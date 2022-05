Marchas por el Día del Trabajador: movimientos sociales volverán a las calles con críticas al Gobierno

Varios movimientos sociales participarán de la marcha (Cristian Gastón Taylor)

En actos divididos, distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales conmemorarán el Día Internacional de los Trabajadores con movilizaciones que se llevarán a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país.

En medio de la interna del Gobierno, agrupaciones afines a un sector del oficialismo y otras más de izquierda marcharán hacia la Plaza de Mayo y otros sitios emblemáticos del centro porteño, con diferentes reclamos y consignas, como “techo, tierra y trabajo”, en el primer caso, y el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el otro.

La dirigencia nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integra el dirigente Juan Grabois, convocó a realizar un “gran acto” en la avenida 9 de Julio y su intersección con la Avenida de Mayo, a partir de las 14.00, con eje en el reclamo de aprobación de las leyes del sector de la economía popular y para darle un “fuerte impulso al proyecto del Gobierno para capturar renta inesperada y pagar la deuda interna” , según informaron a la agencia Télam voceros gremiales.

Los organizadores prevén que “habrá una fuerte convocatoria a la movilización popular” por parte del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), tres de los cinco principales movimientos sociales que componen la UTEP.

Además, a diferencia de otras jornadas similares, en esta oportunidad se anunció que habrá un escenario en el que está previsto que hablen los principales dirigentes de la agrupación, entre los cuales se encuentran Esteban “Gringo” Castro, Gildo Onorato, Dina Sánchez, Norma Morales y Juan Carlos Alderete.

Cada uno de ellos hablará en nombre de su propio espacio dentro del frente: Castro, por la UTEP; Onorato, por el Movimiento Evita; Sánchez, por el Frente Popular Darío Santillán; Morales, por Somos Barrios de Pie, y Alderete, por la CCC. Estos espacios lograron incorporar a militantes propios en varios ministerios: Desarrollo Social; Economía; Agricultura, Ganadería y Pesca y de Obras Públicas entre otros.

Desde la organización también anticiparon que participarán de la marcha el Movimiento Nacional Octubres, que conduce el diputado del Parlasur Gastón Harispe; el Frente Barrial 19 de Diciembre y distintas fracciones del Movimiento Territorial Liberación (MTL), del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

La izquierda también se movilizará (Nicolas Stulberg)

Asimismo, aseguraron que sumarán unos 300.000 militantes que, por un lado, apoyarán al presidente Alberto Fernández, y por el otro, demandarán que se ponga al hombro el impulso parlamentario de leyes que beneficien al sector de trabajadores cuentapropistas o nucleados en cooperativas.

“Este primero de mayo los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de las ciudades, los pueblos y la ruralidad queremos reafirmar nuestro derecho a la tierra, el techo y el trabajo en cantidad y calidad suficiente para la vida digna”, destaca el documento de la convocatoria de la UTEP.

Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad (FITU) llamó a congregarse en la Plaza de Mayo a las 15.00 para llevar adelante “un importante” encuentro con consignas como el rechazo al “pacto con el FMI y el ajuste” y en demanda de “la recuperación salarial y una jornada de seis horas”.

Este sector también tiene pensado realizar un acto en el que hablarán los principales referentes de los partidos que integran la coalición, como por ejemplo Alejandro Bodart y Cele Fierro, del MST, y Nicolás del Caño y Myriam Bregman, del Partido Obrero, entre otros. También subirá al escenario Eduardo Belliboni, la figura piquetera que acaparó la atención desde marzo por los acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Este sábado, el líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, encabezó su propia concentración en la que cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su defensa al programa económico que lleva adelante desde el acuerdo con el FMI. Además, reclamó que el “Estado debe intervenir” ante el agravamiento de la situación social, como consecuencia de la inflación, durante el plenario de la rama sindical del peronismo bonaerense, convocado para debatir sobre “cuestiones laborales” y “condiciones actuales de los trabajadores” en la ciudad de Baradero.

“¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”, cuestionó el diputado del Frente de Todos y agregó: “A uno le llama la atención, lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque escucho que lo dicen en los medios. Había creo que un excanciller argentino que decía que ‘cuando estas cosas suceden yo no me involucro dejo que todo suceda, que en el océano nada le prohibió al kril comerse la ballena, pero que finalmente es la ballena la que se come al kril, pero es el Estado el que tiene que permitir que eso no suceda’”.

