Melconian dijo que le recomendó a CFK un “ajuste clásico”, con “saltito devaluatorio” y suba de la tasa de interés

El encuentro entre el economista Carlos Melconian y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue generando interés por el contenido de la reunión, debido a sus, a priori, concepciones antagónicas en la visión de las políticas económicas que debe llevar adelante el país. Por esa razón, Melconian continúa siendo requerido para contar pormenores de la charla que se extendió por tres horas el 24 de junio último, por iniciativa de la Fundación Mediterránea, cuyo Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) preside el propio Melconian.

“Necesitamos un ajuste clásico”, comentó el ex presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, respecto de los consejos que puso sobre la mesa en la reunión. A tales definiciones las llamó “Fabregazo”, en relación a las políticas adoptadas en la gestión del ex ministro de economía Carlos Fábregas, en el años 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

“Cuando en una situación equivalente, con Cristina de presidente en 2014, llegaste a un estrangulamiento de reservas, con atraso cambiario, el Banco Central no compraba dólares, tenías cantidad de pesos, en aquel momento parado el Club de París, los buitres y todo, ajuste clásico significó que no te alcanzaba devaluar diariamente, que tuvo que hacer un saltito, que los saltitos no son una operación a corazón abierto como si tuvieras que agarrar el dólar de Martínez de Hoz y devaluarlo, es un chiquito, pero necesita sedación y se hace en quirófano, no en consultorio, y entonces ahí tenés que subir la tasa de interés .”, explicó Melconian durante una entrevista con Viviana Canosa en A24.

“El ´fabregazo´ es subir un poquito el tipo de cambio, la tasa de interés, no es un programa para ganar una elección, es para durar más genuinamente. Porque la alternativa es no te dejo importar, no te dejo subir el gasoil y no hay”, abundó en sus argumentos.

El presidente de IERAL calificó como “rústica” aquella experiencia, que según su mirada debía ser continuada pero no lo fue por las circunstancias políticas. “Rústicamente (Fábregas) hizo cirugía ambulante que, como la vacuna del COVID duró 10 meses, y te tenías que aplicar otra dosis”. Sin embargo, señaló, “en 2015 Macri empezaba a darle una mano apaciguando a los mercados, más por lo que estaba por venir (su llegada al poder), y zafó (el gobierno de Cristina Kirchner) de aplicar la segunda dosis”.

Melconian hizo alusión a conflictos puntuales que forman parte de la agenda pública en la actualidad, como la crisis con los transportistas de todo el país por la falta de gasoil, la presión que sufre el tipo de cambio por la escasez de dólares en el marco de una alta demanda.

Al respecto afirmó: “el ajuste clásico es que si el gasoil a uno y pico no hay, a otro precio hay. Que si el tipo de cambio a este precio no exporta y aplaca la importación y ya no la podés pisar más, a otro precio hay. Todo eso ocurrió 50 veces en Argentina”.

En relación al valor que, desde su punto de vista debería tener la moneda, explicó: “el dólar oficial está claro que está dando en el punto de partida una pelea de si vale 25 o 70 pesos más de lo que vale, y luego debe ir acompañando a la inflación. No tiene ninguna chance de no hacerlo”, indicó.

En esa línea dijo que “el dólar tiene que recuperar el atraso pasado y luego seguir su curso con la inflación”.

“¿Cristina entiende todo esto? ¿Está de acuerdo?” , recibió como consulta el economista, a lo que respondió en forma retórica: “Es alguien que fue dos veces presidente…”

Por otro lado, Meconian le bajó el tono a su reacción a las críticas que había recibido por acercarse a la líder del kirchnerismo. “Iniciamos una gira para ver a gobernadores donde está la Fundación Mediterránea, nosotros cursamos las invitaciones a líderes políticos. Antes había estado con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y nadie se enteró”, sostuvo.

“Con una economía estable. Pueden discutir distribución, transporte, salario universal, impuestos, acá estamos discutiendo y todavía no tenemos el ´aprendo a leer´”, continuó en sus argumentos.

“Si no lo hacés hoy, el 2023 es electoral y el ´empiojamiento´ para hacer esto es peor”, insistió.

