Cornejo se refirió a la interna del Frente de Todos: “No saben qué hacer con el poder, le hacen daño al país”

Alfredo Cornejo, senador de la UCR

Luego de que Juntos por el Cambio le brindara su apoyo al Gobierno para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitar que la Argentina entrara en default, el senador radical Alfredo Cornejo se refirió hoy a la interna que hay en el Frente de Todos, que casi atenta contra el aval legislativo al proyecto oficial.

“Están en el poder y no saben qué hacer con el poder. Le hacen un grave daño al país. En el Frente de Todos convive gente que piensa totalmente distinto y que no tienen una misma orientación, como se vio con esto del FMI”, deslizó Cornejo al ser entrevistado en radio Mitre.

Gracias a que la oposición pudo sortear las diferencias internas entre “duros” y “dialoguistas” con la fórmula de respaldar el financiamiento, pero no el programa económico oficial, ahora el senador pide que el oficialismo también logre sortear sus desacuerdos “por el bien del país”.

“Rechazo la falta de honestidad intelectual del oficialismo. El mensaje del Frente de Todos es pegarle a Macri y responsabilizar al gobierno de Cambiemos por todos los problemas del país ocultando las diferencias internas que tienen ellos”, enfatizó el líder radical.

Y se preguntó: “¿Qué hubiese pasado si Juntos decidía abstenerse o votar en contra?”. Inmediatamente, Cornejo también emitió una respuesta: “El país hubiese caído en default o el gobierno tendría que haber sacado un decreto de necesidad y urgencia”. Para cuestionó que “el Gobierno hizo ese circo para demostrar que, por primera vez, una ley de esas pasaba por el Congreso”.

Para el dirigente radical, “la negociación con el FMI no resuelve ningún problema” y que lo que hicieron fue “patear para adelante el pago de la deuda porque no se podían pagar esos vencimientos”

El senador insistió en que para que la Argentina salga adelante “tiene que haber grandes consensos en reformar fiscales, impositivas, laborales; pero el oficialismo no cree en estas reformas y están divididos entre ellos”.

Además, se mostró particularmente molesto cuando desde el oficialismo pretenden culpar al ex presidente Mauricio Macri por todos los males que atraviesa el país. “No se pueden explicar los fracasos de la Argentina por el crédito con el FMI o por los 4 únicos años que no gobernó el kirchnerismo de los últimos 18″, sentenció.

Además, advirtió que “cuando el kirchnerismo entregue el poder, el 10 de diciembre de 2023, va a haber gobernado la Argentina 16 de los últimos 20 años; y la Argentina no crece desde 2010″.

“Argentina está estancada y no se puede explicar por los únicos 4 años que no gobernó el kirchnerismo. No digo que Cambiemos haya sido un gobierno virtuoso, pero poner el foco en eso es injusto y no llevaría a consecuencias reales”, concluyó.

Además de las críticas hecha por Cornejo, el canciller Santiago Cafiero también se refirió este domingo a la crisis interna del Frente de Todos y dijo que “hoy atraviesa un momento político crítico”.

Reconoció las diferencias internas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pidió que estos desacuerdos no se transforme en una ruptura y destacó la necesidad de que todos los dirigentes del espacio busquen “los mecanismos para retomar el diálogo”.

“Ignorar que el Frente de Todos hoy atraviesa un momento político crítico sería necio”, señaló Cafiero en una nota de opinión publicada en el sitio El Cohete a la Luna.

En el artículo también planteó: “El quiebre de nuestra coalición también implicaría un divorcio muy grande de nuestra fuerza política (el peronismo) con la realidad que hoy viven las y los habitantes de nuestro país”.

