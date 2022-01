Mauricio Macri publicó una carta por fin de año: “No soy optimista de lo que pasará en los próximos meses”

El expresidente de Argentina Mauricio Macri, en una fotografía de archivo.

El ex presidente Mauricio Macri publicó hoy una carta en la que reconoció que “no es optimista de lo que pasará en los próximos meses”, culpó al gobierno de Alberto Fernández por el, a su juicio, “sombrío panorama” que sobrevendrá, al tiempo que lanzó un duro mensaje hacia el interior de la coalición opositora de Juntos por el Cambio: “Hay que demostrar que no somos iguales a los kirchneristas” .

“ No soy optimista en lo que pasará en los próximos meses, porque veo al gobierno obcecado en un rumbo político y económico que sólo nos puede traer más división y estancamiento. Sus ideas económicas son obsoletas y su única manera de hacer política es a través de la prepotencia y la mentira. Esto afecta directamente la vida de todos nosotros. Abarca todo, el desempleo, la escuela, la salud (como pudimos comprobar dramáticamente en la pandemia), la libertad, la convivencia, las relaciones con otros países, las expectativas”, inició el mensaje que difundido por las cuentas oficiales de sus redes sociales.

El ex presidente planteó que la carta la escribió “en un momento oportuno para pensar en nuestro futuro, el de los argentinos y el de Juntos por el Cambio”. En las últimas semanas la política argentina estuvo signada por los enfrentamientos y divisiones tanto dentro de cada espacio como entre oficialismo y oposición. Pero las tensiones en el seno de Juntos por el Cambio quedaron expuestas en la discusión en el Congreso Nacional y en la Legislatura bonaerense del Presupuesto, Bienes Personales y la re reelección de los intendentes, respectivamente.

“La sociedad nos está mirando con mucha atención. Nosotros vivimos diciéndoles a los argentinos que “no somos iguales” que los kirchneristas. Bueno, eso hay que demostrarlo todos los días. Respetando, por ejemplo, las leyes impulsadas por nosotros mismos que limitan los mandatos de intendentes y concejales”, afirmó Mauricio Macri en el párrafo central dedicado a los líderes de la oposición.

El pasado y el futuro

En lo referido a su mirada sobre el pasado y el futuro, Macri aseguró: “A pesar del sombrío panorama del corto plazo, soy optimista sobre lo que viene a partir de 2023, porque siento que una mayoría de los argentinos nos dimos cuenta de que estamos ante el final de un ciclo. Esta era de casi 20 años de dominio populista, con sus fracasos evidentes, está llegando a su fin”.

“Esto no quiere decir que podemos sentarnos a esperar que el cambio ocurra por sí mismo. Todo lo contrario. Tenemos que ir a buscarlo, representarlo y hacerlo posible. Todos en Juntos por el Cambio queremos un país con más república, más libertad y una economía más moderna y más ordenada, que genere trabajo gracias al impulso del sector privado. Pero ese país y esa economía no van a llegar solos”, aseguró.

La interna de Juntos

En su mensaje a las disputas entre los líderes de la coalición opositora, el ex presidente afirmó que “el 2022 tiene que ser un año de mucho trabajo para Juntos por el Cambio, durante el que tenemos que lograr al menos dos cosas. Por un lado, acompañar el deseo de la sociedad de vernos unidos y fuertes frente a los coletazos de este gobierno, respetando a nuestros votantes y poniendo siempre por delante sus deseos antes que los nuestros. Es lógico y saludable que tengamos dirigentes con ambiciones personales, pero es aún más saludable si esas ambiciones están al servicio del crecimiento de Juntos por el Cambio y de los sueños de quienes confían en nosotros”.

“Advirtamos que no necesariamente lo que nos funcionó y nos trajo hasta acá va a ser suficiente para ganar en 2023. Vamos a tener que trabajar mucho por la unidad y seguir demostrando cada día en la acción que somos distintos y que podemos hacer las cosas mejor, consideró.

Y agregó que: “Lo segundo que tenemos que lograr es una visión común y detallada sobre qué reformas necesita la Argentina para salir hacia adelante. Esto es fundamental por dos motivos. Uno es que el próximo presidente necesitará un mandato fuerte de cambio económico si quiere ser exitoso en el proceso, siempre difícil, de dejar atrás el populismo. El otro motivo es que permitirá a Juntos por el Cambio tener una visión compartida si, como creo, nos toca volver al poder en 2023. Eso nos dará fortaleza para implementar esas reformas y mantenerlas en el tiempo”.

“Estos dos años se harán largos para quienes no la están pasando bien, sin trabajo o sin perspectivas de futuro. En este año que ahora empieza, todos los días tenemos que pensar en ellos”, consideró.

