Quién es Mohsen Rezai, uno de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA que estuvo en la asunción de Daniel Ortega

El iraní Moshen Rezai estuvo presente en el acto de asunción de Daniel Ortega en Nicaragua

Mohsen Rezai, actual viceministro de Asuntos Económicos de Irán, es uno de los acusados por el atentado a la AMIA en 1994. Al momento del ataque terrorista era uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria de la teocracia islámica, por lo que pesa sobre él una alerta roja de Interpol. Su nombre volvió a ser noticia en Argentina porque estuvo presente en la asunción del dictador sandinista Daniel Ortega.

Rezai se desempeñó desde 1997 como secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen. Antes, fue uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria durante 16 años, período que incluyó tanto el ataque a la AMIA como al de la embajada israelí en Argentina, este último en 1992. También fue implicado en este atentado -en el que 22 personas murieron y 242 resultaron heridas- por su propio hijo, Ahmad, quien en 1998 desertó a los Estados Unidos y pidió asilo político.

En la página oficial de Interpol, en la alerta roja que figura a su nombre, aparecen los cargos de “homicidio calificado, doblemente agravado (por haber sido cometido por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y lesiones graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por haber sido cometidos por odio racial o religioso ”.

Según un informe de la Unidad de Información Financiera de 2017, que se basó en el dictamen de Nisman, Rezai participó en la reunión en que se decidió hacer el atentado en la Argentina” y en la que se encomendó a la Jihad Islámica del Hezbollah del Líbano su ejecución.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba los responsables intelectuales del caso, entre ellos Rezai, junto con Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda.

Según un informe, Rezai participó en la reunión en que se decidió hacer el atentado en la Argentina.

Rezai nació en 1954 en la provincia suroccidental de Juzestán. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Teherán y también es profesor de la Universidad Militar Imam Husein, en Teherán. En 1969 se trasladó a Ahvaz, donde estudió en una escuela de la Compañía Nacional de Petróleos de Irán y comenzó su militancia contra la monarquía Pahlaví, siendo ya detenido, interrogado y torturado por la SAVAK de Ahvaz a la edad de 17 años, y encarcelado durante varios meses. Con varios amigos, fundaron el grupo islamista Mansurún.

En 1973 se trasladó a Teherán para estudiar Ingeniería mecánica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán (Elm o Sanat), al tiempo que se implicaba en la lucha armada clandestina. Con el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, el grupo Mansurún se fundió junto a otros seis grupos armados en la Organización de los Muyahidines de la Revolución Islámica,4 de cuyo comité central Rezaí pasó a formar parte.

Rezai se preparó en economía tras la Guerra Irán-Irak (1980-1988), contra Irak, estudiando en la Universidad de Teherán continuándolos hasta el 2001 en el cual sacó un posgrado y cofundó la Universidad del Imam Hosein.

El iraní Moshen Rezai estuvo presente en el acto de asunción de Daniel Ortega en Nicaragua

En agosto del año pasado, el Gobierno salió a condenar la designación de Rezai y de Ahmad Vahidi en el gobierno iraní. “La República Argentina reitera, como tuviera ocasión de manifestar al momento de darse a conocer la nominación de Ahmad Vahidi a ocupar el cargo de Ministro del Interior de Irán, puesto al que ha sido confirmado por el Parlamento de ese país en la fecha, que esta aprobación, junto a la designación de Mohsen Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos, constituyen una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”, resaltó la Cancillería en ese momento.

“Vahidi no se limitó a participar pasivamente del cónclave sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque. Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales”, dice el dictamen firmado en 2006 por el fiscal Alberto Nisman.

Este lunes, Rezai encabezó la delegación iraní en la asunción de Daniel Ortega, donde también estuvo el embajador argentino, en Nicaragua, Daniel Capitanich. Llamativamente, fue presentado como “hermano Mohsen Rezai”. Respondió el saludo y luego se fotografió junto al dictador sandinista; al de Venezuela, Nicolás Maduro; y al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

SEGUIR LEYENDO: