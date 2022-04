Liberales visitaron la muestra de la ex ESMA que los compara con la dictadura: “Hablame de tergiversar la realidad”

Los liberales que fueron a la muestra en la ex ESMA

La muestra de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA sobre el neoliberalismo sigue generando fuertes críticas. Esta vez, dirigentes liberales fueron hasta el lugar para marcar lo que, a su entender, eran fallas históricas y, además, esbozaron fuertes cuestionamientos al gobierno nacional, al que acusaron de fascistas y de utilizar fondos públicos para adoctrinar a la población. Estuvieron José Luis Espert, Ricardo López Murphy, Carolina Píparo, Roberto García Moritán, Luis Rosales, Marina Kienast y María Eugenia Talerico.

“Así ha operado deliberadamente el fascismo en los tiempos más oscuros de la historia: creando monstruos y demonizando a sus opositores. La muestra ‘neoliberalismo nunca más’ es una vergüenza, una persecución y otro intento de adoctrinamiento” , escribió en sus redes sociales López Muprhy.

Quizás el más efusivo fue Espert, quien publicó varias fotos y videos con fuertes críticas hacia el kirchnerismo: “En la muestra “Neoliberalismo Nunca Más” de la ex ESMA mirando azorado cómo con nuestros impuestos, el gobierno le pudre la cabeza a sus visitantes asociando dictadura con liberalismo, forzando por poco que el Muro se cayó para el otro lado, falseando la historia. Un asco”, reza uno de los textos.

Luego, en un video de 40 segundos, expresó: “Los dementes de la muestra “Neoliberalismo nunca más” en la ex ESMA ponen en un pie de igualdad la dictadura, Menem y Macri. Más hdp no se consiguen. Asocian el robo de bebés en una continuidad con políticas que uno puede discutir o no dentro del marco de la democracia. Más allá de que los gobiernos de Menem y De La Rúa de liberales tuvieron poco, y el de Macri ni hablar, por eso todos terminaron mal. El liberalismo en el mundo triunfa, no genera las crisis que se generaron en la dictadura ni en los gobiernos de Menem, De La Rúa y Macri. El liberalismo genera derechos, crecimiento y prosperidad”.

“Ponen a Macri como neoliberal y a los chorros de Lula, Néstor, Correa, etc. como próceres. Hablame de tergiversar la realidad. ¿Macri neoliberal? Es hijo de una de las familias más prebendarias que tuvo la Argentina, de liberal no tiene nada. Esto es tergiversar la realidad. Y ya que me están filmando los muchachos (en referencia a gente que trabaja en la muestra) voy a recordarles que todos los que están acá, salvo Mujica, todos tienen causas penales por chorros”. Detrás de cámara se escucha a una mujer decir: “Le pedimos respeto”.

Carolina Píparo también subió un mensaje en contra de la muestra: “El discurso del odio está más vivo que nunca. Desde el Estado se miente, se esconde la verdad y todo se impone desde el sesgo de la rancia izquierda. Financiar esto es aberrante. Métanse su pretensión de discurso único donde mejor les quepa”.

Roberto García Moritán, legislador porteño, fue otro de los que subió un video: “Esto es propaganda política con la tuya, con tus impuestos. Esto es lo que no tiene que hacer un Gobierno”, se lo escucha decir y luego se muestra un breve paneo de los carteles. “La muestra “Neoliberalismo Nunca Más” la pagamos todos. Esta persecución política la financiamos nosotros. Este intento miserable de adoctrinamiento nos cuesta carísimo. FASCISMO NUNCA MÁS” , escribió.

La iniciativa del Gobierno, que concluyó el 26 de abril y presentaba una mirada kirchnerista de la política económica desde la dictadura hasta el macrismo, ya había recibido críticas de algunos actores de Juntos por el Cambio, entre ellos Esteban Bullrich, que se centró en las fotos en las que aparecían Mauricio Macri y parte de su gabinete durante su gestión.

“Hay que ser muy perverso y cínico para armar en la ESMA una exhibición que asemeja una ideología política con el período más oscuro de nuestra historia. Más interesante, sobre todo pensando en las escuelas que visitan la muestra, sería nunca más odiar o eliminar al que piensa diferente. No les importa nada. Nunca más es la frase que pertenece a todo el pueblo argentino y la usan para impulsar su propia ideología desde el Estado. Pisotean la memoria, desprecian la democracia y se creen los dueños del Estado. Pensé que habían aprendido algo”, manifestó.