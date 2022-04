Esteban Bullrich cuestionó una muestra contra el neoliberalismo en la exEsma: “Es perverso y cínico”

Esteban Bullrich, ex senador de Juntos por el Cambio

El ex senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich criticó este miércoles una muestra que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos sobre el neoliberalismo en Argentina, en referencia a la etapa en la que Mauricio Macri fue presidente. En ese sentido, el ex ministro de Educación calificó a la exhibición de “perversa y cínica” .

“Hay que ser muy perverso y cínico para armar en la ESMA una exhibición que asemeja una ideología política con el período más oscuro de nuestra historia. Más interesante, sobre todo pensando en las escuelas que visitan la muestra, sería nunca más odiar o eliminar al que piensa diferente”, denunció Bullrich en sus redes sociales.

Además, consideró que al Gobierno “no le importa nada” y agregó: “Nunca más es la frase que pertenece a todo el pueblo argentino y la usan para impulsar su propia ideología desde el Estado. Pisotean la memoria, desprecian la democracia y se creen los dueños del Estado. Pensé que habían aprendido algo”.

La muestra, titulada “Neoliberalismo nunca más”, fue promocionada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se realiza de lunes a viernes de 11 a 18 en el Archivo Nacional de la Memoria, en la avenida Libertador al 8151, exEsma. Además, hay visitas guiadas los martes y jueves entre las 11 y 16h, con inscripción previa a un mail de contacto.

El anuncio de la muestra en rede sociales

“La exposición es una herramienta de capacitación sobre los retrocesos en materia de derechos humanos que provocaron las etapas de gobiernos neoliberales en nuestro país”, argumentan en las redes sociales, al referirse al gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Bullrich también acompañó en su publicación una foto de la muestra en la exESMA que permite ver una pancarta que incluye al expresidente Mauricio Macri junto a parte de su gabinete económico. “Neoliberalismo, 2015-219. Endeudadores seriales. Con la victoria de la alianza cambiemos, en 2015 se inicia una nueva etapa económica y política en el país”, se puede leer.

A principios de mes, Bullrich recordó su discurso en el Congreso cuando renunció a su banca a raíz del cuadro de ELA que padece. “No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que soñamos es nuestra decisión”, dijo, dirigiéndose tanto al oficialismo como a la oposición. El 9 de diciembre del año pasado, había pronunciado otro conmovedor discurso en el Senado. “Renuncio a mi banca con profunda tristeza”, manifestó el ahora ex dirigente de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades no consiguió contener las lágrimas.

“Permítanme la oportunidad para que, como aquel cura de pueblo que repetía el mismo sermón y cuando le preguntaron ‘por qué’, el respondió ‘porque ustedes no cambian y, si ustedes no cambian, el sermón no cambia’. Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y de la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia. Sin embargo, nada cambió, en todo caso empeoró. Por eso voy a insistir”, advirtió el ex senador.

Y afirmó: “No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que soñamos es nuestra decisión, estamos obligados a sentarnos a dialogar, a menos que queramos seguir festejando que solo 4 de cada 10 argentinos es pobre. No lo creo. Entonces, a trabajar”.

SEGUIR LEYENDO