Con aportes de especialistas, avanzó en Diputados el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura

El plenario de comisión de la Cámara de Diputados

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó el debate sobre el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo que propone la modificación del Consejo de la Magistratura. La iniciativa, ya aprobada por el Senado, propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes, crea cuatro regiones federales para su funcionamiento y considera que la presidencia del organismo no tiene que estar en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia retomó esta tarde, cerca de las 16, la ronda de consultas a especialistas en la materia, quienes fueron invitados a propuesta de todos los bloques con representación parlamentaria, tal como sucedió el martes de la semana pasada.

La lista de los expositores estuvo compuesta por María Elena Barbagelata, Pablo Hunger, Alfredo Roque Vítolo, Pedro Caminos, Natalia Volosin, Gustavo Arballo, Andrea Castagnola, Martín Hevia, Leandro Halperín, Martín Casares, Miguel Berri, Fernando Avila, Marcia Lozada Figueroa, Cesar Grau, Francisco Marull, Marcos Albazabal, Joaquín Da Rocha, Andrés Gil Domínguez y Aldana Romano.

Como habían anticipado los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, Hernán Pérez Araujo (FdT) y Rodolfo Tailhade (FdT), hoy los expositores fueron más, pero con menor tiempo en sus intervenciones.

Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade

La comisión, que comenzó casi dos horas más tarde por el debate sobre Boleta Única, fue transcurriendo en medio de las presentaciones en donde la línea de conducción no fue necesariamente la cantidad de consejeros -uno de los puntos en discusión- sino el rol de los miembros de la Corte Suprema dentro del organismo, los formatos de selección, la paridad de género y la regionalización.

Así, los expositores fueron disertando en esa línea, en donde hubo algunos, como Andrés Gil Domínguez, quien señaló que a su entender hay una “incompatibilidad constitucional en que el Presidente de la Corte sea el Presidente del Consejo de la Magistratura”. Por su parte, Joaquín Da Rocha, ex consejero de la Magistratura por el Poder Ejecutivo, dijo que el proyecto del oficialismo “satisface los requisitos mínimos que tiene que tener una reforma para ser adecuada y sobre todo para ser útil”. Y Pedro Camilos, que señaló que había que ser “pragmático” y que los jueces de la Corte tienen que participar para evitar una nueva inconstitucionalidad de la norma.

Natalia Volosín pidió aprovechar esta oportunidad para llevar adelante una reforma “más profunda” del Consejo de la Magistratura. La especialista hizo un pasaje sobre lo que entendía eran las fortalezas y las debilidades del proyecto que tiene media sanción del Senado y en especial el mantenimiento de “la segunda minoría” pensando en la integración.

El nuevo Consejo de la Magistratura que se conformó días atrás

En el oficialismo no descartan incorporar modificaciones al proyecto para lograr mayores consensos, ya que se necesitan 129 votos para su aprobación por tratarse de una ley derivada de la Constitución Nacional y que requiere de mayoría absoluta del plenario, esto es, la mitad más uno de los 257 diputados que integran el cuerpo.

Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que no acompañarán el proyecto del Frente de Todos ya que desde ese bloque opositor entienden que la Corte Suprema es quien, como ahora, tiene que presidir el Consejo de la Magistratura.

La comisión transcurrió con cierta tranquilidad, sin cruces entre el oficialismo y la oposición, y hasta hubo lugar para algunos chistes. Cuando el diputado del oficialismo Rodolfo Tailhade leyó lo que se suponía que era el curriculum de Camilos quien, luego de escucharlo, le dijo “me encantaría tener esos pergaminos pero no son los míos”. En medio de las risas, el presidente de la comisión no dudó y en tono jocoso dijo: “Voy a acusar a los del PRO de falsedad de títulos porque fueron ellos quienes me lo pasaron”.

El problema con los curriculum se repitió en varias oportunidades y Tailhade hizo referencia a que todos esos documentos “fueron alcanzados por el bloque de Juntos por el Cambio”. Al término del encuentro, el presidente de la Comisión agradeció a los expositores y a los legisladores “que se quedaron hasta al final” y dio por terminado el encuentro. “Los próximos encuentros serán comunicados oportunamente”, cerró.

