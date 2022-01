Atentaron con explosivos la casa de un funcionario de Salud bonaerense: dejaron mensajes contra el pase sanitario

El frente de la casa del funcionario Núñez Farina tras el atentado

Un funcionario de Salud de la provincia de Buenos Aires sufrió en la madrugada del sábado un atentado con explosivos en su casa de la ciudad de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana de ayer en la puerta de la vivienda de Maximiliano Núñez Farina, director de la Región Sanitaria I -que abarca 15 distritos desde González Chávez a Patagones-, en las afueras de la ciudad, donde se encontraron también volantes con consignas en contra del pase sanitario por coronavirus y amenazas de muerte.

"¿Querían muertos? Los van a tener": el mensaje que dejaron en la casa del funcionario bonaerense

“ ¿Pasaporte Sanitario? ¿Restricciones a la circulación? Quieren muertos... Los van a tener ”, dice uno de los volantes firmados por el “Comando de Restauración Nacional ‘Mohamed Alí Seineldín” que se encontraron en el lugar del atentado, con nombres y datos personales de personal sanitario de la zona y que se pronuncia en contra de “las acciones terroristas de los grupos mapuches”.

Este ataque se trata, según informó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, del quinto perpetrado en menos de un año, también con explosivos y en la misma ciudad, junto a los cometidos contra un local partidario del Frente de Todos, un periodista y una dirigente mapuche, entre otros.

Maximiliano Nuñez Fariña, director de la Región Sanitaria I bonaerense

El atentado -llevado a cabo con dos bombas incendiarias- fue repudiado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto a varios otros funcionarios nacionales y locales y legisladores oficialistas y opositores que manifestaron su rechazo y reclamaron justicia, entre ellos los diputados nacionales, Victoria Tolosa Paz y Nicolás del Caño.

“Es el tercer atentado en esa ciudad. Si un fiscal se pone las pilas, en horas da con los responsables. No se puede tolerar esta violencia demencial”, señaló además el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

Así quedo el frente de la casa del funcionario

“Nuevamente un hecho lamentable sucede en Bahía Blanca”, advirtió el gobernador en su cuenta de la red social Twitter. “Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y esclarezca los hechos”, señaló en un mensaje en el que replicó el mensaje del titular de la cartera sanitaria bonaerense.

“Todo esto viene relacionado con la vacunación”, expresó esta mañana Núñez Farina en una entrevista con Radio 10. “Se ve que algunas cosas estaremos haciendo bien, pero no entiendo la forma en la que se enojan, mucho menos si se ataca la vivienda de una persona”.

El mensaje de repudio del gobernador Axel Kicillof

“Yo en la discusión por las vacunas ya no entro, lo que sí digo es que cuando terminan los derechos de estas personas empiezan los míos. Yo tengo el mismo derecho de juntarme con gente que tengo la tranquilidad de que está inmunizada. Te podés contagiar igual porque la vacuna no evita que te contagies, pero en ese lugar la circulación del virus es más leve”.

La Subsecretaría provincial de Derechos Humanos manifestó en un comunicado su “profunda preocupación por este acto cobarde de violencia que remite a las épocas más oscuras de nuestro pasado”. Además, advirtieron que estos hechos “no hacen más que alimentar el discurso del odio y atentar gravemente contra nuestra democracia, cimentada en el respeto, la convivencia y los derechos humanos”.

El diputado nacional Nicolás del Caño también repudió el ataque

“Yo estoy muy contento de quienes tengo arriba mío, tanto el ministro Kreplak como Axel Kicillof, y todo el arco político que se solidarizó. Estoy enorgullecido del distrito, tengo infinidad de mensajes de apoyo, incluso algunos que no pude contestar”, continuó. “Porque esto no es Maximiliano Núñez, es hacia todo el sistema sanitario. Hace dos años se aplaudía y se abrazaba a los médicos y hoy se van a hisopar y quieren irse a las trompadas. Algo está andando mal, pero qué pasaría si el sistema sanitario no estuviese. Están haciendo un trabajo impresionante y con el aumento exponencial de casos se sigue trabajando”.

Núñez Farina indicó que el hecho es investigado ahora por el fiscal Alejandro Gorosito de la UFIJ Nº 19 de Bahía Blanca.

