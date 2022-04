“Rehén de los Moyano”: el intendente de San Nicolás pidió la intervención de Kicillof por un paro de Camioneros

Por un paro de Camioneros, no hay recolección de residuos en San Nicolás

El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, reclamó hoy la intervención del gobernador Axel Kicillof ante el bloqueo y paro de servicio por parte de Camioneros a raíz de la condena por extorsión y coacción a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola. “ Rehén de los Moyano. Así están nuestras calles hoy . Es una vergüenza que ante la decisión de la Justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FDT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigirle a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo”, planteó el jefe comunal a través de las redes.

“Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a Kicillof y Berni apoyo y seguridad para los trabajadores”, agregó.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, apoyó a los sindicalistas detenidos

Con relación al conflicto, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, viajó ayer a San Nicolás para respaldar a Cabaleyro y Espíndola, los dos sindicalistas del gremio que quedaron detenidos el pasado viernes por un bloqueo contra la empresa Rey Distribución.

El secretario general de la CGT volvió a la sede gremial de San Nicolás, acompañado el abogado y ex juez Daniel Llermanos. “ Creemos que lo ha pasado con los compañeros es un disparate total, una aberración . Y se pone de manifiesto una vez más el desprecio que tienen por la gente de trabajo los que estuvieron anteriormente en el gobierno y, desgraciadamente, parte de la justicia. Porque de la manera en la que actúan es realmente lamentable”, sostuvo Moyano en una conferencia de prensa.

Fiel a su estilo confrontativo, el dirigente de Camioneros reclamó “a los hombres de la Justicia” para que “respeten el derecho que tienen los trabajadores en defender los intereses que representan” y exigió la inmediata liberación de los dirigentes gremiales detenidos . Desafió también al Poder Judicial, al enumerar que en su sector tuvieron unos “treinta allanamientos entre la federación, el sindicato, la obra social, la mutual, el club Independiente y nunca se encontró nada, absolutamente nada”.

Durante la actividad estuvo presente Julio Cabaleyro, padre de Maximiliano e histórico referente regional del sindicato de Camioneros. El dirigente reclamó a la Justicia: “Que revean la medida judicial, porque hasta que no revean la medida, nosotros vamos a seguir con las medidas”.

Este viernes, Maximiliano Cabaleyro -titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos- y Fernando Espíndola se presentaron ante la Justicia luego de que se confirmó su pedido de detención. Ambos están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra una empresa.

Pablo Moyano estuvo hace dos semanas en San Nicolás para darle su respaldo a Maximiliano Cabaleyro

Dirigentes de Juntos por el Cambio también cuestionaron la medida gremial: “Una ciudad nunca puede ser rehén de disputas de este tipo. Menos cuando generan una crisis sanitaria y desabastecimiento como el que ocurre en San Nicolás. La Justicia debe ponerle un freno a esta situación. Exigimos que el gobierno provincial garantice el cuidado de los vecinos”, afirmó el intendente de La Plata, Julio Garro.

“Condenamos el injusto bloqueo a San Nicolás. No podemos tolerar que este tipo de actitudes dejen a la ciudad y a sus vecinos como rehenes, con el riesgo de una crisis sanitaria y de desabastecimiento. La Justicia debe ponerle un freno a estas extorsiones”, señaló Diego Valenzuela, jefe comunal de 3 de Febrero.

Esta medida de fuerza, en principio, no sería la única acción gremial. Moyano convocó a una reunión urgente este próximo lunes desde las 8 en la Federación Nacional de Camioneros, al que asistirán todos los secretarios generales del país de las distintas ramas de la actividad. En el encuentro se evaluará una medida de alcance nacional, entre las que no se descarta una huelga.

La jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, formalizó la detención de Cabaleyro y Espíndola fue formalizada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que desestimó esta mañana el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados y, de esa manera, dejó en firme el fallo que había dispuesto su arresto.

La causa se originó por el bloqueo a una empresa familiar que protagonizaron ambos sindicalistas en febrero de 2021, en la ciudad bonaerense de San Pedro. La compañía funciona desde 1989 y tiene 35 empleados.

Hace 15 días, el otro referente de Camioneros, Pablo Moyano, había viajado a San Nicolás para solidarizarse con Cabaleyro y consideró que la sentencia judicial fue “un mensaje para los que protestan”. Y vinculó la causa que involucra a Cabaleyro con el macrismo: “La Justicia está condicionada por la política y el mayor responsable es Conte Grand. Utilizan a los fiscales que están influenciados para inventar causas. Nos damos cuenta de lo que fue la Gestapo sindical”.

El bloqueo sindical en la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro

SEGUIR LEYENDO: