Gabriel Katopodis: “El Frente de Todos es más grande que el acuerdo entre Alberto y Cristina”

Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, salió a hablar sobre la interna que se vive dentro del Gobierno y que se acrecentó desde el acuerdo firmado con el FMI. En medio de las fuertes declaraciones de Alberto Ferández en su gira por Europa y las críticas de La Cámpora a la política económica, el funcionario nacional salió a aclarar que “el Frente de Todos es más grande” que el acuerdo entre el Presidente y su vice, Cristina Kirchner .

“Tiene que quedar claro que el Frente es más grande que el acuerdo entre Alberto y Cristina”, claró Katopodis durante una entrevista con Radio 10 y agregó: “Son los gobernadores, los intendentes, los trabajadores y nuestra militancia”. Además, ejemplificó: “Ni con Perón era sólo Perón. En el 45, con el peronismo era Evita, las organizaciones gremiales, los laburantes de a pie en la plaza, un conjunto de actores”.

En referencia a la unidad, el ministro expresó: “Seguimos parados en el mismo lugar muchísimos militantes y dirigentes del Frente de Todos. Para sacar a Macri, la gente nos pidió que nos unamos. No puede pasar que ellos vuelvan por culpa nuestra” . “Lo que veo en el interior y caminando la provincia de Buenos Aires es que lo único que tiene la gente para defenderse es el Frente de Todos”, agregó.

“Más allá de las certezas y de quién tiene más razón, tenemos que poner los esfuerzos para construir, con más fuerza, dentro de la coalición”, expresó y sentenció: “El peronismo da la discusión a cara descubierta, frente a la militancia y de cara a la sociedad”.

En ese sentido, llamó a recordar “lo que hay del otro lado. No hay solo una amenaza o una posible hipótesis. Del otro lado, hay una alternativa que es el macrismo, que se anima porque nos ve, a veces, con estos ruidos internos” . “Hay dos modelos de país. El nuestro tiene que ser un solo proyecto, que ponga todos los días estos debates y esta discusión ordenada para construir una coalición más fuerte”, agregó.

El presidente argentino Alberto Fernández en la conferencia junto al canciller alemán en Berlín, Alemania, el 11 de mayo de 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke

Las declaraciones de Katopodis llegan luego de la gira del Presidente por Europa, donde prácticamente se lanzó a la reelección y amenazó con desplazar a cualquier funcionario que no quiera implementar los aumentos tarifarios que se discuten esta semana en audiencias públicas. Como respuesta, Máximo Kirchner le recordó durante un acto en Lanús que “todo aquel que quiere conducir, tiene que haber sido conducido”.

El líder de La Cámpora tambié apuntó contra Martín Guzmán, al reprocharle el estado de la economía a pesar de tener “el apoyo del FMI, de Kristalina Georgieva, del Presidente, de la principal central de trabajadores, de los movimientos sociales y de Clarín”.

El que salió a responderle a Máximo Kirchner fue el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, al sostener que, “en términos futboleros, hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario. Hay una realidad cotidiana que nos invade, que es la realidad que viven los argentino. Tenemos problemas, la plata no alcanza, los precios no paran de subir”.

Al participar del programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino en el canal América, el ex intendente de Hurlingham aclaró que a él no le “asusta discutir”, pero está “convencido de que el Frente de Todos no le puede fallar a los argentinos”.

“Hay discusiones (dentro de la coalición) que son profundas y públicas, pero tratemos de entender esto y de poner los problemas de la gente por encima. Yo soy ministro de Desarrollo Social, uno de los que tiene mayor territorialidad, lo que hay que hacer es gestionar, ir para adelante, hacer, y de vez en cuando, cuando pongo el freno, reflexiono con mis compañeros, pero si ahora me preguntan por el 2023 no les voy a responder”, señaló.

