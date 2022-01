El sorteo de Milei para donar su dieta de diputado superó los 350 mil inscriptos

Javier Milei en el Parlamento

Como si se tratara de un concurso más con premios, Javier Milei anunció esta semana que sorteará su dieta de diputado nacional, tras asumir el pasado 10 de diciembre en su banca por la agrupación “La Libertad Avanza”. Son unos 205 mil pesos que estarán a disposición del ganador.

A las 6 de la mañana de este viernes, se contabilizaban al menos unas 357.000 personas anotadas a la compulsa, señalaron fuentes del espacio libertario.

La compulsa del sueldo de Milei cosechó cierto atractivo, con más de 2.800.000 de visitas que ingresaron a la web desde que se anunció el sorteo. El sitio tuvo momentos en que colapsó, al no resistir la conexión de 20 mil personas por minuto.

Más allá de las intenciones y lo controversial de la apuesta, la iniciativa tuvo sus reditos en términos de comunicación y alcance. La cuenta de Instagram del economista sumó 20 mil seguidores y duplicó las vistas a sus historias en esa red social, pasando de 50 mil promedio a 100 mil.

El sorteo será el 12 de enero y tendrá como marco un acto que se llevará a cabo en Mar del Plata. Tendrá lugar en la charla abierta “La justicia social es injusta”, a las 19.30 en Playa Grande en las escalinatas ubicadas en Guardavidas Guillermo Volpe entre Saavedra y Quintana.

Durante la campaña electoral, el economista prometió que desarrollaría su actividad de manera ad honorem y que no cobraría sus sueldos en la función pública.

“En menos de un mes de mi asunción como diputado nacional he cumplido con cinco de mis principales promesas hechas en la campaña. Renuncié a mi trabajo en el sector privado, con fecha 9 de diciembre, para que no existiesen incompatibilidades. Voté en contra del presupuesto por considerarlo un dibujo y por inmoral. Rechacé el proyecto de bienes personales porque me había comprometido en no votar ninguna suba ni creación de nuevos impuestos. Fui uno de los firmantes de los proyectos de ley que contemplan la baja del IVA y barrer las retenciones. Y por último sortearé mi sueldo como legislador”, sostuvo el diputado liberal.

El ganador del sorteo se conocerá en un acto político que realizará Milei en Mar del Plata

“Les digo que voy a hacerle honor a la honorabilidad de la Cámara de Diputados. La honorabilidad era porque iban ad honorem. Yo no voy a cobrar el sueldo de diputado, lo voy a donar”, aseguró el legislador libertario en declaraciones públicas antes de las elecciones.

La iniciativa cosechó controversia en las redes sociales, durante las primeras horas de lanzamiento. Una de las críticas provino de otro integrante de la Cámara de Diputados que, al igual que Milei, estrena la función legislativa. Sabrina Ajmechet, la diputada nacional de Juntos por el Cambio y aliada de Patricia Bullrich (PRO), se preguntó en su cuenta de Twitter: “La donación de la dieta de Milei me lleva a una pregunta puntual y a una reflexión general 1) de qué vive Milei? Cómo paga sus cuentas? 2) a favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos. Sino solo los ricos podrían hacer política , cómo pasaba en general en el s. XIX”.

Las bases del concurso

Los requisitos fijados para acceder al premio implicará tener la mayoría de edad de 18 años e inscribirse en la página web “Mi palabra Javier Milei”. Las veedores se reservan el derecho de exclusión por las participaciones duplicadas.

“No es necesario estar de manera presencial en el evento porque la registración es online y pueden participar personas de todas las provincias, sin distinción de ideología y/o afiliación política”, se indicó en un comunicado.

Los organizadores consignaron que el número para el sorteo será el orden en el que el participante se haya inscripto en el formulario. El sorteo tendrá a Milei como anfitrión, y se realizará ante la presencia de cámaras en vivo y un escribano para garantizar la credibilidad del proceso.

Javier Milei junto a su compañera de bancada y lista, Victoria Villaruel

La selección azarosa del ganador se efectuará a partir del generador de números aleatorios de Google, una “herramienta sobre la que es imposible tener algún tipo de injerencia”, indicaron voceros de Milei.

“Con esa cifra aleatoria que se genere una persona con una computadora en mano va a buscar el número y se va a decir a quién corresponde esa cifra para que se lleve la dieta. Otro elemento de garantía es que va a haber un escribano que certifique la base de datos y toda la marcha del concurso”, informó el partido.

