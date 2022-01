El Gobierno criticó a la Justicia y defendió al embajador que compartió un acto con un iraní acusado de atentar contra la AMIA

Gabriela Cerruti sobre el episodio en Nicaragua

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti criticó el funcionamiento de la Justicia en la Argentina al considerar que es “tal vez, el poder más desprestigiado en la Argentina”. Además, durante una rueda de prensa que se realizó en Casa Rosada, justificó el accionar del embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich , quien compartió un acto con el iraní Mohsen Rezai, uno de los acusados por el atentado a la AMIA de 1994, pero no lo denunció a pesar de que había una alerta roja de Interpol.

Sobre la actitud del diplomático y su inacción ante la presencia del terrorista iraní durante la asunción de Daniel Ortega, la portavoz dijo que “ la única representación argentina fue la del embajador, que desconocía la cara” de Rezai ”. En el mismo sentido, agregó que “la Cancillería ya se expidió, respondió” y sostuvo que el representante argentino se alojó en una “habitación distinta” a la del iraní .

Argentina le envió a Nicaragua una nota en la que se quejó de la presencia de Rezai en el acto mencionado. Sin embargo, Cerruti nada dijo sobre una eventual sanción o reprimenda para Capitanich. Acerca del incumplimiento de la alerta roja que debió haberse activado, señaló que “habría que preguntarle a Interpol” sobre por qué no actuó.

El iraní Moshen Rezai estuvo presente en el acto de asunción de Daniel Ortega en Nicaragua

En cuanto al Poder Judicial argentino, las críticas de Cerruti se enmarcan dentro de la postura de amplios sectores del Gobierno nacional que piden una reforma profunda del sistema. “El presidente de la Nación Alberto Fernández ha expresado en reiteradas oportunidades, hace muy pocos días en una entrevista también, cuál es la postura del Gobierno con respecto al accionar de la Corte Suprema, lo mismo ha hecho el ministro Martín Soria cuando se reunió con los ministros de la Corte. Nosotros entendemos que la Corte tiene una dilación en hacer Justicia. Hay casos que no se resuelven nunca, hay casos que tardan cuatro años, hay casos que se resuelven arbitrariamente, cuáles se resuelven antes y cuáles no”, afirmó Cerruti.

El jefe de Estado en una entrevista radial reciente con AM 750 había manifestado que “en la Corte hay un problema de funcionamiento muy serio”. Y el primer mandatario luego explicó que “cuando en el año 2003, la reconstruimos con Néstor (Kirchner), no buscamos jueces que fueran afines a nosotros. La Argentina sintió que aquella Corte pasaba a tener otra calidad. Desde el momento en que el gobierno de (Mauricio) Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante”. Por eso aseguró que “existe esta percepción ciudadana de que la Corte Suprema y la Justicia no están funcionando”.

“Hay causas que el mismo Presidente ha puesto de ejemplo, como lo poco que han tardado algunas Cámaras en resolver que algunas acusaciones contra el expresidente Macri no son asociación ilícita y como hace seis años ya que se mantiene la acusación contra Milagro Sala con el cargo de asociación ilícita que no ha sido probada. Sin embargo, ninguna Cámara se expide sobre el tema cuando el único delito si se la pudiera acusar de algún delito, si la Justicia hubiera podido acusarla, sería una pena que ya está absolutamente cumplida. Pero ya está se mantiene la idea de la asociación ilícita para mantenerla en prisión, pero la verdad es que la dilación de Justicia, la falta de Justicia en la Argentina no es un problema que tenga que ver solo con el poder político o solo con los delitos penales. Todos los argentinos y las argentinas sufren permanentemente la falta de justicia. Sus causas no son atendidas en muchos casos las causas que tienen que ver con femicidios o las que tienen que ver con violencia de género tienen un mal trayecto”, agregó.

Las causas civiles muchas veces tienen un trayecto que es muy lento, los ciudadanos no entienden y que tardan muchísimo en tener una resolución, entonces la necesidad de una reforma de la Justicia, para que los argentinos y las argentinas vuelvan a sentir que hay justicia Y si esto fuera así hoy no sería tal vez el poder más desprestigiado en la Argentina. Nos parece realmente que es algo que merece atención, esa es la postura del Gobierno”, completó.

SEGUIR LEYENDO