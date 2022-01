“La democracia y la cuestión del otro”: Elisa Carrió y Mario Quintana darán un curso virtual

Mario Quintana y Elisa Carrió

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana ofrecerán un curso virtual que se realizará en vivo a partir del próximo miércoles 2 de febrero. “La democracia y la cuestión del otro: un alegato contra toda forma de racismo y fanatismo”, como se titula el ciclo, es organizado por del Instituto Hannah Arendt.

“En este curso nos proponemos abordar el mayor problema moral que enfrenta el siglo XXI: cómo vivir en sociedad aceptando al otro, reconociendo lo que tenemos de diferentes y de iguales, en paz y sin ambición de dominio”, describieron desde la organización.

Según argumentaron en la propuesta difundida, “el sentimiento de diferencia conlleva el sentimiento de superioridad y, a la vez, el sentimiento de igualdad conlleva el sentimiento de indiferencia. La superioridad como antecedente de la violencia y la indiferencia frente al sufrimiento del otro, desafían los valores humanistas que reconocemos como fundamentales. Por lo tanto, la vida en sociedad nos plantea el dilema de dos orillas y solo una reflexión profunda nos puede ayudar a sostener y fortalecer lo que nos da dignidad y permite el desarrollo”.

“Será un propuesta totalmente distinta del discurso político tradicional”, aseguran. En total serán 4 encuentros, todos los miércoles a las 20. Será en vivo con tiempo para preguntas y respuestas al final de la exposición. Se darán por Zoom y la duración aproximada es de 01:15hs. Las inscripciones se realizan en la página oficial del Instituto Hannah Arendt.

La última vez que Carrió realizó este tipo de actividades fue en 2018 con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en el hotel Tribeca, ubicado en Bartolomé Mitre 1265, Capital Federal. En ese encuentro estuvieron presentes otros dirigentes de Cambiemos.

Elisa Carrió, la oradora principal de un congreso que se desarrolló en Open Door

Su última aparición pública fue en la celebración de los 20 años de la Coalición Cívica en noviembre del año pasado. Fiel a su estilo, ese día contó anécdotas, recordó su pasado en la UCR y los orígenes de la CC e hizo algunas bromas que sirvieron para romper el hielo. Luego, le habló la plana mayor de JxC: “No se peleen entre ustedes por los cargos. Las personas hacen a los cargos y no al revés”.

Allí, la ex diputada nacional destacó “el poder de la franqueza, de la autenticidad y del afecto” como construcción del diálogo. “Este es el contrato moral. No se puede vivir en comunidades deshonestas, no se puede hablar en la mentira”,

“Todas las instituciones de la civilización moderna se corrompieron. Pero ahora tenemos una oportunidad. Quiero que se entienda, que lo entienda la Argentina, la clase política, las empresas y los sindicatos; esto es experiencia histórica, teoría y filosofía política: o es un nuevo contrato moral o es un que se vayan todos”, agregó.

SEGUIR LEYENDO