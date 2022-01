Malvinas: los isleños quieren que Puerto Argentino sea declarado por la reina Isabel II Ciudad del Reino Unido

Islas Malvinas

El gobierno británico se prepara para celebrar el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, en homenaje a los 70 años de su reinado. Como parte de los festejos la Corona realizará la tradicional Competencia de Honores Cívicos: un certamen en el que 39 pueblos -la mayoría del Reino Unido- buscarán ganar el título honorífico de Ciudad.

Entre los pueblos que aspiran a ser declarados ciudades se destaca Puerto Argentino (Stanley, para los ingleses), la capital de las Islas Malvinas bajo control británico . Según fuentes oficiales, es la primera vez que los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona -como Gibraltar y las Islas Caimán- podrán participar de esta competición.

Si bien el hecho de que Puerto Argentino sea declarada ciudad no afecta formalmente el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago, en términos concretos es una muestra más de cómo los isleños continúan fortaleciendo su posición aprovechando la política de “autodeterminación” del gobierno británico.

Como bien señala el comunicado oficial, los pueblos no compiten por ser declarados ciudades únicamente motivados por el “orgullo local”, sino que el nuevo estatus se traduce en mayor visibilidad y beneficios económicos y comerciales -por ejemplo, pueden recibir subsidios o ayuda financiera-.

Boris Johnson y la reina Isabel II de Inglaterra

Ante la consulta de Infobae, un alto funcionario de la Cancillería explicó que esta competencia no es más que otra “acción unilateral” por parte del gobierno británico que se enmarca en la estrategia colonial de intensificar el vínculo con la Corona. En esa línea, remarcó que el concurso “no tiene ninguna consecuencia formal” porque no implica el ningún tipo de reconocimiento internacional de soberanía.

“Para Argentina no tiene un valor distinto a cualquier otra decisión del gobierno británico. Solo tiene una finalidad propagandística. Es otro acto unilateral en violación a las resoluciones de la ONU”, señaló el funcionario.

Por el momento la Cancillería no planea realizar ninguna acción concreta . Sin embargo, aclararon que si en el futuro, como consecuencia de este concurso, se produce alguna decisión por parte del gobierno británico “se tomarán las acciones correspondientes”.

Para la competencia los participantes tuvieron que exponer sobre la identidad distintiva que destaca a cada comunidad y la hace merecedora de ser declarada Ciudad. Luego, un panel de expertos hará una recomendación que finalmente deberá ser aprobada por la reina. El certamen es parte de una serie de celebraciones planificadas para marcar el histórico reinado de 70 años de la reina Isabel II, que culminará con un fin de semana de cuatro días feriados que comenzará el jueves 2 de junio. El ganador será anunciado durante la primavera del hemisferio norte, entre el 21 de marzo y el 23 de junio.

“Recibir este reconocimiento como parte del Jubileo de Platino de la Reina sería realmente un honor increíble. No solo sería la frutilla de la torta en nuestro planes de conmemorar los 70 años de reinado de Su Majestad, sino que también enviaría una señal sobre el desarrollo económico, social y político de las islas durante ese tiempo y sobre cómo nos posicionamos para el futuro. No somos únicamente una nación de pingüinos y servidores públicos, sino un país que tiene un rol que jugar dentro de la comunidad global como destino de negocios, paraíso para turistas internacionales y un socio ambiental ”, aseguró el director ejecutivo del gobierno de las Islas Malvinas, Andy Keeling.

Para el ex embajador ante China, Estados Unidos y la Unión Europea, Diego Guelar, el hecho de que Puerto Argentino (Stanley) sea eventualmente declarada ciudad no tiene ningún efecto sobre el reclamo de soberanía. “Puerto Argentino es una Ciudad muy importante del Continente Americano, reconocida por la mayoría de los países que lo integran como Capital de las Islas Malvinas, integrante de la Gobernación de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur”, agregó. No obstante, lamentó la “reiterada incapacidad de generar credibilidad internacional” del gobierno nacional ya que eso le impide a la Argentina alcanzar todos sus objetivos diplomáticos.

Además de Puerto Argentino, participarán: Alcester (Warwickshire); Ballymena (County Antrim); Bangor (County Down); Blackburn (Lancashire); Bolsover (Derbyshire); Boston (Lincolnshire); Bournemouth (Dorset); Coleraine (County Londonderry); Colchester (Essex); Crawley (West Sussex); Crewe (Cheshire); Doncaster (South Yorkshire); Dorchester (Dorset); Douglas (Isle of Man); Dudley (West Midlands); Dumfries (Dumfries and Galloway); Dunfermline (Fife); Elgin (Moray); George Town (Cayman Islands); Gibraltar (Gibraltar); Goole (East Yorkshire); Greenock (Renfrewshire); Guildford (Surrey); Livingston (West Lothian); Marazion (Cornwall); Medway (Kent); Middlesbrough (North Yorkshire); Milton Keynes (Buckinghamshire); Newport and Carisbrooke (Isle of Wight); Northampton (Northamptonshire); Oban (Argyll and Bute); Reading (Berkshire); Peel (Isle of Man); St Andrews (Fife); South Ayrshire (Ayrshire and Arran); Warrington (Cheshire); Warwick (Warwickshire); y Wrexham (Clwyd).

En contraste con las acciones diplomáticas de las autoridades británicas, el gobierno argentino presentó esta semana la “Agenda Malvinas 40″ en un acto oficial por el cuadragésimo aniversario que se celebrará en abril por la Guerra de Malvinas.

La iniciativa marcará el inicio del despliegue diplomático y político que llevará adelante el presidente Alberto Fernández durante este 2022, en el que buscará fortalecer la posición del país para abrir una vía de negociación con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.

La “Agenda Malvinas” que se lanzó este 3 de enero incluye la realización, durante todo el año, de más de 100 actividades y acciones sobre la cuestión territorial. Se trata de una iniciativa de carácter federal y “multidimensional”, con la misión de cumplir tres objetivos: homenajear a los combatientes y sus familiares de la guerra; la visibilización y concientización de los argumentos históricos, jurídicos y geopolíticos que sostiene Argentina sobre el archipiélago; y el llamado a la reanudación del diálogo y las negociaciones con el Reino Unido a través de la vía pacífica, como establecen las resoluciones de la ONU sobre el diferendo.

