Gesto de Mauricio Macri en medio de la interna del PRO: se reunirá con Patricia Bullrich y sus equipos de gobierno

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en Villa La Angostura

¿Mauricio Macri apoya a Patricia Bullrich en la interna del PRO? La respuesta es no, pero es cierto que el ex presidente tendrá un gesto de fuerte valor político en la competencia para la candidatura presidencial de 2023: participará como invitado especial de la reunión que la titular del partido mantendrá el martes próximo con sus equipos de gobierno. Allí, el ex jefe del Estado escuchará a los dirigentes bullrichistas y les hablará sobre la importancia de que se conviertan en garantes del cambio.

El encuentro, que se realizará desde las 10.30 en el Yacht Club de Olivos, será interpretado por muchos como una definición electoral de Macri, pero en su entorno lo descartan de plano: “Mauricio habla y se reúne con todos”, destacaron a Infobae. Y agregaron que no se tratará de un “respaldo explícito” sino de un “acompañamiento” en su rol de “gran armador nacional”.

Incluso advirtieron que la presencia del ex mandatario en la reunión de Bullrich será para compensar dentro de la interna partidaria su participación del 27 de abril pasado en una reunión del gabinete porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Para sus allegados, Macri es un “fundamentalista de la competencia” y no se jugará por ningún postulante del PRO, sino que su intención es “consolidar el espacio opositor, garantizar la unidad interna y potenciar a los candidatos”.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión del gabinete porteño

El ex mandatario sigue dando señales confusas sobre la posibilidad de presentarse como candidato presidencial en 2023. Este lunes, durante una visita a Santa Fe en la que estuvo acompañado por Federico Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO nacional, cuando un periodista le preguntó dónde estará el año próximo, contestó: “Siempre ayudando... ¿Dónde? Dios dirá”. Aun así, brindó la definición más tajante sobre el tema que haya difundido hasta el momento: “Tenemos varios candidatos dentro de Juntos por el Cambio, eso es bueno y yo los apoyo a todos. Yo no me he anotado, me siento comprometido porque amo este país, pero hoy prefiero poner mi energía en que tengamos un plan coherente”.

Que no se haya anotado en la carrera electoral, en realidad, no quita la posibilidad de que lo haga en el futuro. Hasta ahora no dijo las palabras mágicas que tranquilizarían a Rodríguez Larreta y Bullrich: “De ninguna manera seré candidato presidencial”.

Macri se mantiene muy activo en materia de reuniones políticas y baja una línea clara: el candidato del espacio tiene que comprometerse con los cambios profundos que deberá hacer el próximo Presidente. Ese discurso, que a priori sintonizaría mejor con el perfil intransigente de Bullrich, se complementa con actitudes equilibradas en la interna del PRO. El diputado mendocino Omar De Marchi, alineado con el ex presidente, fue elegido armador nacional del proyecto de Larreta. En esas mismas filas milita Jorge Macri, otro exponente del ala dura, como ministro de Gobierno porteño y flamante integrante de la mesa larretista que trabaja para el plan “Horacio Presidente”, además de futuro candidato del PRO a jefe de Gobierno de la Ciudad.

A su vez, el ex presidente está presente en el equipo de Bullrich a través del diputado Hernán Lombardi, uno de sus dirigentes más cercanos, e incluso en la última reunión de este sector estuvieron Jorge Faurie y Dante Sica, dos ex ministros de Cambiemos.

Mauricio Macri estuvo en Santa Fe, acompañado por Federico Angelini, vicepresidente del PRO nacional

Luego de que Macri le aconsejó que fortaleciera su equipo de colaboradores porque la veía “muy sola”, la ex ministra de Seguridad concretó el 1 de abril pasado su primera reunión con los equipos de gobierno en el Yacht Club de Olivos: asistieron figuras conocidas de su sector como Gerardo Milman, su mano derecha; Federico Pinedo, Paula Bertol, Luciano Laspina, Javier Iguacel, Fernando Iglesias y Waldo Wolff; otros dirigentes como Susana Decibe (ex ministra de Educación de Carlos Menem) y Alberto Förhig (coordinador de los equipos bullrichistas y ex secretario en el Ministerio de Seguridad), además de Lombardi y el diputado nacional Sebastián García De Luca, del riñón de Emilio Monzó, entre otros.

Los colaboradores de la jefa del PRO también descartaron que la presencia de Macri en Olivos obedezca a una definición electoral: “Este tema se pactó luego de la visita al gabinete porteño y se demoró por los viajes de Mauricio”. Esta vez, el ex jefe del Estado tiene previsto volar este jueves a San Pablo, Brasil, para participar de un foro académico y regresará el sábado.

Bullrich tampoco se quedará quieta. Hoy viajará a Córdoba y luego irá a La Pampa, como parte de una agenda que fue diseñada para profundizar su armado político en el interior del país. Además, luego de haber asistido al recital que dio la cantante Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo para captar el “voto joven”, la jefa del PRO hará algo similar este sábado: su equipo no quiso revelar adónde irá, pero podría tratarse del show del ascendente cantante de trap Rusherking en el Luna Park.





