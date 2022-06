Gasoducto Néstor Kirchner: la Justicia citó a 4 expertos para analizar cuestiones técnicas sobre la licitación de los tubos

El juez Daniel Rafecas (foto: Maximiliano Luna)

El juez federal Daniel Rafecas convocó a nueva audiencia con expertos para que expongan sobre las condiciones técnicas de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner para la extracción de gas de Vaca Muerta , cuyas licitaciones están bajo investigación judicial tras la salida del gobierno del ministro de Producción Matias Kulfas, quien este viernes deberá declarar como testigo en el expediente.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Rafecas citó para el próximo miércoles a las 10 a cuatro expertos. Uno de la empresa Transportadora Gas del Norte, otro de Transportadora Gas del Sur, uno de ENARGAS y el último de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Buenos Aires. Los especialistas fueron citados para que analicen y expliquen las exigencias técnicas para transportar el gas a través del gasoducto.

El juez había citado ya a otra audiencia para el martes a las 10 horas con otros cuatro expertos (de las empresas Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral que extraen el gas de Vaca Muerta) también para que expongan sobre las condiciones técnicas de la construcción del gasoducto.

La licitación del gasoducto Néstor Kirchner fue realizada a partir del decreto 76/2022

Las audiencias forman parte de las medidas de prueba que se ordenaron en la causa, que está a cargo del juez Rafecas y del fiscal federal Carlos Stornelli que concentraron tres denuncias que hicieron sobre el caso.

Para mañana a las 10 está citado a declarar Kulfas y para el próximo lunes a las 12 horas Antonio Pronsato, el ex funcionario a cargo de la unidad ejecutora del gasoducto que dejó el cargo el 30 de junio.

La justicia también tiene documentación sobre las licitaciones que quedaron bajo investigación que llevó adelante la empresa estatal IEASA, entre ellas la de la empresa Techint.

El viernes pasado, en el acto de aniversario por los 100 años de YPF, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se reencontraron después de tres meses de silencio. En ese contexto, la vicepresidenta le dijo al jefe de Estado que use la lapicera, le advirtió que no hay que ser amigo de los empresarios y se quejó porque Techint mandaba a hacer trabajos a Brasil.

“Hay que pedir que la chapa laminada que producen en Brasil para hacer los caños la hagan acá, en Argentina”, dijo la vicepresidenta sobre el final de su discurso y criticó: “Se giran los dólares entre ellos”, afirmó.

Matias Kulfas declara mañana como testigo (Maximiliano Luna)

Al día siguiente, Cristina Kirchner difundió un comunicado en OFF de funcionarios del Ministerio de Producción enviado a través de WhatsApp en el que se habían planteado sospechas sobre la licitación que está en manos de funcionarios de la vicepresidenta. Disparando hacia Integración Energética Argentina (IASA), el off the record decía: “Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)”.

Al mismo tiempo, el propio Kulfas había hecho declaraciones radiales cuestionando la dilación en la construcción de gasoducto. En declaraciones periodísticas a la radio AM 750, con posterioridad al acto de conmemoración de los 100 años de YPF y al ser consultado por los dichos de la Vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el vínculo del Gobierno con Techint, el ahora ex ministro señaló: “La empresa que licita es IEASA, que es una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la Vicepresidenta, ahí están establecidas las condiciones. Nosotros hicimos el anuncio de que Argentina vuelve a producir chapa naval, esas chapas perfectamente se pueden usar para hacer gasoductos. Tiene que ver con la manera en que se establece la licitación”.

Y en su carta de 14 páginas de renuncia, Kulfas volvió a sostener sus dichos: “Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta.

La licitación del gasoducto Néstor Kirchner fue realizada a partir del decreto 76/2022. Como parte del proceso, ya se ejecutó la oferta pública para la provisión de cañerías, estudios de impacto ambiental y procesos para adquisición de bienes complementarios para la puesta en marcha del gasoducto. Hasta ahora, solo fue adjudicada la provisión de cañerías. Se encuentra en etapa de análisis la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termocontraíbles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos vinculados tanto al gasoducto como a obras complementarias.

