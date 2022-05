Avanza el proyecto para declarar a Esteban Bullrich Ciudadano Ilustre en la provincia de Buenos Aires

Esteban Bullrich, ex senador de Juntos por el Cambio

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves una iniciativa que busca declarar a Esteban Bullrich como ciudadano ilustre en el terriorio bonaerense. El proyecto destaca la trayectoria política del ex ministro de Educación y su “compromiso y esfuerzo” para lograr avances en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) .

En ese sentido, el proyecto presentado por el senador Juan Pablo Allan resalta que Estaban Bullrich “batalló por sus principios e ideales de forma contundente en todos los espacios donde se ha desempeñado, sin embargo, es probable que su mayor batalla sea la que comenzó a librar hace poco tiempo contra una enfermedad muy compleja llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”.

“Nuestro país no cuenta aún con una base abierta, oficial y sólida de pacientes que padecen esta enfermedad, y sin datos, la posibilidad de crear políticas públicas que garanticen el derecho de los pacientes y la posibilidad de que puedan acceder a tratamientos, resulta utópica”, expresaron desde la bancada de senadores Juntos y concluyeron: “Es por esto que el trabajo iniciado desde la Fundación Esteban Bullrich, tiene una inmensa importancia para nuestra provincia y el país”.

El legislador de Juntos por el Cambio padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurológica degenerativa que le genera muchas dificultades tanto para moverse como para hablar.

El día de la última sesión de Esteban Bullrich en el Senado

El 9 de diciembre del año pasado, Bullrich presentó su renuncia a la Cámara de Senadores con un conmovedor discurso. “Renuncio a mi banca con profunda tristeza”, manifestó el ahora ex dirigente de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades no consiguió contener las lágrimas.

“Agradezco primero a Dios por esta cruz. Él nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor sé que sólo si nos dejamos moldear por Él llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza”, afirmó. Sus palabras fueron tan desgarradoras que impulsaron a sus pares a pedirle que no renuncie. “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, fue su respuesta, dificultosa, ante la muestra de respeto de sus colegas.

“No hay ningún problema argentino que los argentinos no podamos resolver si nos ponemos a hacerlo. Pero si nos quedamos en el egoísmo, la chiquita, lo táctico y la especulación, vamos a errar el camino”, agregó en esa oportunidad.

Bullrich había sido electo en 2017 imponiéndose en los comicios legislativos y dejando en segundo lugar a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo que su mandato vencía el 10 de diciembre de 2023.

Anteriormente, se había desempeñado como ministro de Educación durante la primera etapa de la gestión de Macri. Además, había ocupado el mismo cargo pero en la Ciudad de Buenos Aires, entre 2010 y 2015.

