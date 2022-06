Gabriel Katopodis: “Alberto, Cristina y los gobernadores estamos en la misma baldosa de cara a 2023”

El ministro de Obras Públicas reconoció las diferencias en su partido pero le bajó la temperatura a la discusión (Gast+on Taylor)

De cara a lo que será el acto por los 100 años de YPF, que juntará a Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un mismo evento tras más de 90 días, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, bregó por la unidad de la coalición de cara a las elecciones del próximo año, en un contexto marcado por las divisiones internas en la alianza de gobierno: “Alberto, Cristina y los gobernadores estamos en la misma baldosa, de cara a 2023 ″, subrayó.

El funcionario reconoció las diferencias en su partido pero le bajó la temperatura a la discusión: “ Estamos convencidos de que estas tensiones son las tensiones de una fuerza que gobierna. Ocupémonos todos en el Frente de Todos de lo principal, miremos si hay fisuras o tensiones en la dirección, en el rumbo o modelo, que no las hay, después los matices y diferencias vinieron con la coalición . Estas conviven y son parte de esta fuerza que atraviesa un momento complicado de la Argentina. Lo importante es el rumbo, tener YPF en manos del Estado”, reflexionó.

Con el objetivo de reafirmar este trabajo conjunto entre las diversas partes del oficialismo, Katopodis dio detalles de los diálogos internos y qué se juega el país en las próximas elecciones presidenciales: “Trabajamos en muchísimos temas con Wado de Pedro, con el cuervo Andrés Larroque, con Máximo Kirchner, por supuesto que al momento de pensar cómo se recupera la Argentina Alberto, Cristina y los gobernadores estamos en la misma baldosa. De cara a 2023 no se va a discutir cuatro o cinco modelos, va a haber dos modelos, uno gobernó a Argentina hace muy poquito y lo hizo generando mucha pobreza y desocupación. A nosotros nos toca arremangarnos y recuperar el salario y poner en marcha la economía”.

El acto por los 100 años de YPF juntará a Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un mismo evento tras más de 90 días (REUTERS/Matias Baglietto/Pool)

Por esa razón, para Katopodis el acto de este viernes cobra relevancia para el Gobierno, ya que no solo celebra uno de los bastiones de su relato, sino también las apariencias frente a los dichos de una fuerte interna. Alberto Fernández y Cristina Kirchner volverán a estar juntos en un mismo escenario tras 90 días, la última vez fue en la apertura de sesiones del Congreso, el 1° de marzo. En ese entonces ambos ya se mostraban distanciados por diferencias sobre cómo afrontar la política económica . En el acto que se realizará en Tecnópolis desde las 17, se espera que hable primero la vicepresidenta y luego cierre Alberto Fernández.

“Siempre es importante que demos señales de unidad, de un frente que tiene claro en qué se tiene que enfocar. El peronismo no lo unen las formas, lo une la convicción, el modelo de país, que mañana estemos abrazando y ratificando en un proyecto de país qué significa que YPF esté en manos del estado y no en manos de dos empresas privadas que seguramente tendrían otros intereses y otro destino estratégico de ese polo productivo. Lo importante es que mañana mostremos qué ratificamos nosotros en el gobierno. Representamos algo muy distinto a lo que representa Macri y Cambiemos, un Estado presente, que apuesta en inversión en la ciencia y tecnología en nuestro país, la obra pública para la recuperación de la economía”, sostuvo el ex intendente de San Martín, en diálogo con Pablo Duggan en el programa Desafío 2022 en C5N.

En su última aparición pública, Cristina Fernández de Kirchner había renovado sus críticas contra el rumbo de la economía y lanzado un fuerte ataque al equipo que encabeza Martín Guzmán: “Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”, había resaltado. Sus declaraciones fueron en el marco de la distinción que le organizó Universidad Nacional del Chaco.

Katopodis bajó la temperatura de la interna: "Estamos convencidos de que estas tensiones son las tensiones de una fuerza que gobierna" (Gastón Taylor)

En ese sentido, y en la búsqueda de reforzar un mensaje de unidad, Katopodis puso la mirada en la gestión de Mauricio Macri y en su desempeño económico: “En 2018 cuando ellos fueron a golpear la puerta del fondo anularon la obra pública, la limpiaron, las saquearon en la primera negociación, algo que ahora no pasó por decisión del presidente de la nación. Acá hubo una definición desde el primer día que era no negociar la obra pública . Esa discusión de dos modelos se expresa también en qué pasa con la obra pública y cómo se concibe el rol del estado”.

Pero el ministro de Obra Pública no se detuvo ahí y siguió argumentando contra el gobierno de Cambiemos. “Fueron una farsa, una mentira, no son una promesa, gobernaron la argentina hace 15 minutos y dejaron a todos los argentinos en un lugar de mucha decadencia, pobreza y angustia. De cara a lo que viene es la discusión de dos modelos. Ellos representan políticas que ni en el mundo se están aplicando, el mundo no va para achicar derechos, como retirar el estado de la regulación de la economía en un momento tan delicado como éste”, sostuvo el dirigente bonaerense.

Para concluir, Katopodis opinó sobre la economía actual del país y los principales objetivos: “ La prioridad es recuperar el salario. En un gobierno peronista que crezca la economía y que se recupere el salario van de la mano , es la tarea en la que trabajamos. Se recuperó el empleo, no hay dudas de que la actividad económica en la Argentina viene movilizándose y recuperándose a buen ritmo, hoy hay trabajo en la Argentina”.





