Juan Zabaleta llamó a acercar posiciones entre el Gobierno y el kirchnerismo: “De la interna nadie saca ventaja”

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, junto a Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana, en su visita a la ciudad de Ushuaia junto con una beneficiaria del plan "Mi Pieza"

(Enviada especial a Tierra del Fuego) Las fuertes declaraciones de Alberto Fernández en su gira por Europa fueron parte protagonista de la visita del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a Tierra del Fuego. El funcionario nacional viajó a la ciudad de Ushuaia para supervisar obras y visitar a beneficiarios de distintos programas que gestiona desde el organismo. Sin poder esquivar las discrepancias entre el Presidente y su vice, durante una entrevista con Infobae convocó al diálogo y resaltó la necesidad de “seguir trabajando” desde las distintas áreas del Gobierno pese a las dificultades que hoy reinan en medio de la interna del Frente de Todos.

La llegada de Zabaleta a los barrios beneficiados por el plan “Mi Pieza” y de puesta en valor de la comunidad estuvo plagada de abrazos, risas y llantos. En todas las viviendas fue recibido con alguna especialidad gastronómica elaboradas con electrodomésticos que obtuvieron a través del Banco de Herramientas. Todos programas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Entre su equipo de gestión se encargaron de destacar que todos esos proyectos pudieron llevarse adelante gracias al 15% que recibieron del impuesto a las grandes fortunas.

El ministro también aprovechó para participar de un acto de entrega de herramientas con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Allí protestó porque, según consideró, los dirigentes “hablan más del 2023 que de lo que hay que hacer” en el país como, por ejemplo, bajar la inflación. Durante una entrevista con este medio, Zabaleta insistió en la necesidad de “tranquilizar la política” para poder salir de la interna que hoy protagonizan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, junto a "Mari", una beneficiaria del plan "Mi Pieza" de Ushuaia. Junto a su hija de 8 años logró salir de una situación de violencia de género y construir su vivienda propia

— En medio de la interna que vive el Frente de Todos hay ministros que buscan mostrar gestión en el Gobierno.

— Yo soy ministro para trabajar. Más allá de las discusiones políticas internas del frente hay que trabajar. Yo estoy en este Ministerio para trabajar. Lo hice cada vez que ocupé un cargo en la función pública, es trabajar, que las políticas impacten cada vez más de lleno en cada vecino. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la doble de responsabilidad porque todavía hay argentinos que no pueden llenar la mesa para comer todos los días. Desde la prestación alimentaria hasta poder tener una calle, un asfalto, una piezas más. Tener herramientas para mejorar el trabajo y la producción. Hay que trabajar y gestionar. Nadie nos pregunta en la esquina de una barrio sobre la interna del Gobierno. Todo lo contrario. Nos preguntan sobre las obras, si van a continuar, si se van a ampliar.

— ¿La interna del Gobierno frena los temas de gestión?

— Sería mucho mejor que pudiésemos trabajar desde el Frente de Todos para poder coincidir en muchos temas. Y hay coincidencias en temas que nos permiten gestionar. Hay ejemplos concretos de las últimas horas: un proyecto de resolución del diputado Máximo Kirchner pidiendo adelantar el Salario Mínimo Vital y Móvil que impacta directamente en uno de los programas del Ministerio que es el Potenciar Trabajo. Y ahí estuvo el Gobierno dando automáticamente una respuesta. Ahí tenemos un tema que es del Frente de Todos en el que coincidimos que hay que mejorar los salarios. Estamos avanzando y a mí me parece que es buena la propuesta y es bueno que inmediatamente el Gobierno de respuesta en este sentido.

— ¿Cómo es la dinámica entre los referente del Frente de Todos en medio de la interna?

— Es un buen ejemplo el del Ministerio de Desarrollo Social y es bueno porque en la Secretaría de Integración Socio Urbana esta Fernanda Miño, ella parte de una organización social que es el MTE; también la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico del Movimiento Evita; Laura Alonso en la Secretaría de Inclusión Social Política Alimentaria, de La Cámpora; la Secretaría de Abordaje Territorial con Micaela Ferraro del Frente Renovador; la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia Gabriel Lerner, vinculado a la ministra Alicia Kirchner. Y el Ministerio funciona, tenemos siempre con cada uno de los secretarios y el Gabinete los temas que hacen a la discusión de implementar programas, mejorarlos, discutir recursos, de poder ir al Ministerio de Economía a pelear esos recursos y traerlos. Es el mejor ejemplo y esta bueno que por ahí eso sea tomado como un ejemplo a nivel general .

— ¿Cómo recibió el mensaje de Alberto Fernández sobre el posible desplazamiento del Gobierno a los funcionarios que rechacen los nuevos cuadros tarifarios?

— El Presidente siempre ha sido muy claro y siempre ha planteado en varias cuestiones varias frases: ‘No nos van a desunir’, ‘ Yo siempre escucho fundamentalmente a aquellos que tienen experiencia en la gestión y en la política’, claramente eso lo representa la vicepresidenta. Tenemos un Presidente que siempre pone por delante la unidad del espacio y un Gobierno que todos los días está dando respuestas. Con el cuadro tarifario los vecinos de los barrios que recorremos van a pagar tarifa social, los beneficiarios de la AUH también, los del Potenciar. Me parece que hay un cuadro tarifario que marca claramente que vamos a contramano del desastre que dejó la política energética y tarifaria del macrismo. Acá a las pymes no se las va a golpear, todo lo contrario, se las va a acompañar y a los que peor están va la tarifa social.

Juan Zabaleta en el barrio 11 de Noviembre de Ushuaia, en una obra que contempla asfalto, red de electricidad y equipamiento comunitario

— ¿Entonces va a acompañar cualquier decisión del Gobierno sobre aumento tarifario entonces?

— No es cualquier decisión. Hay un cuadro tarifario y hay que acompañarlo.

— Cuando se habla de la necesidad de un debate en el Frente de Todos ¿Tiene que ser parlamentario o dentro de la coalición?

— Lo importante es que sigamos pensando en dar debates. Es bueno que nuestro frente político que gobierna la Argentina siga dando debates. Está bien si se da en el Congreso porque tenemos un bloque propio, tenemos representantes en el Congreso, y si se tiene que activar para ser parte de la discusión lo vamos a hacer. Es importante que estos debates, como el adelantamiento del Salario Mínimo Vital y Móvil, se puedan dar y resolver.

— Hay una discusión de fondo que plantea el kirchnerismo sobre la falta de distribución de la riqueza. ¿Cree que es así?

—Urbabnizamos barrios populares y pusimos en marcha “Mi Pieza” a partir de lo que ha sido el Impuesto a las Grandes Fortunas, el 15% de esos aportes fueron a la secretaria socio urbana para poder seguir urbanizando barrios y poner en marcha Mi Pieza. Eso es es distribución, es generar un crecimiento equilibrado y a partir de ahí tener mayor igualdad o equidad distributiva. No tengo conocimiento que no vayamos a avanzar sobre el impuesto a la riqueza inesperada. Hay algunas empresas que se han visto beneficiadas por algo muy feo y contradictorio que es una guerra. No son muchas empresas, no son todas. No hay que equivocarse en esto, son aquellas empresas que facturan más de 1.000 millones de pesos. El 3,2% de los empresarios en Argentina. Eso se llama solidaridad también. Se llama crecimiento equilibrado y mayor distribución. Vamos en ese camino.

Entendemos que la inflación es un problema y durante este mes de mayo y junio se están cobrando refuerzos de ingresos a trabajadores de la economía popular, a beneficiarios del Potenciar Trabaja, monotributistas, trabajadoras de casas particulares. Es decir, avanzamos. Después se termina de cobrar el bono automáticamente hay un aumento del salario mínimo. Y al mes el otro aumento y seguramente a mitad de año una nueva discusión del Consejo del Salario. Nos hacemos cargo y estamos dando las discusiones y resolviéndolas fundamentalmente.

— ¿Cree que debería haber un nuevo impuesto o volverse a aplicar el de grandes fortunas?

— La expectativa ahora es dar la discusión sobre el impuesto a la renta inesperada.

— El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dijo que Alberto Fernández es el candidato necesario del Frente del Todos para el 2023. ¿Coincide en esa visión?

