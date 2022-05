Larreta apuntó contra Néstor Kirchner: “Argentina nunca ha sido tan unitaria y eso es responsabilidad de un santacruceño”

Rodríguez Larreta: "La Argentina nunca ha sido tan Unitaria como ahora"

En medio de la polémica por los subsidios al transporte que recibe el AMBA y la pelea por la coparticipación para la policía porteña entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, el jefe de Gobierno apuntó en duros términos contra Néstor Kirchner por la política de ayuda estatal que aplicó cuando llegó a la Casa Rosada en 2003.

“Tenemos un gran desafío de volver a construir un país federal. Argentina nunca ha sido tan unitaria como es ahora. Y eso es responsabilidad de un santacruceño que fue el que se llevó todos los fondos a nivel nacional a principios de los 2000 y eso no se revirtió. Tenemos que tener un país federal donde cada provincia pueda ser artífice de su destino, decidir sus obras y prioridades. Esta mega concentración que ha habido en el gobierno nacional y lo que eso genera en el AMBA no es bueno para nadie. El AMBA no es capaz de proveer de servicios dignos de la gente que vive alrededor”, expresó el alcalde porteño.

Y agregó: “Un país federal es un país en el que uno pueda elegir dónde vivir. No hay igualdad de oportunidades porque se ha concentrado todo. Y eso ha sido responsabilidad de un santacruceño a principios de los 2000. Gobernaron muchos años y no lo corrigieron”.

Larreta viajó a Corrientes para firmar un convenio de turismo con los gobernadores Gerardo Morales, Eduardo Valdés y Rodolfo Suárez. Luego, en conferencia de prensa, los mandatarios fueron consultados por distintas cuestiones de coyuntura. Así como el jefe de Gobierno respondió por los subsidios, Morales y Valdés hicieron lo propio a la hora de hablar de la interna de Juntos por el Cambio y las aspiraciones del espacio de cara a 2023.

“Siempre se habla de los problemas que hay y de pequeñas diferencias que siempre ocurren cuando hay construcciones colectivas como Juntos por el Cambio. Nosotros somos un colectivo con por lo menos cuatro fuerzas políticas muy importantes, pero de lo que no se habla es lo que hacemos todos los días: están trabajando nuestras fundaciones construyendo un programa y logrando acuerdos, investigando, produciendo documentos, generando conclusiones”, comenzó el jujeño.

Y completó: “Estamos construyendo juntos. El 20 vamos a tener una jornada de políticas sociales en la Matanza, 15 días después vamos a estar en Río Cuarto hablando de producción. Estamos priorizando esto en momentos difíciles, viendo la situación de la gente y a un gobierno que no tiene rumbo y sigue estrellando la economía del país. Estamos centralmente ocupándonos de esta situación. Para lo otro falta mucho tiempo, así que queremos darles la tranquilidad de que hay un trabajo muy fuerte y vamos a tener un programa de gobierno consensuado por todas las fuerzas políticas”.

En sintonía con esto, Valdés, el anfitrión del encuentro, sostuvo: “En la Cámara de Diputados estamos juntos, en el Senado estamos juntos, pero se nos pretende cargar a nosotros la responsabilidad de que todavía no tenemos un candidato a presidente. El candidato a presidente va a venir el año que viene , mientras tanto estamos con programas hacia el futuro. La gente no nos dio la oportunidad de continuar en el gobierno. La gente votó a este Gobierno que se está peleando, que hoy tenemos 100% de inflación y no es una responsabilidad de la oposición porque no gobernamos. Estamos como estamos porque este Gobierno no sabe gobernar. Sabe pelearse, discriminar, pero no gobernar. Esa es la consecuencia, no que nosotros no estemos juntos”.

