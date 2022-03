Murió Gerardo Rozín: la despedida de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y la dirigencia política

Alberto Fernández difundió un sentido mensaje de despedida a Gerardo Rozín. (Foto Reuters)

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y muchos otros políticos difundieron un sentido mensaje de despedida a Gerardo Rozín, el periodista y productor televisivo que murió el viernes por la noche, a los 51 años, en la ciudad de Buenos Aires.

“Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo. Abrazo a sus seres queridos y familiares en este momento difícil”, fue el mensaje que publicó, a las 23:50, el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

El mensaje del Presidente en su Twitter

De esta manera, el mandatario nacional se sumó a decenas de otros dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, que lamentaron el fallecimiento del productor y conductor, como es el caso del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Qué tristeza me genera la pronta partida de Gerardo Rozín. Un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos. Le mando un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso”, escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

Otro de los dirigentes que se mostró triste por la noticia fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

De igual forma, los diputados de Juntos por el Cambio Facundo Manes, Maximiliano Ferraro, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Paula Oliveto, se mostraron conmovidos por la noticia y calificaron al periodista como ”talentoso, apasionado, inspirador y generoso”, “un gran tipo”, alguien que “siempre buscó desde su profesión rescatar lo mejor de cada uno” y que hizo “programas donde la música y la información iban de la mano”.

En tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó su dolor con un escueto pero significativo mensaje: “Te vamos a extrañar mucho, amigo. Gracias por tanto. Te quiero siempre”.

“Lamento mucho el fallecimiento de Gerardo Rozín. Buena persona. Gran periodista, conductor y productor de radio y TV. Mis condolencias para su familia y amigxs”, comentó, por su parte, la presidenta de AYSA, Malena Galmarini.

La despedida de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti

“Vamos a extrañar todo el talento de Gerardo Rozín, su calidez y la alegría que transmitía a través de la radio y la televisión. Reconocido por su colegas y querido por la audiencia, deja un legado eterno. Mi abrazo y mi cariño para sus familiares y seres queridos”, manifestó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Sin embargo, no solamente el sector de la política lo despidió en las redes sociales, sino también varios de sus colegas y figuras del espectáculo, que expresaron su dolor y le manifestaron su pésame a la familia, que lo acompañó hasta último momento.

“Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza”, expresó Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter.

“Mis respetos y cariños para la familia de Gerardo Rozin! Que en paz descanse!”, escribió Marley también en Twitter. “Mis profundas condolencias a la familia de Gerardo Rozin. Es muy triste su partida. Nos deja un talentoso y un apasionado, incansable y genial. Un abrazo fuerte sobre todo a sus chicos”, publicó, por su parte, Cristina Pérez en la misma red social.

“Querido Amigo: nos has dado tanto! Solo tengo agradecimiento y la tristeza de tu pronta partida. Un abrazo con mis condolencias para toda la familia”, escribió Alejandro Lerner sobre una foto en la que se lo veía junto al conductor y también Soledad y Jesica Cirio durante una participación en La Peña de Morfi.

El periodista, productor y conductor de varios éxitos televisivos falleció este viernes por la noche, luego de haber luchado durante varios años contra una grave enfermedad.

Gerardo Rozín, durante una entrevista con infobae

Nacido el 18 de junio de 1970 en el Hospital Británico de Rosario, realizó la primaria en el colegio Mariano Moreno, de esa ciudad, y el secundario en la Escuela Superior de Comercio. Sus primeros trabajos fueron como redactor publicitario. Luego transitó varias redacciones rosarinas.

“Siempre fui muy lector, exageradamente lector. De chico leía muchísimo más que ahora, y las maestras decían que escribía bien. A mí no se me ocurría un premio mayor. Era tiempo en que la educación era otra cosa. Tengo recuerdos importantes de esa época. Yo estaba muy politizado, o muy informado más bien. A los 12 años yo ya era fanático de la revista Humor, leía política, tenía una mirada sobre la dictadura. Cambié muchísimas cosas, pero eso no, es una mirada parecida a la que tengo hoy”, contó en una entrevista que dio a Infobae en mayo del año pasado.

En aquella oportunidad, también recordó que cuando estaba cursando en la Escuela Superior de Comercio, en primer año junto a dos compañeros hizo una lista de desaparecidos, en lo que pudo haber sido considerado como uno de sus primeros trabajos periodísticos.

“El tema de la honestidad en mi casa era exagerado, no porque esté mal ser honesto sino que a la tercera o cuarta vez que te lo repiten por día lo vas entendiendo... Pero soy hijo de eso también, soy hijo de un mito familiar según el cual mi abuelo había hecho mucho dinero con el ganado y una vez exportó vacas a Chile y hubo una tormenta de nieve que mató a las vacas, y mi abuelo aunque perdió el capital puso en una fila a la gente a la que le debía guita y les pagó a todos. No así su socio. El mito familiar se pone más divertido cuando desde entonces el socio, que siguió siendo muy rico, iba a comer todos los días al mismo lugar al que íbamos nosotros mensualmente con mi abuelo. Con lo cual el peso que tenía la honestidad como valor en mi familia era necesario”, destacó.

