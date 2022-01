Argentina repudió declaraciones de un ministro británico que dijo que el Reino Unido “hará frente a los matones” para defender las Islas Malvinas

Britain's Defence Secretary Ben Wallace speaks at an army base in Bemowo Piskie, Poland, November 18, 2021. Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

La Cancillería argentina rechazó categóricamente las expresiones del secretario de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña, Ben Wallace, quien en un acto realizado por los británicos en el “Día de Margaret Thatcher” había dicho que “hará frente a los matones” para defender a las islas “Fallklands”, como denominan a las Malvinas.

“La Cancillería argentina rechaza de forma categórica las expresiones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, publicadas ayer en el periódico Daily Telegraph. Sus amenazas beligerantes y referencias denigratorias hacia la Argentina son incompatibles con la relación diplomática existente”, expresa el comunicado que emitió el ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Santiago Cafiero.

Wallace había dicho que “nuestros enemigos no deben dudar de la determinación de Gran Bretaña de enfrentarse a los matones, defender a los que no pueden defenderse a sí mismos y a nuestros valores”. Y en otro tramo de su discurso sostuvo que “la historia está plagada de las consecuencias de quienes subestimaron esta pequeña isla y el general (Leopoldo Fortunato) Galtieri no fue diferente”.

También el ministro inglés explicó en Londres que su gobierno seguirá invirtiendo fuertemente en las Fuerzas Armadas porque deben estar “siempre listos” ante la amenaza de un conflicto bélico.

FILE PHOTO: British Prime Minister Boris Johnson and Principal Private Secretary to the Prime Minister Martin Reynolds leave after a cabinet meeting at the Foreign and Commonwealth Office (FCO) in London, Britain November 10, 2020. Picture taken November 10, 2020. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Las declaraciones de Wallace se suman a las expresiones vertidas en el saludo de fin de año por el primer ministro británico Boris Johnson en el saludo de fin de año a los isleños que habitan las Malvinas, cuando señaló que en este 2022 se cumplían 40 años de la “invasión, ocupación y liberación” de las Malvinas, en referencia a la Guerra de 1982.

“Los gobiernos democráticos argentinos han consolidado su reivindicación de la soberanía sobre la Cuestión Malvinas en el marco del derecho internacional y por la vía pacífica y diplomática, por lo que las referencias del secretario Wallace resultan absolutamente impropias e inaceptables”, continúa el comunicado emitido desde el Palacio San Martín.

“La República Argentina reitera que el Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples resoluciones de la ONU que instan a una solución negociada de la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Asimismo, insta nuevamente al Reino Unido al respeto de las normas internacionales que declaran al Atlántico Sur como zona de paz y libre de armas nucleares, y a la desmilitarización de Malvinas”, reza la declaración argentina en otro párrafo.

La Cancillería recuerda que “este año se cumplen 40 años de la resolución 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 4 de noviembre de 1982, meses después de finalizado el conflicto del Atlántico Sur, el cual no modificó la naturaleza de la disputa de soberanía, como queda demostrado con esa resolución”. E insiste en que “en ella, las Naciones Unidas instan, nuevamente, a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas y solicitan al Secretario General que, sobre la base de la presente resolución, emprenda una misión renovada de buenos oficios a fin de asistir a las partes”.





(Presidencia)

La Cancillería argentina había tenido en la primera semana de este año otro cruce diplomático con Gran Bretaña a raíz de la publicación en el sitio web Desclassified UK de una nota del periodista Richard Norton donde en documentos desclasificados del ministerio de Defensa inglés se daba cuenta del uso de 31 armas nucleares en distintos buques utilizados durante el conflicto del Atlántico Sur.

El Gobierno argentino, ante esa situación, afirmó que reiterará al Reino Unido un reclamo contrario al uso de armas nucleares durante la Guerra de Malvinas que ya había hecho en 2003 y, además, que tiene previsto plantear esta situación ante organismos internacionales.

Con motivo de cumplirse cuatro décadas de la Guerra de Malvinas el Gobierno lanzó una serie de actividades

