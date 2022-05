Axel Kicillof: “Los Estados tienen que participar en la mejora de la distribución de la riqueza”

Axel Kicillof encabezó el acto en Lanús

Junto al intendente Néstor Grindetti, el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Lanús para firmar convenios para obras de asfalto en los municipios de la Tercera Sección Electoral. Como suele suceder cuando el mandatario protagonisa estos eventos, Kicillof resaltó la nueva medida y dedicó parte de su discurso a la coyuntura. En esta ocasión, hizo referencia -aunque sin nombrarlo- al impuesto a la renta inesperada que promueve el Gobierno y apuntó hacia las empresas.

“Estuve mirando balances de varias empresas. Con números muy muy buenos, la verdad que uno se alegra cuando a los empresarios argentinos les va bien. Lo que quiero pedir por favor desde acá, desde Lanús, que a esos empresarios argentinos a los que le van bien que sepan también que no les puede ir bien si no les va bien a los trabajadores. Eso dura poco, no es sustentable y nadie puede estar contento si el resto sufre. Somos una sociedad, somos una comunidad y aquellos que les está yendo bien tendrían que reflexionar sobre esto y dar ese paso”, comenzó el gobernador.

Y completó: “Obviamente el Estado tiene que tener un papel regulador. Los Estados tienen que participar en la mejora de la distrubución de la riqueza. Lo decía el presidente el otro día; es una tarea que nos tenemos que dar, la tenemos que dar lo más rápido posible y ese es el compromiso de la provincia de Buenos Aires con todos los recursos que tengamos, con todos los medios para que la salida de seis años muy difíciles no sean solamente un crecimiento para unos pocos, sino también una sociedad más justa y un más igualitario. No hay crecimiento que sirva si no es con justicia social”.

La medida alcanza a 19 municipios de la Tercera Sección Electoral

Sobre los convenios firmados, Kicillof expresó: “Este trabajo no se puede hacer en soledad: en el Plan 6 por 6 planteamos el asfalto de 100 mil cuadras y lo vamos a llevar adelante los tres niveles de Gobierno trabajando en conjunto. Se trata de una iniciativa integradora que va en camino a garantizar definitivamente condiciones de vida digna para los y las bonaerenses”.

Por último, señaló: “Después de seis años difíciles, se requiere una respuesta contundente para, con un Estado presente, responder a las necesidades de los vecinos y vecinas y, al mismo tiempo, generar trabajo e impulsar la actividad. Ese es el compromiso de la Provincia: que la reactivación no sea con crecimiento para unos pocos, sino con una sociedad más justa e igualitaria. El crecimiento solo sirve si es con justicia social”.

El anuncio es parte del Plan 6x6 que impulsa el ex ministro de Economía e incluye el programa de Pavimentación e Iluminación del Conurbano Bonaerense “con el objetivo de transformar las calles de tierra en las ciudades del área metropolitana”. Según detallaron, será una inversión de 72 mil millones de pesos por la cual se proyecta este año el asfalto de 10 mil cuadras en beneficio de 2,4 millones de vecinos y vecinas.

Al respecto, el ministro Nardini remarcó: “La accesibilidad de nuestra gente es muy importante, por eso desde el gobierno de la Provincia vamos a llevar adelante este plan de pavimentación que también permite seguir motorizando la obra pública que dignifica, genera trabajo directo e indirecto en los distritos y potencia la recuperación económica”.

Estos convenios se suman a los firmados en abril pasado con los municipios de la Primera Sección Electoral. A partir de esto, cada partido realizará un relevamiento de su trama vial para indicar cuáles son las calles que aún no están asfaltadas e informar acerca del estado actual de las mismas, señalando además si cuentan ya con un proyecto de escurrimiento hidráulico.

Por su parte, el intendente Grindetti resaltó la “decisión política de avanzar con las obras de asfalto que se necesitan en los distritos de la Tercera Sección Electoral”. “Es fundamental para los vecinos y vecinas de Lanús poder contar con calles en buenas condiciones que mejoren la accesibilidad y su vida diaria”, sostuvo.

Firmaron las actas las intendentas de Lomas de Zamora, Marina Lesci; de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Presidente Perón, Blanca Cantero; y los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; de Ezeiza, Gastón Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Lobos, Jorge Etcheverry; de Punta Indio, Leonardo Angueira; y de San Vicente, Nicolás Mantegazza; y el secretario General y de Obras Públicas de Berazategui, Carlos Balor.

También participaron del acto los diputados bonaerenses Mariano Cascallares y Nicolás Russo; el concejal Julián Álvarez; y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia, Omar Galdurralde.