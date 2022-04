“No se asusten”: el mensaje de Germán Martínez para apaciguar las tensiones internas por el Consejo de la Magistratura

Mensaje de Germán Martínez a la militancia

Tras una semana candente en el Congreso por las designaciones de los representantes para el Consejo de la Magistratura, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, envió un mensaje grabado para sus compañeros de bloque y para la militancia peronista en el que buscó apaciguar las tensiones internas.

“No se asusten. Que estemos discutiendo la resolución que firmó Sergio (Massa) por la designación de la diputada Reyes no implica que no haya diálogo, ni que estemos enojados ni que desautoricemos al presidente de la Cámara ”, dice Martínez en el video al que tuvo acceso Infobae.

El jefe de bloque hace referencia a la decisión de Massa de firmar la designación de la diputada radical Roxana Reyes como consejera por la “segunda minoría” y al posterior amparo que el propio Martínez presentó ante la Justicia al día siguiente para dar marcha atrás con todo.

“Lo que estamos discutiendo es algo muy puntual, donde Sergio (Massa) tiene que cumplir su rol como presidente de la Cámara y nosotros que cumplir el nuestro como bloque . Me parece importante que todos los sepamos y lo vivamos con serenidad”.

Tal como explica en el mensaje, desde el oficialismo plantean que su bloque es el más grande pero quedará subrepresentado, dado que la ley de 1997 otorga dos representantes a la mayoría, uno a la primera minoría y otro lugar a la segunda minoría. “Nuestro bloque necesita dos sillas ante el Consejo”, insiste Martínez.

Sergio Massa y Germán Martínez

Con la designación de Reyes, la UCR tendrá un representante como segunda minoría. El PRO, por su parte, tendrá a Pablo Tonelli, por la primera minoría, y el FDT se quedará únicamente con Vanesa Siley. El dilema radica en que Graciela Camaño, hoy integrante del Interbloque Federal, también tiene un lugar en el Consejo. A pesar de que en 2018 fue nombrada tras un acuerdo con el kirchnerismo, no es oficialista.

Por eso, Martínez plantea que el Frente de Todos debería poder nombrar a un diputado propio en lugar de Reyes y así contar con dos lugares en el Consejo de la Magistratura.

En el Senado, la situación tuvo una resolución todavía más polémica. Cristina Kirchner ordenó dividir el bloque oficialista para ganar un lugar más y dejar afuera a Luis Juez, propuesto por el PRO. Ante la falta de mayoría propia, el oficialismo desistió de imitar la maniobra en la Cámara baja.

A la hora de explicar las diferencias entre Massa y Martínez, desde el oficialismo señalaron que ambos cumplen roles diferentes.

“Sergio es el Presidente de la Cámara y tiene que conducir 257 integrantes y nosotros tenemos que pelear por nuestros intereses como bloque” , dice Martínez.

Por otro lado, el jefe del bloque llamó a seguir criticando el fallo de la Corte Suprema: “No dejemos de criticar que nos emplazaron con los 120 días, que repusieron una ley derogada, que pedimos tiempo y me decían en off que no lo podían dar. No dejemos de tener un perfil crítico del fallo”.

