“¡No pueden ser tan brutos!”: el exabrupto de un intendente contra sus vecinos por tirar basura en lugares prohibidos

Intendente de Pehuajó Pablo Zurro "No pueden ser tan brutos"

Un intendente de la provincia de Buenos Aires se hartó de la desobediencia de los habitantes de su ciudad y trató a los vecinos de “brutos” y “ordinarios” por arrojar basura en un punto de la ciudad donde está prohibido.

El jefe comunal peronista de Pehuajó, Pablo Zurro, se mostró indignado con aquellos vecinos que depositaron basura en un descampado que está reservado en exclusiva para la recolección de ramas de árboles por parte de la Municipalidad.

En julio del año pasado, ya había ocurrido algo similar y el jefe comunal Zurro había advertido a la población. En las últimas horas, publicó un video a través de las redes sociales para volver a comentar sobre esta situación.

“Buen día, ya no sé cómo decírselo. Estamos en lo que ustedes creen que es un basural, que es para tirar ramas de la Municipalidad, Diagonal y Ruta 226, ‘Prohibido tirar basura’, muchachos. ¿Cuántas veces quieren que se los diga? Miren lo que es acá afuera. No puede ser”, inició el descargo el intendente, mientras mostraba una cantidad de basura arrojada en el descampado, y hasta donde había prendas de ropa interior femeninas colgadas de un alambrado.

Fue entonces que la tensión del discurso del intendente fue mayor y llegó hasta el exabrupto: “ ¡No pueden ser tan brutos, tan ordinarios! ¿Por qué no la ponen en una bolsa y se la pasamos a buscar por su vereda? ¿Por qué no la llevan al basural? ¿Por qué? A ver, muchachos, ¿así quieren un Pehuajó mejor?”, afirmó.

Y continuó: “¿O pienso que están tan odiosos con su vida, tan enojados con este gobierno que progresa, que lo hacen a propósito? No me lo hacen a mí, se lo hacen a la gente de Pehuajó. Basta, eh. Me tienen recontra re podrido con esto”.

Zurro fue reelegido en 2019 con más del 50 por ciento de los votos en Pehuajó

En el final del descargo, Zurro advirtió que se iban a tomar medidas contra los responsables de arrojar basura en lugares donde estaba prohibido. No especificó qué tipo de multa se les aplicaría, pero sí aseguró llevar a cabo una investigación sobre lo que sucedía en esa esquina de las calles Diagonal y Ruta 226.

“ Ya los vamos a encontrar, ya los vamos a sancionar… porque no hay otra manera con ustedes”, afirmó Zurro.

En julio de 2021, el intendente de Pehuajó había protagonizado un video similar. En aquel entonces, se quejaba por la basura tirada en el medio de la calle, a pocos metros del Hipódromo.

“Parece que algunos no llegan a entender que una ciudad limpia es responsabilidad de absolutamente todos (...) Me puse a revolver entre los desechos y encontré el nombre de un individuo. Acabo de hacer la denuncia correspondiente y no voy a parar hasta que repare por lo que hizo”, afirmó en aquel documento audiovisual.

Zurro, que en 2019 fue reelecto con más del 50 por ciento de los votos, siempre tuvo un estilo vehemente en sus modos y su manera de comunicar y declarar.

De hecho, en ese mismo 2021, el intendente denunció penalmente al sujeto cuyo DNI encontró entre la basura.

”Algunos piensan que los trabajadores municipales tienen que andar atrás de ellos limpiando los desastres que hacen. En defensa del ambiente en el que vivimos, en defensa del trabajo que hacemos y en defensa de Pehuajó les juro que voy a ir hasta las últimas consecuencias”, amenazó en su momento.

