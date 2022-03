Gabriela Cerruti: “La violación es una práctica constante y permanente de los hombres en muchas situaciones”

Conferencia de prensa de Cerruti 03/03

La polémica generada por la posición de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre el ataque sexual sufrido por una joven de 20 años en pleno Palermo continúa.

Luego de que la titular de PRO, Patricia Bullrich, cuestionara la postura de la ministra Gómez Alcorta, y pidiera su renuncia, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, expresó que “sus declaraciones no están ni siquiera a la altura de su habitual bajeza” y reiteró que lo que hizo la funcionaria fue “condenar la violación en grupo ocurrida contra una joven en el barrio de Palermo”.

Después de que la ministra de Mujeres asegurara que el ataque sexual “no se trata de un hecho aislado” y que los responsables “no son monstruos”, sino “varones socializados en esta sociedad”, Cerruti afirmó que “la violación es una práctica constante y permanente de los hombres con respecto a las mujeres en muchísimas situaciones” .

Así lo señaló la portavoz en el marco de una conferencia de prensa que ofreció a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno vía Zoom desde su domicilio por estar aislada tras haber dado positivo de COVID-19.

Los seis detenidos por la violación grupal en Palermo

Asimismo, Cerruti consideró que la discusión debe darse “con mucha calma y tranquilidad, como todos los debates sociales, y hay que sacarla de la grieta y del griterío de Twitter”.

“Hay que entender que estamos hablando de un sistema que durante muchos años oprimió a las mujeres y fue generando prácticas culturales y sociales permitidas y validadas que hacen que se lleguen en determinadas situaciones a hechos en los que ciudadanos comunes cometen delitos aberrantes porque forman parte de un grupo y están avalados por un sistema que ancestralmente les da a los hombres el poder sobre las mujeres, sobre sus vidas y sobre sus cuerpos”, añadió.

Finalmente la portavoz reiteró su repudio a lo ocurrido. “Condenamos este hecho y trabajamos como Estado para solucionar estas situaciones, que no se resuelven de un día para el otro porque representa un profundo cambio cultural de las relaciones de poder en la sociedad que tiene que ver con el sometimiento al que hemos sido expuestas las mujeres en los últimos siglos”, concluyó.

Días atrás, la violación grupal a una joven de 20 años en plena Ciudad de Buenos Aires, generó el cruce entre la ministra Gómez Alcorta y Bullrich, tras un hilo de tuits que publicó la funcionaria ante el aberrante episodio por el cual están detenidos todos los involucrados.

La dirigente opositora reclamó la renuncia de la ministra por el primero de los mensajes: “ Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo . No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

“Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”, fue la respuesta contundente que difundió, también por Twitter, Patricia Bullrich.

Elizabeth Gómez Alcorta habló sobre el caso de violación en grupo, en el barrio porteño de Palermo

Las declaraciones de la funcionaria no sólo generaron la reacción y el pedido de renuncia de parte de la presidenta del PRO, uno de los partidos de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. En redes sociales, diversos dirigentes políticos y también referentes sociales expresaron su repudio a esos dichos que generalizaron la responsabilidad de lo que ocurrió cerca de Plaza Serrano por los seis jóvenes que están detenidos.

“Sí, son monstruos de una sociedad canibal en la que Argentina se ha convertido. No puedo creer que alguien razone como Gómez Alcorta”, expresó José Luis Espert.

“Parece que la ministra Gómez Alcorta vive rodeada de violadores. A mí no me pasa. Quizás porque frecuento grupos humanos mejores que ella”, afirmó el diputado Fernando Iglesias.

