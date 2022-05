La designación de un ex funcionario de Kicillof en un cargo clave abrió otra grieta en Juntos y derivó en una renuncia

Los distintos integrantes de la mesa provincial bonaerense Juntos por el Cambio

El nombramiento del abogado y Secretario General de Gobierno bonaerense hasta diciembre del año pasado, Federico Thea, como el nuevo presidente de Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires, que el Senado bonaerense terminó aprobado el martes último ensanchó un camino de diferencias dentro de Juntos que por ahora no parece encauzarse. El principal gesto se dio con la renuncia del senador de Juntos, Joaquín De la Torre, a la vicepresidencia segunda de la Cámara, luego de decir que votaba en contra al nombramiento de Thea. “Como consecuencia de las discusiones internas del bloque, también renuncio a la vicepresidencia segunda de esta Cámara”, lanzó en medio de la sesión.

Fue un cimbronazo, pues Juntos y puntualmente el PRO se encuentra en estado de ebullición en la provincia de Buenos Aires desde hace un tiempo. Viene dándose en tanto por la negociación -y acuerdo- que se sostiene con el Ejecutivo bonaerense y en vistas a la discusión de candidaturas del año que viene. En el PRO hay varios postulantes. De la Torre, que forma parte de la pata peronista dentro de Juntos, no se corre de ese lugar.

Cerca del senador, explicaron a Infobae que la decisión de renunciar a la vicepresidencia de la Cámara se da en parte porque la votación afirmativa de Thea “no se resolvió en la mesa provincial de la cual Joaquín forma parte. Vino un paquete cerrado de afuera”.

El paquete cerrado al que apuntan tiene que ver con la negociación que esta vez encararon el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde con el presidente del PRO en la provincia, Jorge Macri y también el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Maximiliano Abad. Sin embargo, desde el entorno de Macri, presidente del PRO bonaerense, aseguran que el dirigente hoy con funciones en el Gobierno de la Ciudad no participó de ninguna negociación alusiva.

Cerca de De la Torre explicaron que la medida que tomó “fue para despertarse”, y que si las negociaciones siguen en el mismo carril de lo que fue la designación de Thea “la consecuencia está clara”. De la Torre cree, además que en 2023 Juntos va a recuperar el gobierno de la provincia de Buenos Aires y Thea, puntualmente, va a estar al frente del HTC, ya que es un cargo vitalicio y “para toda la vida”.

“ Fue una mala negociación y por cómo se dio parece que va a ser siempre así. Le entregamos el Tribunal de Cuentas a cambio de tres lugares en el directorio del Banco Provincia, que es algo que nos corresponde por ser minoría y de lo que no nos damos cuenta es que si llegamos a perder la elección del 2023 igualmente vamos a seguir teniendo mayoría en el Senado”, cuestionan en el entorno de De la Torre y remarcan que el bloque de Juntos “actualmente es un sidecar de las decisiones que se toman afuera”. Sin embargo, según pudo saber Infobae, De la Torre no se irá del bloque opositor.

Joaquín De la Torre en el senado bonaernese

De la Torre no fue el único legislador que votó en contra de la designación de Thea en la Cámara alta provincial. Además rechazó el nombramiento del presidente del HTC la senadora Claudia Rucci, también del peronismo republicano dentro Juntos y la Coalición Cívica, que cuenta con los senadores Andrés De Leo y Elisa Carca.

En el espacio referenciado en Elisa Carrió sostienen que la decisión no es personal contra Thea, aunque sí por el rol que ocupará. Una función clave que tiene que ver con examinar “las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales”: es decir cómo se gastan los fondos en los municipios y en la provincia. “Un funcionario de Kicillof para controlar a Kicillof y los intendentes”, se quejaron desde uno de los sectores que integra Juntos.

Federico Thea durante un anuncio en gobernación (Gobierno PBA)

Por el momento, no hay señales de ruptura de bloques, aunque sí de una creciente descoordinación y descontento de algunos sectores de la oposición sobre las negociaciones que vienen dándose con el peronismo . Lo que sigue es la discusión legislativa donde interviene el gobierno de Kicillof es la reforma a la caja previsional del Banco Provincia, un proyecto que Kicillof giró el año pasado a la Legislatura con el objetivo de retrotraer algunas características que hacen a la jubilaciones bancarias antes de que en el gobierno de María Eugenia Vidal modificara la fórmula previsional.

Es un proyecto que llevará tiempo, pero que ante la judicialización que tomó volumen con cautelares (más de tres mil presentadas en diferentes juzgados por jubilados del Banco Provincia que vieron afectado su régimen jubilatorio ya que los cambios llevaron el haber jubilatorio del 82% al 75%), la Suprema Corte pidió resolver por la vía política; es decir en la Legislatura.

Hubo un intentó -sin éxito- de tratar el proyecto semanas atrás. Fue en ese entonces que el intendente de Lanús e interlocutor hasta ese momento del PRO ante el ejecutivo, Néstor Grindetti, se retiró de la mesa provincial de Juntos, también incómodo por el cambio de posicionamiento de la tropa del PRO . En esa ocasión, las miradas fueron hacia la estructura del partido y su líder a nivel nacional, Mauricio Macri. El ex presidente había pedido no ir detrás de la UCR en su “acuerdismo”, mientras que Grindetti llevaba las conversaciones con el oficialismo y la Unión Cívica Radical. Entonces, legisladores del PRO referenciados en Vidal plantearon que no votarían la reforma Bapro ni ninguna otra norma. El estado deliberativo de la oposición también repercute en la hoja de ruta que trazó el oficialismo en la Legislatura. “Es semana a semana”, resumió un diputado del PRO.

