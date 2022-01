Cornejo, sobre la interna de Juntos por el Cambio entre “halcones” y “palomas” y el 2023: “Prefiero un cóndor de Los Andes”

El senador radical Alfredo Cornejo

Las declaraciones que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, realizó durante la última semana volvieron a encender las alarmas dentro de Juntos por el Cambio y a enfrentar a los dirigentes entre “halcones” y “palomas”, en un contexto en donde la coalición opositora debe definir el tono de su relación con el Gobierno con relación a la negociación que encabeza el presidente Alberto Fernández con el FMI por la deuda.

“Hay halcones, palomas y palomones…¿quién tiene que gobernar para ustedes?”, le consultaron al senador por Mendoza y jefe del interbloque opositor en la Cámara Alta Alfredo Cornejo. “ Prefiero un cóndor de Los Andes” , respondió, rápido de reflejos, el ex presidente de la UCR, y explicó: “El Cóndor vuela mucho más alto, justamente porque se mueve en las alturas, que el resto de las aves y puede mirar la totalidad y no quedarse en los temas menores”.

Con esa afirmación, la repregunta no tardó en llegar, y al ser consultado en radio Rivadavia sobre su posible postulación presencial en 2023, dejó abierta esa posibilidad: “El desafío político de poder no hay que obviarlo ni hacerse el distraído”.

Sin embargo, Cornejo remarcó que no es el momento de pensar en lo que sucederá dentro de dos años sino en pensar cómo salir de este momento de crisis económica y social, que no solo es producto de la pandemia. “La Argentina está con muchísima incertidumbre. Estamos viviendo mal por falta de liderazgos. La mayor contribución de la política es darle tranquilidad a la gente y no generarle más zozobra, y eso no lo estamos haciendo. El Gobierno es el principal responsable”, sentenció Cornejo.

Macri, Larret, Bullrich, Vidal, Manes, Morales, Cornejo y Monzó se disputan el liderazgo dentro Juntos por el Cambio

“Estamos en una situación dramática del país, en lo económica y social. Los indicadores económicos se retrotraen al 2001 y el Gobierno está en las vísperas de un acuerdo con el FMI y se pone el foco ahí. Si bien es cierto que es importante, lo importante también es crecer y desarrollarse. Y como parte de ese crecimiento es pagar las deudas”, advirtió Cornejo, quien se quejó de que el Ejecutivo no brinde mayores detalles de “la letra chica” del acuerdo con ese organismo y culpe a la oposición “de todos los males que tiene el país”.

El ex gobernador de Mendoza insistió en que para acordar con el FMI se necesita un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. “Si el Gobierno solo quiere fotos para dejar pegado a la oposición y quedarse con el rédito de lo bueno no vamos a lograr ningún acuerdo”, pronosticó.

Para Cornejo, “el kirchnerismo, que es quien manda en el PJ y el peronismo, no es propenso a ningún acuerdo” y remarcó que “está en su ADN imponer su relato y decisiones y hacerlas valer por la oposición”.

Según el senador radical, lo único que busca el Gobierno con el acuerdo con el FMI “ es ganar tiempo para no tener que pagar deudas en el corto plazo ”, ya que -entiende- que “es un acuerdo muy difícil de llevar a la práctica”. Y en ese contexto criticó con dureza el rol del Ministro de Economía: “Martín Guzmán negocia como si tuviera el ancho de espada y tiene una sota’'.

Por último, dijo que el último mes “fue muy malo” para Juntos por el Cambio y puso como ejemplos “la votación en Diputados y forzar Bienes Personales”.

“Hay errores que ocurren por la ausencia de un liderazgo muy duro que es lo que necesitamos en Juntos. Ese liderazgo puede que aparezca después de las primarias del 2023 y se diga el que manda es tal. Mientras tanto vamos a tener que seguir consensuando entre todos”, concluyó.

