El Gobierno volvió a fracasar en su plan por cubrir las vacantes de Comodoro Py antes de los cambios en el Consejo

Tribunales de Comodoro Py Vacíos - Cuarentena Obligatoria - COVID-19 - Coronavirus

El gobierno nacional volvió a fracasar hoy en su intento de aprobar los concursos para cubrir las vacantes de jueces federales que hay en los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción a funcionarios públicos y empresarios. Fue en el plenario de esta mañana en el Consejo de la Magistratura por la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobarlos.

El plenario duró apenas dos minutos. Fue la continuidad de la reunión de la semana pasada en la que se había postergado tratar 18 concursos para cubrir 49 cargos vacantes en distintos tribunales y fueros del país. Entre ellos se destacan las vacantes en Comodoro Py.

Allí están vacantes los juzgados de primera instancia que eran de Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. También los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal y seis asientos en los Tribunales Orales Federales, donde se juzgan las causas.

El presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, inició el plenario y puso en tratamiento los concursos. La palabra la tomó Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el organismo. “En este tiempo de descuento propongo poner a consideración otro cuarto intermedio para tratar este tema en el plenario extraordinario que fue convocado hoy para el próximo miércoles a las 8 de la mañana”, dijo Ustarroz. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Se sabía que no habría acuerdo. Las negociaciones entre oficialismo y oposición vienen de hace meses y no hay acuerdo para aprobar esos concursos. Para hacerlo se necesitan nueve votos y ninguno de los dos sectores los tienen. El bloque del oficialismo cuenta con siete integrantes y el de la oposición con seis.

Además de los concursos de Comodoro Py quedaron postergados otros. Entre ellos, los concurso para los Tribunales Orales en lo Penal Económico, donde se juzgan las causas de contrabando y delitos aduaneros, los que buscan cubrir lugares en la Cámara Federal de Mendoza, de Tucumán y de Mar del Plata. También cinco vacantes en los Tribunales Orales Federales de San Martín, una de las jurisdicciones más grandes del conurbano bonaerense, ocho lugares en juzgados civiles de primera instancia, otros ocho en los juzgados laborales de primera instancia y cuatro en la justicia de familia.

El Consejo de la Magistratura

La referencia de Ustarroz al “tiempo de descuento” es por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en diciembre pasado declaró la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros y dispuso un plazo de 120 días para que haya una nueva composición. Ese plazo vence este viernes 15 de abril y la expectativa es que no haya nuevo Consejo. La Corte dijo que si eso ocurre todo lo que haga desde ese día será nulo.

Por lo tanto, y ante ese escenario, el del miércoles podría ser el último plenario para tratar los concursos de Comodoro Py. Quedan dos días para que los bloques lleguen a un acuerdo, lo que no parece factible en el escenario político.

El miércoles el plenario no será solo para volver a analizar los concursos. También fue convocado para aprobar un reglamento especial para que el Consejo funcione en la emergencia ante la parálisis que se prevé por no poder conformarlo. En el organismo entienden que la nulidad que plantea la Corte Suprema si no se integra es para los temas que se traten en el plenario: concursos de jueces, acusación de magistrados. En el Consejo consideran que por el plenario no se podrá aprobar nada.

Pero del análisis del fallo sostienen que el resto del trabajo no queda involucrado. Por eso preparan el reglamento especial. Sobre todo para que no trabe la administración del Poder Judicial, otras de las funciones del Consejo. Preocupa el pago de salarios, la compra de insumos, las licitaciones urgentes. Con ese reglamento quedará saldado.

El Consejo también prevé aprobar otra reglamentación. Es para las elecciones de jueces y abogados para la renovación del organismo de noviembre, cuando venzan los actuales mandatos. Ante la posibilidad de que el organismo quede paralizado hasta esa renovación, en el cuerpo ya prevén el reglamento para esas elecciones.

