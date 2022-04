Juan Grabois: “El Poder Ejecutivo en la Argentina se llama Alberto Fernández y los demás son sus asesores”

Juan Grabois (Maximiliano Luna)

El dirigente social Juan Grabois se refirió a la feroz interna que atraviesa el Frente de Todos y, pese a haber sido una de las voces más críticas del oficialismo sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, remarcó que “el Poder Ejecutivo en la Argentina se llama Alberto Fernández y los demás son sus asesores”.

Junto con personalidades sociales, culturales, sindicales y académicos, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) reclamó este martes al Senado “por los los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída” con el FMI. En declaraciones a la señal C5N, Grabois planteó que “ la Comisión Bicameral duerme la siesta hace dos años”. “No tenemos dictamen sobre qué pasó con los 45 mil millones de dólares, quiénes lo fugaron, cuánto fugó cada uno”, recalcó .

El dirigente social consideró que se trata de “un problema político” que “se resuelve políticamente con un impuesto que permita recuperar al menos parte del daño económico que se hizo”. En ese sentido adelantó que le exigirán a la Comisión Bicameral “el dictamen, la información y su plan de trabajo”. “El que fugó tiene que pagar un impuesto para resarcir el daño que causó al país siendo partícipe de la estafa entre el FMI y el Gobierno de Mauricio Macri”, subrayó.

Consultado sobre si el resto del Frente de Todos respaldará estos planteos, Grabois declaró que “no hay que darse manija entre quien es más combativo, quien no, quien es más malo y quien más bueno”. “Los que no estábamos de acuerdo con la estrategia y el resultado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional ahora tenemos dos caminos: llorar, quejarnos, patalear, mesclar los problemas políticos e ideológicos con los problemas de egos; o investigar la deuda y recuperar los activos fugados”, expresó pero con una diferencia en relación al proyecto presentado en el Senado: que no se cree “un fondo para pagarle al Fondo”, sino que “tiene que ser un fondo soberano que permita saldar la deuda interna”.

Grabois respaldó, semanas atrás, el corte del Polo Obrero en la 9 de Julio

Sobre las diferencias en el oficialismo, dijo que “hay un problema en la superestructura política que le falta sentir el sufrimiento del pueblo”. Sin personalizar, señaló que las internas “suceden todos los días, en todos los niveles: en un municipio, en una gobernación, en el gobierno nacional, en los medios de comunicación... Va degradando la calidad humana”. Y apuntó a “la gente que habla en off, que le da manija a uno y le da manija a otro”.

“Hay algunas confusiones entre lo que es una coalición de gobierno y lo que es el Poder Ejecutivo. La que lo dijo con más claridad, es Cristina (Kirchner): el Poder Ejecutivo en Argentina es unipersonal, se llama Alberto Fernández y los demás son asesores de Alberto Fernández” , dejó en claro su postura sobre la situación del oficialismo y planteó que “los funcionarios tienen que responder a su superior jerárquico en lo operativo”, de lo contrario “te tenés que ir”.

Semanas atrás, Grabois respaldó con su presencia el acampe que montaron organizaciones piqueteras de izquierda sobre la 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Durante aquellas jornadas, el titular de la cartera, Juan Zabaleta acusó que se trató de una “extorsión” de los piqueteros. Este martes, el titular del MTE, declaró que el funcionario de Alberto Fernández “cometió un error” con su expresión pero que “no es un mal ministro”. “Es un tipo que labura y luego se reivindicó cuando Larreta dijo que había que sacar la asistencia social (a quienes cortan calles) y él dijo que ‘esa no era la solución’”, resaltó.

