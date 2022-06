Con Kicillof de aliado, Scioli ya se mueve con autonomía en el Frente de Todos, pero esquiva precisiones electorales

Daniel Scioli junto a Axel Kicillof, Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro en Mar del Plata (Prensa Gobierno PBA)

La relación dentro de la gestión pública entre Matías Kulfas y Axel Kicillof no fue buena y lejos estuvo de estar en sintonía. El ex ministro de Alberto Fernández era uno de los apuntados por Cristina Kirchner y, por decantación, -aunque sin hacerlo explícito- del gobernador provincial. En lo macro, el cuestionamiento que soltaban en La Plata era que la reactivación post pandémica con buenos niveles de exportaciones y alza en la capacidad productiva no impactaba -ni impacta- en la economía doméstica. Ahora en el gobierno provincial entienden que ese escenario puede cambiar con la llegada de Daniel Scioli a partir de ciertas políticas. Por ahora, el nuevo ministro tiene el acompañamiento del kirchnerismo y Kicillof, como uno de sus exponentes, lo subió a una actividad en Mar del Plata.

Este jueves, el gobernador mantuvo agenda territorial en la Quinta sección electoral: Villa Gesell y Mar del Plata. En La Feliz, invitó a Scioli a un acto de entrega de escrituras donde también estuvo el intendente Guillermo Montenegro (Juntos). Desde más temprano, Scioli estaba de recorrida por Mar del Plata: eligió la ciudad balnearia que durante sus años al frente de la gobernación bonaerense fue epicentro de actividades estivales.

Scioli visitó el parque industrial de Mar del Plata para recorrer el laboratorio Gihon y luego la fábrica Havanna Argentina. Según se informó desde el Ministerio, el laboratorio proyectó construir una nueva planta biotecnológica de producción de vacunas, proteínas recombinantes y biológicos. Se trata de una empresa que se especializa en la producción de agentes bacteriostáticos empleados en la elaboración de vacunas y es la única que produce timerosal, un conservante de vacunas que se usa a nivel global.

Scioli no busca generar revuelo político. En una entrevista con Infobae días atrás dijo que no especulaba ni buscaba revancha a propósito de una eventual candidatura el año que viene. Sin embargo, su hiperactividad lo devuelve al radar. Tras la recorrida por Mar del Plata, emprendió vuelo para reunirse con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

En Havanna estuvo con su par bonaerense, Augusto Costa. El funcionario de Axel Kicillof suele ser referencia de la Vicepresidenta, sobre todo cuando se refiere a la política de control de precios que ejecutó en su gobierno y el programa Precios Cuidados.

El ministro de Producción junto al gobernador bonarense y Augusto Costa

“Junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro Augusto Costa hemos planificado una coordinación en las políticas de desarrollo productivo. Siento que es mucho lo que podemos hacer”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, que durante su paso por Mar del Plata estuvo acompañado por algunos viejos armadores políticos, como por ejemplo Rodolfo Irart, hoy uno de los directores del Correo Argentino y referente del sciolismo marplatense.

Según pudo saber Infobae, hay una serie de puntos que Scioli buscará trabajar a la par con el bonaerense. En la agenda productiva de Kicillof aparecen el plan de Empleo Joven, una política de fomento a parques industriales y la ronda de Rondas de Negocios Multisectorial. Se trata de una serie de reuniones que el gobierno provincial a través de Augusto Costa organiza con empresarios en distintos puntos de la provincia. Scioli quiere participar de ese tipo de encuentros y de eso hablaron la semana pasada cuando el ex motonauta visitó al mandatario y a Costa en la gobernación bonaerense, en lo que fue la primera foto entre ministro y mandatario provincial.

La relación entre ambos se tomó volumen luego de una gira que Scioli le organizó al gobernador en San Pablo el año pasado cuando Kicillof llegó Brasil a reunirse con empresarios paulistas. El nuevo ministro buscará sacarle provecho a su paso por la embajada argentina en Brasil. Dio una muestra este jueves al recorrer Havana. “Trabajamos con el aumento de las exportaciones, agregando valor y empleo. Brasil representa más del 50% de su mercado externo, y la marca está presente en más de 150 locales en todo el territorio brasilero. Vamos a trabajar con todos los sectores para darle a Mar del Plata una gran pujanza”, dijo.

Además de Kicillof, en las últimas horas el ministro se reunió con los gobernadores Raul Jalil de La Rioja y Gerardo Morales de Jujuy. El foco con los gobernadores del norte está puesto en la explotación de litio.

SEGUIR LEYENDO: