Aníbal Fernández: “La carta de renuncia Kulfas no me satisface, fue peor”

Aníbal Fernández respaldó la decisión de Alberto Fernández de echar a Matías Kulfas

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, defendió que el presidente Alberto Fernández le haya pedido la renuncia del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y cuestionó al funcionario saliente por su carta de renuncia y el informe en off the record que se difundió desde su entorno con reproches a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

Para Aníbal Fernández, la filtración del off the record que se conoció el viernes fue “un sin sentido, ni ventaja” que “le hizo tomar al Presidente decisiones que son saludables”, al referirse a la aceptación de la renuncia a Matías Kulfas tras la crisis generada con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Incluso reprochó el contenido de la carta de despedida del ahora ex ministro, que incluía un alegato de 14 páginas donde ratifica sus críticas a los funcionarios del kirchnerismo.

“ Lo que me contaron de la carta no me satisface. Me parece que es peor ”, resaltó el ministro de Seguridad de la Nación, en una entrevista con Ernesto Tenembaum por radio Con Vos. “Si uno es convocado por un Presidente porque es de su círculo íntimo, y en algún momento pasan estas cosas y el Presidente necesita prescindir de vos, me parece que hay un respeto previo a varios estamentos: primero la patria, luego el movimiento y por último a los hombres”.

“Estas cosas no tienen que suceder, no es saludable. Hay que seguir avanzando, no nos podemos detener en esto”, agregó.

Según el ministro de Seguridad, que está alineado en la interna del Frente de Todos con el jefe de Estado, Alberto Fernández tomó la decisión de echar a Kulfas para “consolidar y desarrollar mucha más política frentista”, tras la primera acto de reencuentro entre el mandatario y Cristina Kirchner, luego de tres meses de diferencias explícitas que se profundizaron con la aprobación del acuerdo de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su opinión, el comunicado en off de Kulfas que se filtró por Whatsapp a la prensa, “conspiraba contra ello” y la unidad del oficialismo.

Ante las diferencias y defensa que hizo Kulfas de su gestión, Aníbal Fernández consideró que “hay formas” a la hora de expresar una discrepancia y afirmó que, en última instancia, hay que “privilegiar las decisiones que son superiores e involucran al pueblo argentino con soluciones concretas”. En ese marco, aseguró que “no siente” que el Presidente no defienda a sus funcionarios allegados ante los reproches de otros miembros de la coalici´n. “Jamás el Presidente me ha dejado en banda”, resaltó.

El ex ministro Matías Kulfas, en su último día en la Casa Rosada (Luciano Gonzáles)

Acerca de la hipótesis de irregularidades y errores en la licitación del gasoducto que instaló Matías Kulfas, Aníbal Fernández defendió el proyecto por su caracter “superlativo” para la política energética del país y consideró que no tiene “cosas que estén colgadas en alfileres, ni de fondo, que pongan en peligro la construcción de un gasoducto que cambia el paradigma de la sociedad argentina”.

El ministro se refirió también a la metáfora que utilizó la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto por los 100 años de YPF, donde interpeló a Alberto Fernández para que instrumente medidas que puedan afectar a algunos intereses, y lo desligó de una connotación de política interna partidaria.

“Lo de la lapicera es una reafirmación del ejercicio del poder”, sostuvo Aníbal Fernández, y minimizó el hecho de que haya diferencias entre ambos dirigentes. “Ninguno de los dos era de arriar con un palito desde antes. Los dos sabían que podía haber alguna situación dificil, esto pasa cuando existen figuras fuertes en la gestión de gobierno. No me quita el sueño sobre cómo se lleva una estrategia comun”, concluyo.

SEGUIR LEYENDO: