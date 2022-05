Juan Grabois: “Yo a Cristina la quiero mucho pero Alberto es más tolerante”

El dirigente social Juan Grabois se refirió a la feroz interna que atraviesa el Frente de Todos y, pese a haber sido una de las voces más críticas del oficialismo sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, le brindó su apoyo al presidente Alberto Fernández.

“Quiero que le vaya bien a Alberto, es mi Presidente, lo voté en el 2019, milité su campaña y volví a votar a los candidatos que él quiso poner”, admitió Grabois al ser entrevistado en Radio Metro.

Las declaraciones de líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se produjeron cuatro días después de que la vicepresidenta Cristinas Kirchner criticara, en Chaco, el rumbo económico del gobierno y le recordara al Presidente que el Frente de Todos “no está haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza” que los argentinos depositaron en ellos.

“Yo a Cristina la quiero mucho pero Alberto es más tolerante” , afirmó sin vueltas el dirigente social, aunque después destacó que “Cristina tiene ovarios enormes y va para adelante”.

En ese contexto, se refirió al impuesto a renta inesperada, que permanece stand-by en el Congreso y que ayudaría a utilizar el dinero recaudado para asistir a los sectores más vulnerables. “Hay gente en Argentina que no come y eso es un crimen de lesa humanidad”, afirmó.

De esta manera, Grabois expresó en la misma línea que lo hizo la Vicepresidenta, quien alertó que “hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y los trabajadores en relación de dependencia son pobres”. Pero aclaró: “Eso no significa que sea anti-Albertista”.

En otro de los puntos que Grabois coincidió con Cristina fue en cuestionar la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, pero dejando en claro que él no cambió de postura de un día para otro y que nunca le gustó su designación desde el primer momento.

“Cuando todos los kirchneristas lo querían , yo decía dos cosas: no tiene calle ni formación política. Vivió demasiado tiempo afuera y no se reencontró con la gente que vive en el país, con la situación del asalariado pobre que está esclavizado por el alquiler. Si uno no tiene claro los intereses que defiende, tenemos un problema”, sentenció sobre el rumbo económico.

En otro tramo de la entrevista, Grabois se refirió a su proyecto de ley de “Ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal”, que será presentado en el Congreso por el Frente Patria Grande.

Se trata del reconocimiento del derecho a un ingreso básico, que alcanzaría a todas las personas en situación de informalidad o que están desocupados, y ayudaría absorber programas sociales que están en vigor en la actualidad.

La instrumentación de la ley consistiría en el otorgamiento de “una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”, con un monto equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto, de acuerdo a lo informado por el INDEC.

“Hay 12 millones de adultos que no tienen empleos registrados. La mayor parte trabaja con un patrón en negro o por cuenta propia. Este salario básico universal será para trabajadores informales, que son el 50% de los trabajadores. Los monotributistas de las clases más bajas también lo recibirán”, explicó Grabois sobre su iniciativa que cuenta con el aval del diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo y el funcionario y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

