Fuerte discusión de Berni y Kicillof con un intendente del PRO por la entrega de patrulleros

Cruce entre Axel Kicillof y Sergio Berni con un intendente del PRO por la entrega de patrulleros

La entrega de 14 de patrulleros de parte del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, al municipio de San Nicolás terminó en un cruce en plena conferencia de prensa entre las autoridades provinciales y el intendente de local Manuel Passaglia (PRO), por la cantidad de unidades con los que contaba el distrito.

“ Estamos reemplazando toda esta chatarra que nos dejó el gobierno de Vidal y que su último patrullero que ingresó fue en el 2017 y vean cómo están . No hace falta, una imagen vale más que mil palabras. Durante cuatro años no se hizo una sola inversión en patrulleros”, arrancó, levantando la temperatura el ministro Berni. A su izquierda asentía Kicillof y más allá, estoico, escuchaba el intendente Manuel Passaglia que un rato antes había estado con los funcionarios en la apertura de la muestra Expoagro, aunque también había recibido a la ex gobernadora María Eugenia Vidal en predio ferial.

Desde hace días, que el clima entre las autoridades locales de San Nicolás y la provincia viene tirante. En la apertura de sesiones legislativas, ante el concejo deliberante, el intendente denunció que la Provincia no había incluido fondos en concepto de obra para el distrito en el marco del Presupuesto 2022. Este mediodía, Kicillof lo refutó: “Está equivocado, para mí es muy importante aclararlo”, dijo y detalló que la Provincia hará obras en 31 escuelas por 47 millones de pesos. “Con el Fondo de Infraestructura transferimos 100 millones de pesos en dos años. Hay 65 millones en rutas provinciales que pasan por el distrito. Si quiere pasarse de picante con los números que diga la verdad” , toreó en una entrevista a Radio U desde el predio de Expoagro. Horas más tardes volvieron a verse.

Berni, Kicillof y el intendente Passaglia en la entrega de patrulleros

“Estamos sumando nuevos patrulleros. San Nicolás tiene aproximadamente cincuenta, esperamos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita”, arrancó Passaglia y entonces Berni lo interrumpió:

-No, perdón, hay 43 que están fuera de servicio y son chatarra, son dos cosas distintas: no están en funcionamiento. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos.

-Hay más de 12 vehículos, me refiero porque cuento a la Policía Local -dijo Passaglia.

-No te vamos a renovar los de la Policía Local, así que… -bromeó Kicillof.

-Me parece que estamos confundiendo las cosas, hay cincuenta vehículos apilados uno arriba del otro que no tienen capacidad de función y que en los últimos seis años dejaron de estar fuera de servicio -insistió Berni.

- La Policía Local depende de la Provincia, del gobernador y del ministro -contestó el intendente.

- Sí, claro y para eso mandamos la plata, para que los mantengas -puntualizó Berni.

- Hay más de 50 vehículos que lo pueden ver los 160 mil nicoleños. No es una discusión ideológica. Acá estamos discutiendo con responsabilidad…

- No, acá no estamos discutiendo, estamos haciendo una descripción de la realidad.

-¿Me dejás hablar por favor? -añadió Passaglia.

-Bueno, pero decí las cosas como tienen que ser -contestó el ministro, visiblemente fastidiado.

-Me dejás hablar; después yo te escucho y así: tenemos más de 40 vehículos entre la Policía Local y la Policía Bonaerense. Los dos dependen del gobernador. Espero que puedan seguir renovando y en este momento hay más de 40 vehículos que están transitando la ciudad.

La semana que viene Berni volverá al distrito para reunirse con el intendente para abordar un plan de seguridad. Es que el cruce se dio también en medio del reclamo de los intendentes del PRO para conseguir el traspaso total de la policía local a los municipios, algo para la provincia tiene zonas grises. “La Policía Local prácticamente es una municipalización porque el intendente tiene plena facultad para generar los planes de seguridad y no solamente generarlos. Si no de conducirlos como entienda, qué es la necesidad de San Nicolás. Algunos no pueden, otros no quieren y otros no saben. Y para eso estamos para ayudarlos, por eso venimo s”, remarcó Berni. Tras ello, la conferencia terminó en un aplauso protocolar.

