Gasoducto Néstor Kirchner: diputados neuquinos impulsan el cambio de nombre por el del ex gobernador Felipe Sapag

Con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jueves de la semana pasada el Gobierno anunció el lanzamiento de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. El acto se realizó en el yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta , en la provincia de Neuquén y es ese el territorio en el que ahora diputados locales impulsan el cambio de nombre de la obra por el del ex gobernador Felipe Sapag . “¿Por qué tenemos que aceptar silenciosamente que el Gobierno Nacional monopolice ideológicamente una obra que transporta nuestros recursos naturales?”, plantearon en los fundamentos del proyecto. Los argumentos de Maximiliano Caparroz, presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Alberto Fernández junto al Gobernador Omar Gutiérrez (MPN) anunció el lanzamiento de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner

Concretamente se trata de un proyecto de comunicación que será presentado por diputados locales a la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén. “Solicita al Poder Ejecutivo Nacional se designe con el nombre de ‘Gobernador Felipe Sapag’ a la primera etapa del gasoducto recientemente anunciado, a construirse entre Tratayén (en la provincia de Neuquén) y Salliqueló (Provincia de Buenos Aires) ”, precisa el texto oficial en su Artículo 1°.

“Es un proyecto de comunicación, no es un proyecto de Ley, porque eso es potestad del Congreso Nacional, por lo cual nosotros no podemos legislar en ese sentido. Sí pedirles que tengan consideración cambiar el nombre en el tramo que señala el proyecto”, le dijo a Infobae el presidente del bloque del MPN local.

“Hoy Neuquén es un faro energético y por su historia, además de lo que implica en la balanza energética nacional y por lo que va a implicar a futuro en el desarrollo del país, creemos justo que se llame Felipe Sapag sin en desmedro del ex Presidente Néstor Kirchner, que poco tuvo que ver con Vaca Muerta en su momento”, agregó Maximiliano Caparroz.

“Vaca Muerta surge en 2010 con el trabajo del gobernador Sapag y la presidencia de Cristina Kirchner, por lo cual no tiene mucho que ver el nombre más allá de reconocer al ex Presidente, que está muy bien. Pero creemos que, por lo menos, el tramo que va a pasar por suelo neuquino, lleve el nombre del ex gobernador por lo que significó en la provincia. Ese es el sentido del proyecto ”, insistió el titular del partido gobernante en diputados de la provincia.

El proyecto de comunicación en cuestión, en sus ‘fundamentos’, señala sobre el nombre actual con el que se conoce al gasoducto: “Sin dudas hay que reconocerle numerosos méritos al ex Presidente Néstor Kirchner, cuya gestión contribuyó al desendeudamiento y al progreso nacional durante algunos años”. Y a partir de ahí, el documento expone un contrapunto: “ Pero no debemos olvidar que fue también Néstor Kirchner quien apoyó abiertamente la privatización de YPF en los años 90 , decisión que tanta zozobra nos ha generado, especialmente a los neuquinos que perdieron sus trabajos y a las finanzas provinciales que se vieron empobrecidas”.

Sin rodeos, en el inicio de los fundamentos, el documento plantea: “¿Por qué tenemos que aceptar silenciosamente que el Gobierno Nacional monopolice ideológicamente una obra que transporta nuestros recursos naturales?”. Luego, insiste: “¿Es justo que el Gasoducto Troncal que se está anunciando con bombos y platillos lleve el nombre del ex Presidente Néstor Kirchner?”.

La iniciativa generó críticas. A través de su cuenta oficial en Twitter, el diputado nacional por Neuquén Guillermo Carnaghi (Frente de Todos) señaló: “Ante el oportunismo de un sector del MPN no viene mal recordar lo que decía Felipe Sapag de Néstor: ‘Kirchner para mí, después de Perón, es el que ha retomado el verdadero camino para la grandeza del país, para el bienestar de los más necesitados’ ”.

A nivel provincial, también fue crítico del proyecto el diputado local Darío Peralta (FdT), quien le envió un mensaje directo a los legisladores del MPN por medio de la misma red social: “Ya que después de 20 años se acuerdan de Don Felipe, les recuerdo que el federalismo que él promovía no era nombrando un gasoducto sino llegando con políticas de Estado a lo largo y ancho de la provincia . Cosa que esta dirigencia del MPN hace más de años no hacen”. Peralta, a su vez, compartió su posteo con una foto en la que está acompañado por la senadora nacional Silvia Sapag, hija del ex gobernador.

El abrazo entre Néstor Kirchner y Felipe Sapag en el cuadro que se ve de fondo en la foto que compartió en Twitter el diputado Peralta y en el que se lo ve junto a la senadora Silvia Sapag

Al respecto de lo que plantean los fundamentos sobre la figura del ex Presidente, Caparroz señaló: “La privatización de YPF en su momento trajo muchos problemas para Neuquén, porque habían muchas empresas que dependían de esa empresa pública. Fue un hito económicamente en contra en la zona del centro de la provincia, que quedó sumida en una crisis económica muy importante. Recién ahora está queriendo resurgir de nuevo. Esto también tiene que contarse, porque no son todas buenas . Hoy Vaca Muerta es un récord en su producción día a día y la provincia está siendo diferenciada en sus ingresos gracias a esto, pero también la hemos pasado mal con lo de YPF”.

El Presidente y el Gobernador local

Omar Gutiérrez, el gobernador de la provincia y referente del MPN, estuvo sentado a la par del Presidente de la Nación el último jueves, cuando se anunció el lanzamiento de las obras en el Gasoducto. En este sentido, en sus dichos, Caparroz buscó desligar al mandatario provincial de esta iniciativa: “Nosotros estamos muy esperanzados con la obra. Argentina necesita imperiosamente mejorar su balanza energética para no pagar más caro lo que se importa. Está muy bien que el Gobierno Nacional haga esta obra por lo cual siempre encontrarán a los neuquinos apoyando a cualquier Presidente que quiera hacer obras tan importantes en la provincia como este gasoducto . Esto que nosotros pedimos viene más por parte del partido gobernante, que es el Movimiento Popular Neuquino, en el que su gran cantidad de afiliados expresaron a modo de clamor ante las autoridades políticas que pidamos a Nación que considere el cambio de nombre del tramo que corresponde a Neuquén”.

Luego, insistió: “Lo estamos pidiendo por los neuquinos, por los pioneros, por el partido gobernante desde hace casi 60 años y reconocer a su fundador en la provincia, que fue Don Felipe Sapag. Esto es más una cuestión partidaria que política general del gobierno”.

El proyecto de comunicación será presentado oficialmente en la última semana de mayo en la Legislatura local, según precisó el titular del bloque local del MPN a este medio, y lleva las firmas de los diputados Maximiliano Caparroz, Germán Chapino, María Laura Du Plessis, Ludmila Gaitán, Lorena Abdala, José Ortuño López, Javier Rivero, María Fernanda Villone y Liliana Murisi, del MPN; además de Fernando Gallia (Nuevo Neuquén), Andrés Peressini (Siempre), Carina Riccomini (Juntos), Francisco Rols (FRIN) y Carlos Sánchez (Unión Popular).

“En mayo tomará estado parlamentario y después pasará a la comisión para que tenga el debate pertinente y si tenemos el acompañamiento, lo sacaremos en las primeras sesiones de junio. Si se aprueba, se hará la comunicación de forma de la Legislatura de la provincia al Gobierno Nacional directamente informando de la comunicación. Después quedará en la potestad del Presidente tener a bien considerar cambiar el nombre de una decisión que sería muy bien tomada por todos los neuquinos”, precisó el diputado Caparroz.

