Luis Barrionuevo reapareció en un acto para criticar a Dante Camaño, su ex cuñado: “Tiene los días contados”

A Dante Camaño “le quedan los últimos suspiros, los últimos destellos", dijo Luis Barrionuevo (Fotos Gustavo Gavotti)

La pelea entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño por el control de la Seccional Capital de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA) no tiene fin. En realidad, parecía que lo tenía porque la jueza del Trabajo Ana Clara Alfie suspendió las elecciones en esa filial que estaban previstas para este martes 15 y dejó en firme la votación que tuvo lugar el 2 de diciembre pasado, cuyo triunfo se adjudicó el hermano de la diputada nacional Graciela Camaño.

Sin embargo, en un acto realizado ayer en la Federación Argentina de Box, en el barrio de Almagro, Barrionuevo no sólo criticó a la jueza laboral (”no leyó ni analizó lo que pasó en las elecciones”, dijo) sino que anticipó que “va a ser desplazada esta semana” y que “la Cámara” (de Apelaciones del Trabajo) fallará en contra de Camaño y llamará a votar en el sindicato.

“La Justicia metió la cola, pero el 23 de marzo termina el mandato (de Camaño); tiene los días contados”, afirmó el líder nacional de los Gastronómicos en el encuentro de la lista que apadrina en la Seccional Capital y que está encabezada por Humberto Ballhorst, ante un auditorio lleno de militantes uniformados con gorras y remeras de la nómina opositora.

Pese a la feroz pelea que mantiene con su ex cuñado, Barrionuevo no cargó las tintas contra él. Sólo recordó las sanciones que dispuso contra Camaño (“lo eché de la obra social, lo saqué de la conducción nacional y ahora resta que, a través de las urnas, ustedes lo saquen también”, les dijo a los presentes) y lo acusó de aparecer en los medios “pagándoles” a periodistas.

Humberto Ballhorst acusó a Dante Camaño de haber "dejado tirados" a los trabajadores durante la pandemia

“Le quedan los últimos suspiros, los últimos destellos -vaticinó-. Si no quieren ir a elecciones, es un problema de ellos. Si son cobardes, que se jodan. Sigamos trabajando y acompañando, no bajemos los brazos porque la Justicia va a fallar y nosotros, desde la Junta Electoral Nacional, vamos a convocar a elecciones y vamos a tratar de que sean en este mes de marzo”.

Antes de Barrionuevo habló Ballhorst, el ex directivo del sindicato de Camaño que armó una lista opositora: “Vamos a dar pelea hasta el final -sostuvo- y no vamos a dar ni un paso atrás hasta que llegue lo que miles de gastronómicos quieren, las elecciones. Si tienen que venir y ganar, que ganen, y si pierden, que nos entreguen el gremio, como corresponde”.

El candidato opositor fue mucho más duro que su jefe político contra Camaño: llamó “miserable” al líder de la Seccional Capital de los Gastronómicos y lo acusó de haber abandonado a los trabajadores durante el período de cuarentena obligatoria por el COVID-19. “En pandemia vivimos del Estado. Nos dejaron tirados y eso no se lo vamos a perdonar porque el sindicato es rico, pero no asistió a ningún trabajador, jamás le dio una bolsa de comida o un remedio a nadie”, aseguró.

“Nosotros no vamos a parar. Ellos (por el sector que conduce Camaño) quieren ganar en un escritorio una elección fraudulenta que todos nosotros sabemos que no existió -señaló Ballhorst, en medio de ovaciones-. Una elección con 40.000 trabajadores en condiciones de votar y quieren que le convaliden un acto eleccionario fraudulento con 3.800 votos”.

La lista que apadrina Luis Barrionuevo llenó de militantes las instalaciones de la Federación Argentina de Box

El ex secretario de Organización de la seccional porteña de Gastronómicos, que dejó su puesto para competir contra Camaño, resaltó que “hace siete años que estamos buscando cambiar la historia y poder darle al trabajador más salud, más salario, darle a su familia más protección y terminar con el trabajo en negro, que es de un 40% en Capital Federal”.

Como informó Infobae, Barrionuevo y Camaño rompieron en 2021 una sociedad sindical y política que tenía más de 40 años luego de que el autor de la frase “Nadie hace la plata trabajando” se separó de su esposa, Graciela Camaño. Las discrepancias entre los ex cuñados se agravaron por acusaciones mutuas: cerca de Barrionuevo afirman que hubo discusiones porque Camaño tiene problemas de gestión, perdió delegados y cerró el sindicato en la pandemia, mientras que en el entorno del jefe de la filial porteña hablan de diferencias por el manejo de los fondos sindicales por parte de Barrionuevo y advierten que el jefe gastronómico quiere quedarse con los depósitos bancarios de la seccional Capital, de unos 40 millones de dólares.

Graciela Camaño, distanciada de Barrionuevo después de 45 años de casados, tomó partido por su hermano al publicar el 14 de octubre en su cuenta de Twitter una foto en la que está junto con Dante y un texto muy sugestivo: “Visité la Sección CABA de Gastronómicos. Rememoramos lindos tiempos con mis queridos amigos. Toda la fuerza para el próximo proceso electoral, ustedes son buenos y honestos dirigentes sindicales. No dudo de que los afiliados sabrán apreciar el esfuerzo”.

Luis Barrionuevo y Humberto Ballhorst, en el final del acto que compartieron en la Federación Argentina de Box

Las elecciones en el Sindicato de Gastronómicos se hicieron el 2 de diciembre en todo el país. Barrionuevo fue reelegido a nivel nacional (al frente de una lista en la que fue candidata a secretaria de Acción Social su hija Sandra, empresaria gastronómica que es fruto de un matrimonio anterior), mientras que en la Seccional Capital la votación terminó en escándalo: ambas listas se acusaron de haber hecho maniobras para ganar y de haber llevado barrabravas ante la sede sindical de Salta al 1300.

El problema se inició cuando, según Barrionuevo, fiscales de la lista de Ballhorst quisieron entrar en el sindicato para controlar la votación y el personal de la Seccional Capital se lo impidió. “Vallaron, no permitieron que entraran nuestros fiscales y unos barrabravas vestidos con remeras amarillas sacaron las urnas por una puerta de atrás; fue un mamarracho”, denunció. Según el titular nacional de la UTHGRA, en el lugar había dos veedores del Ministerio de Trabajo y un escribano que acreditaron las irregularidades y por eso la junta electoral nacional del sindicato -alineada con él- suspendió las elecciones porteñas y decidió intervenir la junta electoral de Capital. De allí salió una nueva convocatoria a votar el 15 de marzo.

Camaño, por su parte, confirmó su triunfo en los comicios y la jueza Alfie avaló su posición. “El comicio de la Seccional CABA de la UTHGRA fue suspendido por considerarse una grave irregularidad el hecho de que no se hubiera permitido a los fiscales de una de las listas acompañar las urnas. Ahora bien, no advierto que la circunstancia señalada revista la gravedad necesaria para que se determine nada menos que la suspensión del acto comicial”, consideró la magistrada en su fallo del 2 de marzo. Es la misma jueza que, según Barrionuevo, será apartada esta semana de la causa y cuya sentencia será rectificada por la Cámara. La pelea, por lo visto, no tiene fin. Como sucede en cualquier familia cuando se mezclan los motivos de un enfrentamiento.

