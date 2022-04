El gremio de camioneros levantó el paro del servicio de recolección de residuos en San Nicolás

Por un paro de Camioneros, estuvo interrumpido el servicio de recolección de residuos en San Nicolás

El domingo a última hora el gremio de camioneros levantó el paro de recolección de residuos en San Nicolás, que estaban realizando tras la condena por extorsión y coacción a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, y en las próximas horas se restablecerá el servicio.

“Perdió la extorsión”, expresó el intendente Manuel Passaglia a través de sus redes sociales, e informó que “la empresa de recolección de residuos acaba de comunicar que levantan el paro y varios transportistas nos confirman que mañana (por este lunes) vuelven a circular”. “Celebramos la medida que trae alivio a los vecinos de San Nicolás”, agregó el jefe comunal de Juntos por el Cambio.

La medida de fuerza regía desde el sábado luego de que el viernes los dos sindicalistas del gremio de Camioneros quedaron detenidos por un bloqueo contra la empresa Rey Distribución. El paro contó con el respaldo de Hugo Moyano, quien viajó a la sede gremial de San Nicolás acompañado por el abogado y ex juez, Daniel Llermanos.

Cabaleyro, -titular del Sindicato de Camioneros de la mencionada localidad, es concejal del Frente de Todos-, y Espíndola fueron acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra una empresa familiar en febrero de 2021 en la ciudad bonaerense de San Pedro.

“Moyano da marcha atrás y levanta el bloqueo en San Nicolás” , anunció hace instantes el Municipio a través de un comunicado. Fue la propia empresa y los transportistas quienes confirmaron la resolución del conflicto mientras los gremialistas continúan detenidos.

“Ya circulan los camiones por las calles de la ciudad”, informó el Gobierno local a última hora de este domingo. “Están haciendo un recorrido diferenciado, principalmente en el centro que es donde más basura acumulada había”, explicó.

El gremio dio marcha atrás aún después de haber amenazado que “nada iba a cambiar hasta que no liberaran a los compañeros ilegalmente detenidos”.

Camioneros toma la medida luego de la presión que ejerció Juntos por el Cambio. “Dimos la pelea por una situación injusta que estábamos viviendo. Los nicoleños quedamos rehenes todos estos días por una causa judicial individual que nada tiene que ver con San Nicolás” , manifestó a través de su cuenta de Twitter, Passaglia. El jefe comunal enfatizó que la ciudad “no podía ser utilizada como apriete y extorsión a la justicia”.

“Si la Argentina quiere salir adelante necesita que la ley se cumpla y que trabajemos en un camino de progreso. No puede volver a quedar una ciudad con sus ingresos bloqueados, con desabastecimiento y sin recolección de basura”, concluyó Passaglia, quien en las últimas horas había pedido la intervención del Gobierno de Axel Kicillof y amenazado con “municipalizar el servicio de recolección de residuos”, si el conflicto persistía.

En la misma sintonía, diputados opositores de la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto para reclamar la interpelación de la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec.

El autor de la iniciativa fue Alex Campbell, legislador cercano a la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, y al ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. “Presentamos un pedido de repudio al apriete mafioso de Moyano y su banda a los vecinos de San Nicolás. También queremos que el gobernador Kicillof se exprese sobre el tema y buscamos que la ministra Mara Ruiz Malec, que hasta ahora no apareció, venga a la Cámara de Diputados a explicar que esta haciendo para que la situación de San Nicolás se normalice”, había dicho Campbell.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, apoyó a los sindicalistas detenidos

El vicepresidente del bloque de Juntos en la Cámara Baja provincial también había anunciado que, en muestra de apoyo a Passaglia, iban a viajar a San Nicolás.

Mientras tanto, Moyano convocó a una reunión urgente este lunes desde las 8 en la Federación Nacional de Camioneros, al que asistirán todos los secretarios generales del país de las distintas ramas de la actividad. En el encuentro se evaluará una medida de alcance nacional, entre las que no se descarta una huelga.

