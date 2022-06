Oscar Parrilli rechazó las acusaciones por el libro “La década ganada”

Oscar Parrilli

El senador nacional Oscar Parrilli rechazó las acusaciones por la causa del libro “La década ganada” cuyo juicio oral iba a comenzar mañana y se suspendió para fin de mes. Parrilli está acusado del delito de defraudación a la administración pública por haber autorizado el pago de 800 mil pesos como adelanto para el libro que nunca se imprimió.

“Se hizo una licitación pública q participaron cinco empresas entre ellas las del grupo Clarín, como Artes Gráficas Bonaerenses. La licitación la ganó la Casa de la Moneda por haber ofertado el mejor precio e incluso después se logró una mejora del precio. La licitación fue transparente y no mereció ninguna observación ni impugnación”, dijo Parrilli, uno de los funcionarios más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en diálogo con Infobae.

Una de las acusaciones que se analizará en el juicio es que la Casa de la Moneda obtuvo el trabajo de manera directa. El organismo, entonces a cargo de Katya Daura -también acusada en el caso- gastó 2.652.000 de pesos en el papel y más de un millón de pesos el el alquiler de un depósito.

Cuando ocurrió el hecho Parrilli era secretario general de la Presidencia de Cristina Kirchner y estaba a cargo la “Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010″, encargada de los festejos del Bicentenario de la patria. En ese rol autorizó un adelanto de 800 mil pesos para el libro.

“El adelanto figuraba en el pliego y era para la compra del papel, que aún hoy está en propiedad de la Casa de la Moneda y revalorizado. Se lícito un formato ,calidad y características del libro, no su contenido. Luego resolví por razones de oportunidad, mérito y conveniencia no imprimir ese libro de la década ganada” , explicó el senador.

El ex secretario general de la Presidencia fue citado a indagatoria, procesado y elevado a juicio oral por el fallecido juez Claudio Bonadio. “Yo nunca fui denunciado en la causa, que es otra investigación de la Casa de la Moneda y Bonadio me metió de prepo y por la ventana. Este juicio sólo existe por la persecución de Bonadio. Son muchísimas las licitaciones que no se ejecutan por diferentes motivos y eso nunca es delito” , agregó.

Otra de las imputaciones de la causa es que Parrilli autorizó el adelanto de los 800 mil pesos y nunca los reclamó a pesar que el libro no se imprimió. “Fue un pago de estado a estado, de un bolsillo a otro bolsillo siempre del estado, y en las cuentas publicas. Nada oculto ni raro. Yo después dejé la Secretaria General de la Presidencia pero aun hoy todavía es un débito y crédito entre dos organismos del estado. Incluso Macri después del 2015 podría haber ejecutado la licitación y no lo hizo”, señaló el senador.

Parte del libro "La década ganada"

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, y la fiscal es Fabiana León. Es el mismo Tribunal y Fiscalía que tienen la causa por los llamados “cuadernos de la corrpución” en la que está imputada Cristina Kirchner.

El juicio iba a comenzar mañana a las 9:30 horas por videoconferencia. Junto con Parrilli y Daura están acusados Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y a Matías Njirjak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.

Pero ayer a la tarde el proceso se suspendió para el próximo 27 de junio. El tribunal informó que ayer falleció un familiar de uno de los integrantes del tribunal.

Segundo caso

El Tribunal 7 juzgará un segundo caso en el mismo juicio. La única acusada es Daura. Es por el presunto uso de siete millones de pesos de la Casa de la Moneda para comprar un sistema de seguimiento satelital de sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de en su casa de la localidad bonaerense de Pilar. Junto con la ex funcionaria también están acusados Héctor Desmarás, gerente de seguridad de la Casa de Moneda, y Mario Enrici, gerente general del organismo.





