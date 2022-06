Felipe Solá calificó como un error la organización de una reunión de la Celac

Excanciller de Argentina, Felipe Solá (EFE/Enrique García Medina/Archivo)

En paralelo a la Cumbre de las Américas, Argentina organizó un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para que participen los países que no fueron invitados al evento. Si bien Alberto Fernández participará de la cumbre e incluso coordinó una reunión con Joseph Biden en la Casa Blanca, el excanciller Felipe Solá cuestionó la organización del encuentro simultáneo en Los Ángeles.

Países como Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre de las Américas y por eso, se optó por organizar un evento en simultáneo pero que no se interpondrá a la agenda a desarrollarse del 6 al 10 de junio por parte de la cumbre hemisférica. Ante dicha situación Solá se mostró crítico con Alberto Fernández y consideró que “se han cometido muchos errores como haber intentado hacer una reunión de la Celac en Los Ángeles que era como hacer una cumbre paralela”.

La reunión de la Celac cuenta con el apoyo de México. De hecho, allí se dio inicio a los oficios diplomáticos donde el canciller Santiago Cafiero y su par azteca, Marcelo Ebrard, acordaron promover un encuentro del bloque regional con la participación de mandatarios y jefes de misión que se encuentren en Estados Unidos con motivo de la Cumbre de las Américas. En base a dicho vínculo, Solá tildó al encuentro como “un absurdo” y planteó que el Gobierno Nacional “quiso hacer un seguidismo con México”.

Ante la postura tomada por el gobierno argentino, el excanciller planteó que “hay una diferencia porque a México le interesa muchísimo Estados Unidos”. Al respecto, remarcó que en la agenda de Estados Unidos el principal tema en el que trabajarán será el fronterizo, de hecho, sostuvo en diálogo con C5N que “el gran tema de Trump versus los demócratas está en la frontera de México y en Miami”.

Argentina participará de la Cumbre de las Américas

En cuanto a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua que no fueron invitados a la Cumbre de las Américas, Solá explicó que la decisión de Biden se centró en una visión electoralista dado que “no se quiere perder los votos de Florida”. Además, cuestionó que “la cumbre por la política interna le sale mal a Biden. Los rechazos iniciales hacen que esta cumbre no vaya a ser importante. No tiene foco importante. Cuando tiene muchos temas no es una cumbre importante”.

Debido a la postura adoptada por México ante la Cumbre de las Américas, Solá remarcó que dicho país “puede darse el lujo de no ir pero Argentina no puede pensar igual”. Por eso, felicitó a Alberto Fernández por coordinar una reunión con Biden en la Casa Blanca y consideró que “es muy buena noticia que el Presidente pueda ir a Washington y conversar, no tanto para decirle ideológicamente lo que piensa sino las verdaderas necesidades nacionales y su relación con Estados Unidos”, resaltó.

Luego de que Alberto Fernández confirmara su participación en la Cumbre de las Américas, Biden se contactó y acordaron un encuentro que se concretará a fines de julio. La fecha tentativa es el día 25 y el objetivo consiste en profundizar la relación bilateral y debatir diferentes temas estratégicos de cooperación. Al respecto, se detalló que algunos de los temas serán el “cambio climático, cooperación financiera, energías renovables, innovación tecnológica, derechos humanos y producción agro-alimentaria”.

En el diálogo que mantuvieron los presidentes se reforzó el vínculo y el potencial que pueden tener de cara al futuro. Es así que el contacto permitirá “establecer una hoja de ruta que, en el marco de América Latina y el Caribe, permita desplegar oportunidades de desarrollo humano integral, sostenible e inclusivo”, informaron mediante un comunicado oficial consensuado entre ambas administraciones.

De esa manera pese a organizar una contrapropuesta con los países no participantes, el presidente de la Nación se mostró dispuesto a mantener diálogo con su par de Estados Unidos y continuar con el desarrollo de la reunión de la Celac. De hecho, la confirmación de la Casa Rosada a Washington se dio luego de una intensa negociación diplomática que incluyó presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al líder venezolano Nicolás Maduro, al Consejo de Seguridad Nacional de Biden y al Departamento de Estado.





