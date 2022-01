Preocupación en Casa Rosada por la alta demanda de energía tras el nuevo apagón que afectó a miles de personas en el AMBA

Alberto Fernández en una imagen al llegar a Casa Rosada (Foto: Adrián Escandar / archivo)

El interior de la Casa Rosada está casi en penumbras. En la mayoría de las oficinas y despachos funcionan los equipos de aire acondicionado debido a las altas temperaturas. Solo están encendidas las computadoras y las luces mínimas, hasta los televisores se apagaron. La crisis energética tiene muy preocupado al Gobierno, que teme “un stress del sistema” para este viernes en el que está pronosticados 42 grados en el ámbito metropolitano. Miembros de la Casa Militar hicieron una recorrida para pedirle a los empleados, menos que los habituales por la época de vacaciones y por el teletrabajo al que muchos se les pidió que adhieran, que limiten el consumo de energía.

El presidente Alberto Fernández permanece en la residencia de Olivos monitoreando minuto a minuto la situación. Hay contacto permanente con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y principalmente con Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, quien está al frente del Comité de Crisis que se conformó ante la emergencia debido a la ola de calor. Cerca del mediodía el Presidente estará en la Rosada para la entrega de los premios Houssay a destacados científicos en el Salón Blanco.

Este jueves se produjo el pico de consumo eléctrico a las 15.11 con 27.495 megavatios, que fue el más alto de la historia. Se esperaba que superara los 28.550, que era la proyección. Fueron unos mil megavatios menos y lo atribuyen a la buena respuesta que se obtuvo de las empresas, que redujeron el consumo después de las charlas que mantuvieron funcionarios de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Desarrollo Productivo con los grandes usuarios.

Los integrantes del SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo) se reunirán nuevamente este mediodía para evaluar la respuesta del sistema eléctrico. También los incendios y la sequía que afecta a gran parte de la Argentina entrarán en la agenda del organismo que también tiene como cabeza visible a Aníbal Fernández.

“Entre las 13 y las 16 se espera el pico de este viernes”, dijeron voceros del SINAGIR. Aunque las alertas se extenderán al menos hasta este sábado donde las temperaturas seguirán alrededor de los 38 grados en el AMBA. Durante el fin de semana se aguardan, según el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias y tormentas que harán disminuir las altas temperaturas. Buscan evitar los problemas del martes 11 de enero, cuando con la temperatura en 41 grados, un gran corte dejó sin servicio de luz a 700 mil usuarios.

Generó mucha preocupación en el Gobierno que ya a las 8.20 de esta mañana se produjera una falla en la subestación Edison -ubicada en Olivos, partido de Vicente López- que afectó a 150 mil usuarios. Fuentes de la empresa concesionaria Edenor le informaron a Infobae que esa falla se prolongó “entre 30 y 45 minutos aproximadamente. Debido a que el resto del sistema se encontraba funcionando sin complicaciones, se redirigió la carga por otras subestaciones y a las 9.20 todos los afectados ya contaban con el servicio correspondiente”.

Ese corte afectó a barrios del norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Belgrano, Núñez, Coghlan, Colegiales, Villa Urquiza) y también a localidades de Vicente López y San Isidro. Y a una amplia zona del partido de Vicente López.

Ante el panorama crítico, el Gobierno negoció con cámaras empresarias para que el sector productivo reduzca su consumo de energía durante los próximos días en un intento por evitar nuevos apagones masivos.

Para estas últimas jornadas de la semana el Gobierno Nacional le pidió a las industrias que moderen el consumo de energía entre las 13 y 16 horas para “que los hogares no sufran” cortes. Ayer, al encabezar en la Quinta de Olivos la firma de la nueva etapa del Programa +Precios Cuidados, Alberto Fernández reconoció que fue una jornada “fue difícil” por las altas temperaturas.

“Ya no sé qué más nos va a pasar a los argentinos, tuvimos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años”, dijo el Presidente intentando mantener el buen humor frente al cúmulo de problemas que enfrenta su gestión.

En este marco, agradeció a los industriales por haber reducido el consumo este jueves, aunque reconoció que los problemas con el suministro de energía podrían volver a presentarse en los próximos días si se mantienen las altas temperaturas. “Mañana (por este viernes) va a ser un día un poquito peor que hoy, pero si mañana cumplimos como hoy vamos a poder sobrellevarlo bien”, expresó.

