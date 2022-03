Alberto Fernández siguió desde la casa de Manzur en Tucumán la sesión que CFK abandonó antes de que se apruebe el acuerdo con el FMI

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (foto de archivo: Franco Fafasuli)

(ENVIADO ESPECIAL A TUCUMÁN) La historia dice que la provincia de Tucumán está relacionada a la declaración de la Independencia. Perón anunció desde la casa histórica la independencia económica y eso podría inspirar al presidente Alberto Fernández a realizar lo mismo de la jefa del proyecto político que lo llevó a Balcarce 50.

El mandatario se recluyó por unas horas en la tierra de su jefe de Gabinete : Juan Manzur fue su anfitrión para compartir un acto político en la sede del gremio de la sanidad ATSA y la entrega de móviles policiales este viernes en el corazón de San Miguel de Tucumán.

La presencia de Fernández provocó el cierre vehicular en el centro tucumano que se inició en la noche del jueves. Las vallas ganaron las principales arterias céntricas y esto derivó en un caos vehicular en las primeras horas del viernes.

Durante la madrugada fueron estacionadas las nuevas camionetas japonesas para la policía en un claro mensaje doméstico del refuerzo de la seguridad en la provincia de Manzur. Además, personal de la Municipalidad realizó la limpieza de la Plaza Independencia. Hasta pintó los bancos dispuestos sobre la calle 25 de Mayo.

Alberto Fernández encabezará el acto de entrega de 100 patrulleros en San Miguel de Tucumán

“Sin prensa. Nada oficial”, fue la respuesta que recibió Infobae del entorno del gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en relación a la actividad nocturna del Presidente, que incluyó una cena en la bella localidad de Yerba Buena con platos típicos (Manzur sabe servir en su casa fideos con estofado de pollo) y de fondo el televisor para observar la votación del Senado por el acuerdo con el FMI. Esa comida se sirvió en la residencia del jefe de Gabinete dónde además estuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

En la intimidad de la residencia, el Presidente le dio protagonismo a un Manzur que hasta hace unos días no tenía agenda propia. La presencia de Alberto Fernández en tierras tucumanas está más centrada en la cuestión política que institucional.

Cada vez que se complica el camino presidencial, Alberto Fernández se queda más de un día en el norte castigado de Argentina. Ya pasó en La Rioja, tras el escrito de la vicepresidenta que sacudió al mundo de la política sobre el epílogo de noviembre del año pasado.

El Presidente además firmará de una serie de convenios para la construcción de dos alcaldías

La cena fue la antesala del acto que encabezará hoy Fernández, quien entregará 100 camionetas para la policía y también rubricará convenios para la construcción de dos alcaldías en Tucumán.

“Veo a todo el peronismo unido, a todos mis compañeros, a los concejales, a los delegados comunales, a la militancia, a los diputados de la Nación todos juntos y eso me da mucha alegría”, exclamó Manzur en el predio de ATSA para que Fernández se llevara de las tierras tucumanas la ansiada unidad del justicialismo, que no se ve en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

“Es muy importante poder compartir con la militancia de toda la provincia para recibir a una persona que, por la voluntad popular, tiene la difícil tarea de conducir los destinos de nuestra patria. Es una persona que permanentemente mira hacia el interior, hacia el norte y fundamentalmente hacia la provincia de Tucumán, es el querido presidente Alberto Fernández. Gracias presidente por todo el acompañamiento”, reforzó Jaldo en su discurso en ATSA.

En este contexto, Alberto Fernández recordó: “Nosotros somos peronistas y por sobre todas las cosas sabemos cuáles son los intereses que representamos. Si alguno le cabe duda que se las saque”, remarcó durante el acto en el sindicato de ATSA. Y agregó: “ No me pienso bajar del barco que me mandaron a conducir; lo voy a conducir con todas las fuerzas que tengo ”.

¿Se animará el jefe de Estado a cortar el cordón umbilical con Cristina Kirchner? Por lo menos, un grupo de mandatarios provinciales dieron las primeras muestras de Independencia cuando le solicitaron a sus legisladores que votaran a favor del acuerdo con el FMI, luego que Máximo Kirchner se abriera del debate.

Hasta el 10 de diciembre de 2023, Alberto Fernández y Cristina Kirchner deben convivir más allá de cualquier separación política. Pero para llegar a esos días se jugará el poder dentro del oficialismo con la idea de Alberto Fernández de buscar una reelección ¿Y CFK que hará? El albertismo que transita las rutas norteñas (Salta y Tucumán) no habla de ella, solo habla del peronismo.

Seguir leyendo: