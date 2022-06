Qué respondió Javier Milei cuando le preguntaron si está a favor de la venta de niños

El economista liberal respondió sobre un polémico debate

El economista y diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei fue consultado este martes sobre su posición respecto a la venta de niños, luego del debate que se generó cuando se refirió a la donación de órganos. En ese sentido, el economista respondió que todo “depende” e hizo una diferencia entre la sociedad argentina y el anarcocapitalismo. “ Yo si tuviera un hijo no lo vendería”, agregó.

El debate se generó durante una entrevista radial, cuando el periodista Ernesto Tenembaum le consultó a Milei si estaba de acuerdo con la venta de niños. En ese sentido, el diputado mencionó el libro “Análisis general competitivo” de Arrow y Hahn y explicó: “Cuando escriben eso dicen que tienen determinadas propiedades normativas y es al mundo al que lo querría llevar, pero después está el mundo real”.

En ese momento, Milei fue interrumpido por otro periodista que lo cuestionó: “¿Pero la respuesta no es “no”? Si te preguntan si estás de acuerdo con la venta de niños”. “No, depende. No porque depende, digamos depende en qué términos estés pensando”, insistió el referente liberal.

“Cuando digo que soy paleo libertario, quiere decir que en un mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres. Va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas y quizá, en uno de esos contextos, es absolutamente repudiable y no se hace; tiene que ver con lo que decidió la sociedad y piensa determinadas cosas”, insistió.

Ante la insistencia de los periodistas por la posibilidad de avanzar con esa idea en caso de convertirse en presidente, Milei aclaró: “ Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”.

Javier Milei cuando recorrió La Matanza

Milei también habló de las últimas medidas informadas este lunes por el Banco Central que tienen como objetivo limitar aún más el ingreso al mercado de cambios, mencionó que cuando se ponen “restricciones en el mercado de cambios manifestás que tenés un problema de exceso de demanda”.

Asimismo, exteriorizó su disidencia con las medidas tomadas: “Los mecanismos para restringir eso son distintos, para mí el mecanismo de mercado, de la libertad, es que ese ajuste va precio (devaluación). Estas son restricciones cuantitativas. No es que no va a tener consecuencias sino que las consecuencias son peores que la devaluación”

“Este exceso de demanda tiene como contraparte un exceso de oferta de la economía, y es la parte grave. Tenés los derrames sobre los otros mercados. Por ejemplo, en el mercado de bonos el exceso de oferta significa que el valor de bonos cae. Entonces, la contracara es que te sube la tasa de interés, eso quiere decir que sube el riesgo país. Cuando vos te querés cubrir de un default de Argentina tenés que pagar un 70% de tasa en dólares, eso tiene dos efectos negativos: desintermediás los ahorros con la inversión, es decir, la gente se quiere llevar los dólares como sea, y por otro lado se te destruye la inversión y se te cae la demanda de trabajo, te cae la acumulación de capital”, explicó.

En tal contexto, añadió que de esa manera “tenés menos productividad, menos salarios reales, te aumentan los pobres, te aumentan los indigentes, se aumenta la demanda de planes sociales, aumenta el déficit fiscal y como no tenés para financiarlo lo financias con emisión monetaria que te vuelve a meter presión en| el dólar y la no corrección en el sistema de precios te conduce a que estés peor en términos de actividad entonces tarde o temprano te va a estallar en términos sociales”.

Con respecto a la emisión y los problemas que genera, volvió a ejemplificar: “Vos me podés decir que el sobrante monetario del segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no reventó nunca, y te digo que sí, porque eso primerio se convirtió en las Lebacs. ¿Cuándo reventó? Cuando fuiste al Fondo Monetario Internacional. Ese año el Gobierno se patinó 22 mil millones en el mercado de divisas. Vos tenés hoy una pelota de Leliqs y eso es todo emisión monetaria a futuro, si vos emitís y dejas que los precios se liberen la híper la tenés, y si no lo haces y tomas otras medidas podes generar un descalabro en términos de actividad y empleo que como no te lo vas a bancar socialmente también vas a terminar emitiendo y vas a generar descalabro social, el de la actividad y además el descalabro de la inflación. No podes evitar pagar los costos”

“Si fueras presidente ¿qué harías con la deuda en pesos?”, se le consultó al economista, a lo que respondió que “la deuda del tesoro es un problema del tesoro y los problemas fiscales del tesoro se arreglan con ajuste fiscal”.

En ese sentido, habló de su planteo: “Cuando hablo de las reformas de primera generación, la primera reforma es el ajuste del Estado. El tema es el siguiente, el ajuste no es por cualquier lado, es sobre las partidas de donde roban los políticos. Podes eliminar las transferencias discrecionales que es corrupción pura, con eso chorean a lo loco. Tenés que terminar con los subsidios económicos pero no a lo bruto como (el ex ministro de Energia Juan José) Aranguren”.

Volviendo a lo relacionado al problema económico y social que atraviesa hoy el país, aseguró que “Argentina entró al siglo 20 siendo el país más rico del mundo y hoy hay un mecanismo que si actualizáramos los números estaremos en 50% de pobres y 15% de indigentes. Este modelo fracasó, yo te vengo a ofrecer otro modelo. Lo que trato de contar es que a la luz de todas las frustraciones que fui teniendo con los distintos esquemas con los cuales pensé los problemas te digo que el modo en el cual enfoco los problemas es mucho mejor que el que tenía antes, y no quiere decir que la escuela a la que adhiera no tenga problemas, tiene problemas”.

