La Corte Suprema de Chile revocó la libertad de Facundo Jones Huala y deberá volver a la cárcel

La última imagen pública de Facundo Jones Huala, cuando fue liberado por orden de un tribunal de primera instancia.

La Corte Suprema de Justicia de Chile revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco y rechazó la concesión del beneficio de la libertad condicional a Francisco Facundo Jones Huala, el líder mapuche que había sido liberado el mes pasado de la prisión donde cumplía una condena por los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego. Ilícitos perpetrados en diciembre de 2016 en el fundo Pisu Pisué, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos, en el sur chileno.

Según un comunicado oficial del máximo tribunal de ese país, la decisión fue tomada en fallo dividido por la Segunda Sala integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Rodrigo Biel y Miguel Vázquez. Los magistrados rechazaron el recurso de amparo presentado por los defensores del activista argentino que actuaba en ambos lados de la Cordillera de los Andes, al considerar que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco ponderó de manera adecuada los antecedentes para denegar el beneficio, por lo que “no existe actuar ilegal de dicha instancia”.

“El numeral segundo del precepto (relativo a la preferencia de sanciones distintas al encarcelamiento) no puede interpretarse en el sentido de que dicha preferencia es de carácter absoluto, puesto que ello llevaría al absurdo que en todo los casos en que se juzgue a un miembro de un pueblo indígena por la comisión de un delito, por grave que sea, su pena no la cumpliría privado de libertad en un establecimiento estatal ”, sostiene el fallo.

La resolución que difundió el sitio oficial de la Corte Suprema de Chile estableció que “en el presente caso aparece del recurso de amparo que la Comisión de Libertad Condicional ha ponderado los antecedentes que deben concurrir para conceder o denegar la libertad condicional del amparado en conformidad a las facultades que le confiere el Decreto Ley N° 321 y su Reglamento, que no son idénticos a los que deben considerarse al momento de imponer la pena en el caso particular de los miembros de los pueblos indígenas”.

“Por tanto –continúa el fallo–, ya sea porque la norma no puede ser absoluta y, con todo, es una regla aplicable a la hora de determinar la naturaleza de la pena; cuanto porque la aludida comisión, ponderando los antecedentes, estimó que los referidos avances en su proceso de reinserción social no se observan en el caso presente por los motivos que se expresan en dicha decisión, en opinión de esta Corte, no se reúnen los supuestos del artículo 21 de la Carta Política para acceder al arbitrio impetrado”.

Facundo Jones Huala fue condenado por la Justicia de Chile a nueve años de cárcel.

La libertad del referente mapuche

La Justicia de Chile le había concedido, el 21 de enero pasado, la libertad condicional a Jones Huala, quien se encontraba detenido en ese país en cumplimiento de una pena de nueve años de prisión, tras haber sido hallado culpable de provocar un incendio en 2013.

Así lo determinó el Tribunal de Apelaciones de Temuco, en una resolución firmada por los jueces Carlos Gutiérrez Zavala y Luz Mónica Arancivia Mena quienes avalan el acceso de este beneficio para Jones Huala en función de informes de conducta y psicosociales que fueron presentados por sus representantes legales. Esos magistrados trasandinos aceptaron el amparo presentado a principios de este año por las abogadas defensoras del dirigente mapuche, Karina Riquelme y Patricia Cuevas Suárez, que apelaron la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco, que en octubre del año pasado le negó al condenado la posibilidad de conceder la condicional. Esta decisión fue la que hoy fue revertida por la Core de Chile.

”No es parte de un programa de intervención psicosocial y que se niega hacerlo por estimar que ningún programa se ajusta a sus necesidades culturales” , fue el argumento que utilizó la Comisión para recomendar que se le niegue la excarcelación a Jones Huala. La medida fue revertida en el fallo que, con la participación de cinco jueces de la Sala Penal de la Corte de Chile, dejó sin efecto efecto el beneficio de la salida de la cárcel al referente mapuche.

Para el Tribunal de Temuco, “se tiene presente que el informe psicosocial de Gendarmería (De Chile en el que se basó la Comisión) no es categórico respecto de los factores de riesgo o reincidencia, sino que se consignan avances el proceso de reinserción por cuanto en el mismo se concluye que el amparado presenta un bajo riesgo de reincidencia y necesidad de intervención”.

”Además, el informe psicosocial acompañado por la defensa del amparado da cuenta que cuenta con una amplia red de apoyo, consistente en comunidades de diferentes territorios, que permiten una reinserción en el medio libre, resaltando que la reinserción social no puede estar ajena a la realidad cultural del condenado, por lo que al referirse a un proceso de integración a la sociedad”, remarcaron los jueces. También sostuvieron que “ para los efectos de ponderar los requisitos para conceder el beneficio de libertad condicional, no se debe obviar lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia ”, a los cuales adhiere Chile.

El líder mapuche tras dejar la prisión convocó a continuar con las protestas y los sabotajes.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Isabel, la madre del dirigente mapuche adelantó que su hijo recuperará la libertad esta tarde y que “luego se tramitará para que puede cruzar la cordillera” hacia el territorio argentino.

En octubre pasado, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, participó de una audiencia en la cual se debatió la libertad condicional para Jones Huala en base a un pedido de “asistencia consular” formulado por la defensa del detenido. En aquella oportunidad, Bielsa “no solicitó que se otorgara ni que se dejara de otorgar la libertad condicional” al dirigente mapuche, si no que “se circunscribió a responder dichos del representante del Ministerio del Interior de Chile”, según aclaró la embajada argentina en Santiago a través de un comunicado.

