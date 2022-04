Alberto Fernández desayunó con Sergio Massa para repasar la actualidad política y la próxima agenda parlamentaria

Sergio Massa y Alberto Fernández caminan por uno de los pasillos de la Casa de Gobierno tras reunirse en el despacho presidencial

Alberto Fernández y Sergio Massa llegaron juntos a la Casa Rosada esta mañana. El presidente de la Nación y el titular de la Cámara de Diputados arribaron a las 11.20 en el mismo auto después de descender del helicóptero presidencial. En la residencia de Olivos, apenas un rato antes, ambos habían desayunado juntos y habían empezado a desgranar la actualidad política y la necesidad de avanzar con el tratamiento de varios proyectos legislativos que se encuentran demorados o pendientes en el Congreso de la Nación.

En el despacho de Fernández la conversación siguió un rato más. Fue un gesto de acercamiento entre el Presidente y el máximo representante del Frente Renovador después de que Massa apareciera en un par de fotos muy sugestivas en los últimos días junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La más reciente había sido en el Senado, este jueves por la noche, cuando anunciaron un aumento de $20.000 para todos los empleados del Senado, a partir de abril, en medio de una fuerte puja interna en el Frente de Todos.

Según reconocen fuentes de la Presidencia, hace varios días que la comunicación entre el jefe de Estado y su vice está cortada sobre todo después del acuerdo alcanzado con el FMI que se aprobó en el Parlamento.

El sábado 2 de abril, Cristina Kirchner arremetió, como pocas veces, contra Alberto Fernández, en un acto cargado de ironías que encabezó por el aniversario de la Guerra de Malvinas en el Senado. Y en los días que siguieron, tres de sus principales alfiles, su hijo Máximo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof -que volvió a alinearse con la vicepresidenta-, y Feletti, que culpó a Guzmán por la inflación, se encargaron de reiterar los cuestionamientos en público contra la gestión presidencial.

Sonrisas entre Alberto Fernández y Sergio Massa en la firma en Casa Rosada del decreto que adjudicó un canal digital para el gremio de prensa tucumano

Desde el entorno del Presidente sostienen que lo más conveniente es no responder a ese discurso agresivo, que se debe bajar el tono de discusión y que las acciones del Gobierno deben estar enfocadas en fortalecer la gestión.

Las leyes que buscará impulsar el Ejecutivo para su pronto avance en el ámbito legislativo van en ese sentido. Son, básicamente, la Ley Agroindustrial, la de incentivo a la construcción, la de Hidrocarburos, la de Régimen de Turismo y la de Cannabis medicinal. Desde el oficialismo también quieren que se destrabe la referente a la nueva composición del Consejo de la Magistratura, aunque admiten que están muy ajustados con el tiempo que les impuso la Corte Suprema.

Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, afirmó que será muy difícil convertir en ley el proyecto del kirchnerismo -que este jueves obtuvo media sanción en el Senado- antes del 15 de abril, cuando vence el plazo impuesto por el Máximo Tribunal. Solo quedarían cuatro días hábiles para su tratamiento.

La presencia de Massa en la Rosada se vio reforzada por la primera actividad oficial del Presidente durante este viernes. Compartieron un encuentro en el que el mandatario firmó el decreto de adjudicación de un canal digital para la Asociación de Prensa de la provincia de Tucumán, convirtiéndose así en la primera vez que un gremio de prensa dispone de este instrumento.

En esa actividad estuvieron presentes, además, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, un dirigente ligado al massismo; el vicepresidente del organismo, Gustavo López; la secretaria de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Valeria Zapesochny; el secretario general del gremio, Oscar Gijena, y representantes de la entidad adjudicataria.

El Presidente encabezó un rato después en el Museo del Bicentenario junto al ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus en el que fue el lanzamiento del Plan Federal que destinará recursos para acortar la brecha existente en materia tecnológica en el país y ampliar la maquinaria estratégica. Se anunció que se destinarán 8 mil millones de pesos en infraestructura edilicia y otros 5 mil millones en proyectos de ciencia y tecnología.

Durante su discurso, Fernández hizo referencia a los últimos cuestionamientos del kirchnerismo y aseguró que no permitirá que la Argentina “se postergue”. “Algunos piensan, o pensaban que como consecuencia de los acuerdos que tuvimos que firmar con el FMI para poder sobrellevar un problema que heredamos y que hubiésemos querido no tener, que esto iba a significar postergación”, manifestó el mandatario, y continuó: “Nadie está postergando a la Argentina, y el primero que no va a dejar que la Argentina se postergue por eso, soy yo. Y hay sobradas muestras de que no estamos postergando”.

“Nunca pensamos que la solución pase por dejar de invertir donde la Argentina necesita”, insistió y sumó: “Nunca pensamos que la solución pasaba por ajustar la educación, la ciencia y la tecnología ni que los que reciben la tarjeta alimentar no reciban los recursos que necesitan”.

