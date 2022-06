La lista de pendientes con que los industriales recibirán a Daniel Scioli: acceso a los dólares, energía y financiamiento

El designado ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, había almorzado con los miembros de la UIA a comienzos de mayo, en su rol como embajador argentino en Brasil

Más allá de las declaraciones que realizó contra un supuesto favoritismo del kirchnerismo al Grupo Techint en la redacción del pliego licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, la salida de Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo generó un cimbronazo entre los industriales. Se fue uno de los ministros mejor considerados dentro del empresariado, uno de los “albertistas”, con el que podían dialogar, plantear problemas y buscar soluciones consensuadas. Pero si bien su reemplazo tendrá un perfil más político que técnico, no será traumático para el sector privado. Tras finalizar su trabajo como embajador argentino en Brasil durante esta semana, Daniel Scioli desembarcará en los próximos días en la cartera productiva con un objetivo claro: mantener las políticas industriales vigentes, reforzar el financiamiento pyme e intentar resolver los problemas de falta de divisas que le ponen un techo al crecimiento.

Luego de que el presidente Alberto Fernández le tome juramento -podría ser el lunes, según trascendió- el ex gobernador bonaerense llegará al Ministerio con algunas personas de su máxima confianza que ubicará en puestos estratégicos como la Jefatura de Gabinete, la Secretaría administrativa, y Comunicación, pero mantendrá los funcionarios que hoy ocupan las tres secretarías de la cartera: Ariel Schale en Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa; Guillermo Merediz en la de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores; y Fernanda Ávila en Minería. De hecho, ya habló con ellos y les pidió informes para interiorizarse de cada uno de los programas y temas que aborda cada área.

“Va a tener su propia impronta, pero tiene un perfil muy productivo. De hecho, lo tuvo en Brasil como embajador. Cuando fue candidato, él tenía la idea de que las embajadas fueran representaciones comerciales, y eso aplicó en el país vecino. Ahora, como ministro, continuará con ese perfil, generar inversiones para que entren dólares y se creen más puestos de trabajo, darle un fuerte impulso a pymes y trabajar mucho con el sistema crediticio”, dijo una fuente del riñón de Scioli, quien además remarcó que será un ministro que “estará de recorrida por las fábricas y hablando con los empresarios”.

Desarrollar el sistema crediticio para las pymes es uno de los objetivos de Scioli

En la UIA sostienen que si bien la salida de Kulfas no es una buena noticia porque muestra un nuevo avance de Cristina Kirchner sobre el Presidente, además de que es una persona con mucho conocimiento de los temas productivos, no imaginan la llegada de Scioli como disruptiva en este sentido, sino todo lo contrario. Si bien es un político, la entidad venía trabajando muy bien con él como embajador en Brasil y, desde ese lugar, pudo resolver cuestiones importantes para los industriales, como fue frenar las intenciones del vecino país de rebajar fuertemente el Arancel Externo Común (AEC).

Allegados al designado ministro aseguraron que se alcanzó un acuerdo con Brasil para evitar una rebaja del 50% en el arancel externo del Mercosur que “hubiera sido nefasto para la industria automotriz, textil, confecciones, calzados, juguetes y lácteos entre otras”. “Impusimos la posición argentina: la rebaja fue sólo del 10% y preservamos los sectores sensibles”, precisaron.

El propio Scioli contó, en un encuentro que mantuvo con la cúpula de la UIA a comienzos de mayo, que logró convencer al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de suspender esa rebaja arancelaria, mejorar el vínculo con la Argentina, tanto político como económico, y evitar la ruptura del Mercosur. También consiguió que Brasil garantice la energía eléctrica que la Argentina necesite entre mayo y septiembre de 2022.

“Por otra parte, no es una persona del kirchnerismo, no es anti-empresa y es hábil políticamente”, remarcó un empresario de la central fabril. Sin embargo, hoy muchas de las dificultades que afrontan las industrias dependen de la macroeconomía y ya hay poco margen de acción para poder manejar algunos temas. “En este punto, el valor de Kulfas era poder discutir la macro con Guzmán y Alberto. Scioli no va a poder jugar ese rol. Pero sí puede intentar tomar bandera de algunos temas que reclama el sector privado y pelear por conseguir resultados”, sostuvo otro dirigente.

Industriales bonaerenses también destacan el rol que cumplió a nivel productivo cuando fue Gobernador. “En nuestra área, el mejor equipo que hubo en Producción fue el de Scioli. Abrió muchos parques industriales, por ejemplo”, recordó un empresario de la provincia.

La expectativa de los industriales está puesta, en primer lugar, en ver efectivamente si mantiene a los secretarios, pero básicamente si sostiene las políticas que se vienen aplicando: administración del comercio pero liberación de las importaciones necesarias para la inversión y una política de subsidio de tasas y financiamiento para las pequeñas empresas. La falta de divisas hoy es uno de los principales cuellos de botella que afronta la economía y el rol de Kulfas en los últimos meses fue tratar de pedir y negociar con el BCRA algunas flexibilizaciones de la norma 7466, que fijó estrictos límites para el acceso a los dólares oficiales. Qué hará Scioli al respecto es otro de los interrogantes de los industriales.

También inquieta a los empresarios qué sucederá en el invierno con el abastecimiento de gas. De hecho, Kulfas presidiría la mesa de trabajo para preparar un plan de contingencia ante eventuales faltantes y ayer se iba a realizar un primer encuentro, que naturalmente fue suspendido hasta la llegada de Scioli.