— No voy a hablar del 2023. Estoy más que convencido que a los argentinos les tiene que ir bien este año. Este es un año de mucho trabajo en donde tienen que sentir que las políticas del Gobierno impactan y bien. Es un año de mucho trabajo y por eso me niego a hablar del 2023. Estamos a 7 meses de una elección que pasó en el 2021 y a 15 meses de la que viene. Nadie nos pregunta por las elecciones y yo creo que esos son debates que tiene que ver como las mejoras del salario, ahora hay que dejar de lado las discusiones que tienen que ver con cuestiones electorales que yo estoy convencido que molestan y generan un malestar en la sociedad.

— ¿Qué expectativa tiene para los datos de inflación en los próximos meses?

— Hay expectativa por lo que viene. Vamos a tener una inflación alta pero a la baja. Tenemos que mirar junio. Me parece que a partir de julio la inflación va a ir bajando y eso nos va a generar indudablemente una expectativa mucho más importante.

Juan Zabaleta, junto a una de las beneficiarias del plan "Mi Pieza", en el barrio "La Pradera"

— ¿Le preocupa para adelante que no se resuelva el debate de debe tener el Frente de Todos? ¿Cómo se resuelve?

— Se resuelve a partir de cómo conformamos un frente político para ganar una elección, hoy gobernando la Argentina. Se resuelve ahí. Se tiene que volver a resolver ahí: sentados en una mesa escuchándonos. Es la mejor forma.

— ¿Están trabajando las segundas líneas del Gobierno para lograr eso?

— Yo pongo ejemplos de mi trabajo. Uno de los dirigentes de La Cámpora que cuestiona mucho - a mi entender demasiado- es el Andrés “El Cuervo” Larroque. El ministro par mío en la Provincia. Yo hablo con él todas las semanas. Mejoramos el sistema alimentario en la Provincia a partir de una tarea conjunta. Hablamos y entrecruzamos gestión. Hay que llevar al Frente de Todos a un lugar que permita que esto se siga ordenando. Es bueno el ejemplo de lo que pasó con el salario mínimo. Es un buen ejemplo y hay que seguir por ese camino. Máximo propuso un debate y entendemos y avanzamos, el Gobierno toma decisiones y se tienen que entender y avanzar. ¿Cómo no vamos a coincidir en mejorar el salario? ¿Cómo no vamos a coincidir en distribuir la riqueza? Coincidimos todos sobre esto. Sería mejor coincidir no desde los medios de comunicación si no coincidir desde un lugar donde le demos y llevemos tranquilidad a la sociedad. Yo le llamo: tranquilizar la política

— ¿Qué tiene que pasar para que se tranquilice la política?

— Construir caminos comunes sobre temas que son los más importantes en la Argentina: mejora del salario, distribución de la riqueza. Son senderos comunes que hay que poner arriba de la mesa y avanzar. Se vienen dando señales muy claras de una recuperación económica que todavía no impacta.

— ¿Cómo está viendo la provincia de Buenos Aires?

— No hay modelo de provincia si no hay modelo de Nación. El que crea que la provincia es una isla se equivoca. Fui intendente durante el gobierno de Mauricio Macri y cuando venían los tarifaros, cerraban las pymes, era muy difícil sostener desde los municipios ese tipo de políticas negativas. Hay que entender que intendentes y gobernadores, que si no hay un modelo de país distributivo no hay modelo de provincia. Esto es una locomotora con vagones enganchados.

— ¿Qué pasa con los no alineados?

— No es un debate de no alineados. Es un debate de una Argentina que tiene problemas y los tiene que resolver. La unidad no alcanzó para ganar las elecciones en 2021, ahora sin unidad en nuestro espacio es mucho peor. A esa unidad hay que ponerla en valor, interpelar los problemas de los argentinos. Busquemos caminos comunes para ver cómo resolverlos.

— Pero las declaraciones del Presidente no ayudan para que se construya una mesa de diálogo

— Es un Presidente que dialoga y respeta la opinen de los integrantes del Frente de Todos. No hay que asustarse demasiado por lo que se expresa de un lado y otro. Si alguno cree que en el marco de estas diferencias que parece que se intensifican vamos a sacar alguna ventaja es un error . De esto nadie saca una ventaja porque genera malestar en los argentinos.