Inauguración Expoagro y gesto al campo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también inauguró este martes la muestra agroindustrial ExpoAgro 2022 que este año tiene sede en el municipio de San Nicolás, al norte del territorio bonaerense. Lo hizo junto a parte de su gabinete y de otras figuras de la alianza gobernante del Frente de Todos, lo que implica un gesto hacia el campo en medio de la suba del precio internacional de granos producto de la invasión de Rusia a Ucrania. En lo doméstico, el mandatario estuvo cerca de cruzarse con su antecesora, la ex gobernadora y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, quien también dijo presente en la muestra y recorrió el predio con un nutrido grupo de legisladores provinciales y su ex ministro de agroindustria.

“La actividad agropecuaria nunca paró durante la pandemia: fue considerada esencial y trabajó para proveer de alimentos a toda la Argentina en una etapa muy difícil”, expresó Kicillof al recorrer la muestra en la que también anunció nuevos créditos para la adquisición de maquinaria agrícola, con plazo de 60 meses y tasas preferenciales de entre el 20% y el 24%, y la extensión de los beneficios de la tarjeta Procampo para la actividad ganadera.

En su paso por la Expoagro 2022, el gobernador aprovechó para hacer un repaso de las últimas políticas en materia productiva, infraestructura, financiera y de seguridad que la provincia de Buenos Aires busca llevar adelante para beneficio del sector rural, en un gesto de acercamiento en un momento clave para el agro exportador, producto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. “El conflicto en Ucrania está generando un verdadero cambio a nivel mundial. Es una elevación del trigo en particular, pero ya venía sucediendo con el resto de los granos y el petróleo. Nosotros en primer lugar venimos monitoreando de cerca la situación. En algún momento se habló del aumento del precio de los fertilizante. Estamos monitoreando los costos, los precios de venta y la rentabilidad. Sabemos que esto tiende a mejorar la rentabilidad de los productores”, explicó el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia Javier Rodríguez, en declaraciones a Radio U de San Nicolás. También sostuvo: “Expoagro es un espacio propicio para estar en contacto directo con productores y productoras de toda la Provincia y, así, dar a conocer con mayor profundidad las políticas que llevamos adelante”.

El gobernador bonaerense junto a Sergio Berni, ministro de Seguridad, y "Wado" De Pedro, ministro del Interior de la Nación

En la apertura, Kicillof recordó, entre otras medidas, el Plan Estratégico de Caminos Rurales, el Plan Maestro Integral del Río Salado y la pavimentación de la denominada Ruta del Cereal. Además del refuerzo de la creación del cuerpo de la Policía Rural de la Provincia de Buenos Aires

El acto inaugural implicó el tradicional corte de cinta del que además del gobernador bonaerense participaron el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, los ministros nacionales del Interior, Eduardo de Pedro; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Seguridad, Sergio Berni; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y autoridades de Exponenciar, firma encargada de la organización del evento, y de entidades del sector. Además del presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto San Nicolás, Cecilia Comerio.

No solo hubo presencia oficialista en el primer día de la muestra. Casi a la misma hora en la que estaba llegando Kicillof también arribaba la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional por la Ciudad, María Eugenia Vidal. Si bien no hubo un cruce ni saludo (la extensión física de Expoagro que este año aumentó su superficie permitió mantener la distancia) en distintas entrevistas que brindaron desde el predio desde ambos espacios se volvieron a cuestionar unos a otros.

Vidal junto a dirigentes del PRO en la muestra Expoagro

“Vemos que al campo sigue invirtiendo a pesar de que volvieron otros obstáculos del pasado que ya sabemos que no funcionan como una empresa nacional de alimentos o al fideicomiso del trigo. Son todas recetas que ya sabemos que al campo no le funcionan, pero nosotros seguimos apostando a que este sea el puente de crecimiento de la Argentina”, aseguró la ex gobernadora en declaraciones al diario El Norte, que durante su visita estuvo acompañada por el diputado nacional Cristian Ritondo; los diputados provinciales Alex Campbell, Juan Carrara y Santiago Passaglia; el senador provincial, Owen Fernández y los ex ministros Hernán Lacunza (Economía) y Leonardo Sarquis (Agroindustria); además del ex diputado bonaerense, Guillermo Sáncez Sterli.

“Después de seis años de crisis y de habernos dedicados a sostener la producción, ahora debemos trabajar para potenciarla. Seguiremos apostando a la producción en todas sus ramas: la provincia es una potencia agropecuaria que va a seguir creciendo con la participación de todos los sectores”, agregó el mandatario que siguió su recorrida luego por el municipio de San Nicolás.

SEGUIR LEYENDO: