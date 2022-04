La alianza entre Máximo Kirchner y Martín Insaurralde hizo una nueva demostración de fuerza al interior del Frente de Todos

Martín Insaurralde y Máximo Kirchner

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue la impulsora. El jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde, el anfitrión logístico. El presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, el vehículo político que terminó garantizando el acto de este viernes en el Estadio Único Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata, donde el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó varios anuncios referidos a la agenda ambiental que se llevarán adelante a través del ministerio de Ambiente bonaerense, creado en diciembre del año pasado.

Solo Kicillof y Vilar hicieron uso de la palabra sobre el escenario donde también se ubicaron el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié; la vicegobernadora Verónica Magario y el propio Martín Insaurralde. No faltó nadie del peronismo K en el que por un rato la interna del Frente de Todos se puso en pausa . Sin mayores sorpresas, Kirchner había gastado buena parte de la artillería discursiva horas antes en un acto en el municipio de Merlo donde se celebró la asunción de Gustavo Menéndez a la presidencia del Partido Justicialista de ese distrito. Esta vez, Kirchner no tomó el micrófono. El tono utilizado en Merlo dejó en claro que no había mucho más para decir.

Sin embargo, La Cámpora se hizo presente tanto dirigencial como territorialmente en el playón del Estadio. El acto tuvo un despliegue más que importante con una estética novedosa a la acostumbrada liturgia kirchnerista. Un tracklist adueñado casi por completo por canciones con letras de protesta referidas al cuidado del medio ambiente y clásicos del rock nacional. Un escenario decorado con plantas nativas bonaerenses, una mini feria con stand que iban desde frutas para comer, una muestra del proceso de compostaje y reciclado de cartón, hasta la exposición de un laboratorio móvil de Análisis Industriales y Ambientales. Una materia un tanto inexplorada por gestiones anteriores, acorde a los tiempos que se vienen, donde la agenda ambiental parece imperar.

Pero, además de La Cámpora, también hubo una fuerte presencia del Frente Patria Grande a partir de la Unión de Trabajadores de la Tierra y trabajadores del reciclado, que tendrán una injerencia importante en las decisiones del ministerio de Ambiente. Incluso, Kicillof, anunció un proyecto para la Gestión de Envases con Inclusión Social “para atacar la problemática de los basurales a cielo abierto”. Juan Grabois ocupó un lugar importante en el acto de este viernes. Al retirarse, se fue hablando y a los abrazos con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner

No faltó ningún intendente bonaerense del peronismo que orbita en el armado del propio Insaurralde. Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Achával (Pilar), Juan José Mussi (Berazategui), Cristian Cardozo (La Costa), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) o los intendentes en uso de licencia Gustavo Menéndez (Merlo), Mariano Cascallares (Almirante Brown), fueron algunos de los presentes. Además de los intendentes más cercanos y cómodos con la figura de la vicepresidenta o el propio Máximo Kirchner como Mario Secco (Ensenada), Pablo Zurro (Pehuajó), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Juan Ustarroz (Mercedes) o Juan Fabiani (interino en Almirante Brown).

Incluso, sorprendió la presencia del intendente de Trenque Lauquén, Miguel Fernández, quién además es el presidente del Foro de intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) . “Vamos a articular también con los 135 municipios bonaerenses para abordar las distintas problemáticas que enfrenta nuestro territorio”, dijo Kicillof.

Vilar recordó la gestión del intendente de Lomas de Zamora y actual jefe de gabinete de la provincia y se llevó los aplausos de los presentes, cuando habló del distrito -del que ella también forma parte- como “la república de Lomas”. Insaurralde sonrió y luego, cuando la ministra finalizó su discurso, se estrecharon en un largo abrazo.

Trazó una línea temporal con la gestión ambiental de Néstor y Cristina Kirchner y durante ambos discursos -el de ella y el de Kicillof- no se hizo demasiado hincapié en la actual gestión nacional, a pesar de que el gobernador dijera que el Plan del Manejo de Fuego a nivel nacional se replicará en la provincia a partir de una ley que enviará la Legislatura.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar

Hubo también ministros provinciales como Mara Ruiz Malec (Trabajo), Pablo López (Hacienda). Pese a que los comentarios auspiciosos sobre Alberto Fernández no sobraron, hasta La Plata se trasladaron el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié; el viceministro, Sergio Federovisky y la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini. También la economista y saliente Directora Nacional de Economía, igualdad y género en el Ministerio de Economía de, Mercedes D’Alessandro.

El acto tuvo un componente político claro . La presencia de Kirchner -quien esta semana viene realizando distintas actividades en las que ya exterioriza sin matices sus diferencias con la gestión nacional- y de Insaurralde en rol protagónico en lo que hace a la acumulación de poder en el territorio bonaerense son el resultado de un acuerdo de construcción que se empezó a tejer en silencio en tiempos de la gestión de María Eugenia Vidal. Ese proceso tuvo puntos altos. La creación de un ministerio de Ambiente bajo la gestión de Axel Kicillof y que esté al frente de Daniela Vilar, la referente de La Cámpora en Lomas de Zamora, es uno de ellos.

