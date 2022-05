Agustin Rossi: “Hay que ponerse de acuerdo, hace meses que no existen reuniones entre Alberto y Cristina”

En una postura de reconciliación que busca poner paños fríos, Rossi deja ver su preocupación por cómo llegaría la coalición a las próximas elecciones (Nicolás Stulberg)

Pareciera que aún falta mucho pero, en términos políticos, las elecciones presidenciales de 2023 están a la vuelta de la esquina. Ese contador inquieta a todo el Frente de Todos, que ve cómo día tras días se suscitan nuevos conflictos que sacuden la interna.

”Hay que ponerse de acuerdo, hace meses que no existen reuniones entre Alberto y Cristina”, sostuvo Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, que analizó con preocupación las divisiones en el Gobierno.

A las declaraciones de Cristina Kirchner contra Martín Guzmán ahora se suma una nueva estrategia de los hombres de Alberto Fernández: abandonar el silencio y comenzar a contestarle a políticos kirchneristas. El propio Presidente tomó la iniciativa y, por primera vez en mucho tiempo, le contestó a la ex mandataria.

Los hombre de Alberto Fernández comienzan a contestarle a los kirchneristas y calientan la interna (Natacha Pisarenko/REUTERS)

Este fuego cruzado es el que lamenta Rossi y que incluso lo hace fervorizar cuando se refiere al tema. “Si nos entra algo de racionalidad en todo esto podemos trazar un acuerdo básico sobre la gestión y respetarlo”, aseguró el político en una entrevista con C5N.

En una clara postura de reconciliación que busca poner paños fríos, Rossi deja ver su preocupación por el estado en el que llegaría la coalición a las próximas elecciones: “Deberíamos poder discutir cómo fortalecer el espacio para 2023. Nos vamos a encontrar con una derecha de Macri que quiere exterminar al peronismo. El próximo debate electoral va a tener una carga ideológica por el sentido de los últimos 70 años , habría que ver como resolver esta situación”.

Además, el ex ministro plantea que todo el conflicto se inició por el pago de la deuda al FMI. El proyecto dividió las aguas entre quienes pedían no pagar, y los que estaban decididos a hacerlo pero no podían ponerse de acuerdo en los plazos y condiciones que establecía el Fondo.

El ex ministro de Defensa cree que las diferencias pueden solucionarse en las PASO (Nicolás Stulberg)

”Lo triste es que hace tres meses que se hizo el acuerdo con el Fondo y nosotros solo debatimos entre nosotros. Está claro que hay diferencias en el gobierno y que se empezaron a notar a raíz del debate por la deuda. Es un debate que se da a cielo abierto, que no sería lo más conveniente para una fuerza que está gobernando”, se sinceró el ex diputado.

El ex ministro de Defensa sabe que si la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández llegó a este punto es porque se agotaron todas las instancias previas y no se resolvió la situación puertas adentro. Por eso arroja una posible manera de resolver el tema: ir a las PASO.

” Hay que dejar de tirar fuegos artificiales para que se noten más diferencias. Si estas existen que se expresen en un debate en las PASO del año que viene . Las paso fueron creadas para resolver estos problemas, se puede apelar a las mismas para resolverlo. Tenemos un especial hincapié en marcar las diferencias y no los acuerdos, todos los días nos estamos dando tiros en los pies”, sugiere el ex funcionario.

Rossi tiene claras las prioridades del partido, sabe que una unidad fuerte es la única forma para que el Frente de Todos pueda competir con la oposición. Y con esa idea en mente asegura que aún guarda algo de esperanza: “La política me demostró que siempre se pueden encontrar consensos donde antes parecería que no podían existir. No espero que podamos recrear el clima de 2019, pero si legitimar las diferencias. Las diferencias que tenemos no serán de matices pero son mucho menores que las diferencias que podemos tener con el otro frente”.





