“Ganen o mueran”: un ministro reveló una fuerte amenaza de la militancia a los dirigentes del Frente de Todos

Gabriel Katopodis en Radio 10: "Ganen o mueran"

El ministro de Obras Públicas y dirigente de confianza de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, sorprendió el fin de semana al revelar una fuerte frase que le transmiten los militantes del Frente de Todos en encuentros realizados en distintos puntos del país.

“ Me tocó estar en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, caminé Catamarca, estuve en Mendoza, estuve en Río Negro… En todos lados el mensaje es muy claro: ganen o mueran ”, aseguró Katopodis en diálogo con el periodista Iván Schargrodsky en Radio 10.

“No hay mucha vuelta ahí. El planteo de los compañeros es: “Loco, debatan lo que tengan que debatir, discutan lo que tengan que discutir, sabemos que el Frente es un frente con vida política”. Así nació y así va a seguir, con estas tensiones. También tenemos que calibrar un poco las expectativas de qué puede y qué no puede este frente, pero en definitiva lo único que no está permitido es perder en el 23 ″, agregó.

La amenaza, propia de las barrabravas del fútbol más que de la política, surge en medio de las fuertes disputas políticas que dividen a la cúpula política del Frente de Todos y buscan graficar el hartazgo de los votantes con respecto a las peleas.

En ese sentido, Katopodis dijo que los integrantes de la coalición del gobierno deben entender que frente a la discusiones internas, “del otro lado está el macrismo que se anima” a pensar en un regreso a la Casa Rosada.

El “ganen o mueran” de Katopodis generó sorpresa en otros miembros del Gobierno. “Nunca me dijeron eso, pero a Gabriel lo conozco bastante, es un capo y no creo que exagere”, aseguró el funcionario y líder social Fernando “Chino” Navarro.

“A mí me dicen júntense, déjense de joder, resuelvan los problemas, alguno me putea, como a todos, yo ando mucho en la calle y en general me va bien, pero también me han reputeado tres cuadras. Leí esto de ganen o mueran y me impactó porque Gabriel no es un pibe que inventa, debe ser fuerte”, agregó en Futurock.

Oscar Parrilli, senador cercano a Cristina Kirchner, también se sorprendió al ser consultado por la misma emisora radial. “No voy a polemizar con Katopodis, toda fuerza tiene la vocación de triunfar en las elecciones, pero nosotros queremos ganar para que el proyecto político siga adelante, para que no vuelva el neoliberalismo; nuestra gente nos pide que gestionemos para que no vuelva el neoliberalismo”, dijo.

Seguí leyendo: