rapero autor del tema, quien da el primer sorbo. Le siguen Andrés Calamaro, Nicky Nicole, Tiago PZK, Sergio ‘Kun’ Aguero, L-Gante, Rodrigo De Paul, Bhavi, Dante Spinetta, Coscu, Duki, Stuart, Catriel, Cazzu, Marcos ‘Chino’ Maidana y cierra con Nathy Peluso, quien colabora con el joven en el tema.

Por su parte, Trueno publicó el video tanto en TikTok como en Instagram. En esta última red social lo tituló con una referencia a las Malvinas: “ Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. Argentina . Orgulloso del país que nos hace ser quien somos, orgulloso de las leyendas que siembra nuestra tierra. Con el mate y la escarapela, representándonos el uno al otro con su propósito y su talento. Desde el sur de Latinoamérica, para todo el mundo, Argentina. Que la cuenten como quieran”.

Trueno tituló el video con una referencia a las Malvinas: “Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras" (Créditos: Cristian Gastón Taylor)

La referencia está ligada a las últimas estrofas de la canción donde deja en claro la soberanía nacional sobre las islas: “El Río Negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a Tierra del Fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las Islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras”.

El artista oriundo del barrio de La Boca, en Buenos Aires, se encuentra de gira en España con su Bien o Mal World Tour. Comenzó en Mallorca, siguió en Madrid, luego Logroño, Girona, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Almería, Torremolinos, Llanera y Punta Limbria son el resto de ciudades y pueblos que forman parte del recorrido del argentino durante los meses de junio y julio. Luego de unos meses, la cerrará el 29 de noviembre y el 2 de diciembre en el Estadio Luna Park.

